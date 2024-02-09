Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
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Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ
Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ - 09.02.2024 Украина.ру
Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ
Российская армия в течение долгого времени предпринимала попытки продвинуться на севере и юго-востоке Авдеевки, там есть определенные успехи. Сейчас подразделения ведут бои на окраинах города и в районе дач. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
2024-02-09T04:50
2024-02-09T04:50
новости
авдеевка
днр
вс рф
россия
украина
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всу
спецоперация
укрепления
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В телеграм-каналах прошла информация, что главным результатом недели стало продвижение Армии РФ под Авдеевкой, где удалось вбить в позиции ВСУ сразу два клина, на юго-востоке и северо-востоке, а также завязать городские бои.Нужно подчеркнуть, что всю информацию об Авдеевском направлении мы узнаем только из вражеских источников. Сейчас необходимо отфильтровать эти данные, они могут быть ошибочными, рассказал обозреватель.Украинский ресурс DeepStateMap обновил свою карту и сообщил о прорыве российских войск на севере Авдеевки южнее водоочистных ставков. А под юго-востоком подразумевается лесной массив. Там были визуальные подтверждения продвижения армии РФ, отметил он.В центре и у железнодорожной станции боев сейчас нет. В квартале многоэтажек, известного как укрепрайон "Крепость" сейчас тоже тихо. Скорее, бои идут на окраинах Авдеевки и в дачных массивах, там у армии РФ есть продвижение, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240208/1053150259.html
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новости, авдеевка, днр, вс рф, россия, украина, сво, всу, спецоперация, укрепления
Новости, Авдеевка, ДНР, ВС РФ, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Спецоперация, укрепления

Авдеевский прорыв: военный обозреватель рассказал, как ВС РФ смогли заколотить два клина в оборону ВСУ

04:50 09.02.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская армия в течение долгого времени предпринимала попытки продвинуться на севере и юго-востоке Авдеевки, там есть определенные успехи. Сейчас подразделения ведут бои на окраинах города и в районе дач. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
В телеграм-каналах прошла информация, что главным результатом недели стало продвижение Армии РФ под Авдеевкой, где удалось вбить в позиции ВСУ сразу два клина, на юго-востоке и северо-востоке, а также завязать городские бои.
Нужно подчеркнуть, что всю информацию об Авдеевском направлении мы узнаем только из вражеских источников. Сейчас необходимо отфильтровать эти данные, они могут быть ошибочными, рассказал обозреватель.
Украинский ресурс DeepStateMap обновил свою карту и сообщил о прорыве российских войск на севере Авдеевки южнее водоочистных ставков. А под юго-востоком подразумевается лесной массив. Там были визуальные подтверждения продвижения армии РФ, отметил он.
"Что можно сказать наверняка? Наша армия в течение долгого времени предпринимала попытки продвинуться на этих направлениях, и определенные успехи у нас есть", - подчеркнул Угольный.
В центре и у железнодорожной станции боев сейчас нет. В квартале многоэтажек, известного как укрепрайон "Крепость" сейчас тоже тихо. Скорее, бои идут на окраинах Авдеевки и в дачных массивах, там у армии РФ есть продвижение, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Роман Насонов интервью
Вчера, 04:33
Роман Насонов: Россия накрыла "Океан" и охотится на сказочных персонажей, а ВСУ бесславно бросят АвдеевкуЕсли послушать вражеские голоса, то они уже вскрыли нашу 40-тысячную группировку, готовую к прорыву к Купянску. Параллельно они вскрыли другую группировку. Может быть, это правда
 
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