https://ukraina.ru/20240208/1053156100.html
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц - 08.02.2024 Украина.ру
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Wall Street Journal заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией
2024-02-08T09:04
2024-02-08T09:04
2024-02-08T09:08
нато
россия
конфликт
олаф шольц
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_e848ea0b5af0c882ac1a765069dbf03f.jpg
"Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц.По его словам, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине.Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить.Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ukraina.ru/20240207/1053137736.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_136:0:1840:1278_1920x0_80_0_0_69a81ad1603cdaaae638efaf757a28f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, россия, конфликт, олаф шольц, новости
НАТО, Россия, конфликт, Олаф Шольц, Новости
Страны НАТО не считают себя воюющими с Россией - Шольц
09:04 08.02.2024 (обновлено: 09:08 08.02.2024)
Канцлер Германии Олаф Шольц в статье для Wall Street Journal заявил, что страны НАТО не считают себя воюющими с Россией
"Мы не считаем себя воюющими с Россией и не стремимся к конфронтации с Россией", - написал Шольц.
По его словам, страны альянса будут сопротивляться любым попыткам "втянуть НАТО" в конфликт на Украине.
Канцлер также отметил, что несмотря на поддержку со стороны Запада, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Так, некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие, по его мнению, необходимо продлить.
Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.