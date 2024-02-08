https://ukraina.ru/20240208/1053161098.html

Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов

Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов - 08.02.2024 Украина.ру

Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов

На Украине планируют упростить доступ журналистов на передовую линию фронта. Об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев 8 февраля

2024-02-08T12:22

2024-02-08T12:22

2024-02-08T12:22

новости

украина

журналисты

фронт

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101493/84/1014938433_0:863:1939:1954_1920x0_80_0_0_994f008b3107cfd7052ee869b4338a04.jpg

По его словам, это поможет нарастить количество "оперативных новостей с фронта, которые сейчас востребованы среди украинцев"."Недавно, 3 февраля, был принят приказ Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который упростил доступ журналистов в зону боевых действий. Конечно, представителям СМИ придется быть осторожными в подаче сообщений, чтобы не допустить разглашения секретной информации. В то же время мы надеемся, что количество контента, который интересен зрителю, будет увеличиваться", — процитировала слова Карандаева пресс-служба министерства культуры.Украинский чиновник добавил, что количество обращений граждан на получение оперативных новостей с фронта на сегодняшний день увеличилось.Как сообщало издание Украина.ру, в августе 2023 года Киев запретил работу журналистов на линии фронта без письменного разрешения от главкома ВСУ Валерия Залужного.

https://ukraina.ru/20230822/1048858120.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, журналисты, фронт, валерий залужный