https://ukraina.ru/20240208/1053156100.html

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц - 08.02.2024 Украина.ру

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Wall Street Journal заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией

2024-02-08T09:04

2024-02-08T09:04

2024-02-08T09:08

нато

россия

конфликт

олаф шольц

новости

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"Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц.По его словам, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине.Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить.Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ukraina.ru/20240207/1053137736.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, россия, конфликт, олаф шольц, новости