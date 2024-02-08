Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов - 08.02.2024 Украина.ру
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Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов
Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов - 08.02.2024 Украина.ру
Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов
На Украине планируют упростить доступ журналистов на передовую линию фронта. Об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев 8 февраля
2024-02-08T12:22
2024-02-08T12:22
новости
украина
журналисты
фронт
валерий залужный
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По его словам, это поможет нарастить количество "оперативных новостей с фронта, которые сейчас востребованы среди украинцев"."Недавно, 3 февраля, был принят приказ Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который упростил доступ журналистов в зону боевых действий. Конечно, представителям СМИ придется быть осторожными в подаче сообщений, чтобы не допустить разглашения секретной информации. В то же время мы надеемся, что количество контента, который интересен зрителю, будет увеличиваться", — процитировала слова Карандаева пресс-служба министерства культуры.Украинский чиновник добавил, что количество обращений граждан на получение оперативных новостей с фронта на сегодняшний день увеличилось.Как сообщало издание Украина.ру, в августе 2023 года Киев запретил работу журналистов на линии фронта без письменного разрешения от главкома ВСУ Валерия Залужного.
https://ukraina.ru/20230822/1048858120.html
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новости, украина, журналисты, фронт, валерий залужный
Новости, Украина, журналисты, фронт, Валерий Залужный

Нужен трэш-контент: украинские власти выпустят на фронт больше журналистов

12:22 08.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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На Украине планируют упростить доступ журналистов на передовую линию фронта. Об этом заявил и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев 8 февраля
По его словам, это поможет нарастить количество "оперативных новостей с фронта, которые сейчас востребованы среди украинцев".
"Недавно, 3 февраля, был принят приказ Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который упростил доступ журналистов в зону боевых действий. Конечно, представителям СМИ придется быть осторожными в подаче сообщений, чтобы не допустить разглашения секретной информации. В то же время мы надеемся, что количество контента, который интересен зрителю, будет увеличиваться", — процитировала слова Карандаева пресс-служба министерства культуры.
Украинский чиновник добавил, что количество обращений граждан на получение оперативных новостей с фронта на сегодняшний день увеличилось.
Как сообщало издание Украина.ру, в августе 2023 года Киев запретил работу журналистов на линии фронта без письменного разрешения от главкома ВСУ Валерия Залужного.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа 2023, 11:44
Отпросись у Залужного: Киев запретил журналистам доступ на фронтКиев запретил работу журналистов на линии фронта. Об этом 22 августа сообщила швейцарская газета Le Temps
 
НовостиУкраинажурналистыфронтВалерий Залужный
 
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