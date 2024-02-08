Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц - 08.02.2024 Украина.ру
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Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц - 08.02.2024 Украина.ру
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Wall Street Journal заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией
2024-02-08T09:04
2024-02-08T09:08
нато
россия
конфликт
олаф шольц
новости
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"Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц.По его словам, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине.Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить.Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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нато, россия, конфликт, олаф шольц, новости
НАТО, Россия, конфликт, Олаф Шольц, Новости

Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц

09:04 08.02.2024 (обновлено: 09:08 08.02.2024)
 
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Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Wall Street Journal заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией
"Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц.
По его словам, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине.
Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить.
Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Вчера, 13:58
Тот самый пресловутый Апокалипсис - Медведев о последствиях войны России с НАТОЕсли случится конфликт между Россией и НАТО, то он пойдёт не по сценарию спецоперации, написал 7 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале
 
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