"Доходит до смешного": посол РФ рассказал, как Франция открещивается от наемников на Украине - 08.02.2024 Украина.ру
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"Доходит до смешного": посол РФ рассказал, как Франция открещивается от наемников на Украине
"Доходит до смешного": посол РФ рассказал, как Франция открещивается от наемников на Украине - 08.02.2024 Украина.ру
"Доходит до смешного": посол РФ рассказал, как Франция открещивается от наемников на Украине
Париж открещивается от наличия французских наемников на Украине, выискивая приемлемые объяснения и называя их "волонтерами". Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков, передает 8 февраля РИА Новости
2024-02-08T07:12
2024-02-08T07:21
иностранные наемники
новости
франция
зарубежье
посол
украина
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"Дело в том, что во Франции по закону наемничество является преступлением, поэтому само признание того, что беспрепятственно французы становятся наемниками, для официальных властей это, конечно, проблема. Хотя они пытаются найти разного рода объяснения, как министр обороны (Себастьян Лекорню), который сказал, что "Франция – демократическая страна, и он не может запретить французским гражданам ездить на Украину". Приводятся смешные аргументы: "они же воюют не во французской официальной форме". Это, конечно, вызывает неудобство, поэтому идут поиски того, как их переписать в волонтеры", - сказал дипломат.На прошлой неделе глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и ранении еще троих. По словам Мешкова, если МИД признает их наемниками, "тогда они должны будут завести уголовные дела против этих людей, особенно когда они вернутся во Францию".Он напомнил, что Франция поставляет Киеву современное оружие, в том числе гаубицы Caesar, и "у многих специалистов возникает масса вопросов: может ли мобилизованный украинский солдат управлять такой сложной техникой?"В январе Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан признал присутствие на Украине "волонтеров", но отметил, что это люди, которые приняли "личное решение" поехать на Украину, и людей, "связанных с французскими властями", там нет. Лемуан так и не смог дать ответ журналистам на вопрос, как в таком случае власти трактуют термин "наемник".
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иностранные наемники, новости, франция, зарубежье, посол, украина
иностранные наемники, Новости, Франция, Зарубежье, посол, Украина

"Доходит до смешного": посол РФ рассказал, как Франция открещивается от наемников на Украине

07:12 08.02.2024 (обновлено: 07:21 08.02.2024)
 
© pixabay.com
© pixabay.com
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Париж открещивается от наличия французских наемников на Украине, выискивая приемлемые объяснения и называя их "волонтерами". Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков, передает 8 февраля РИА Новости
"Дело в том, что во Франции по закону наемничество является преступлением, поэтому само признание того, что беспрепятственно французы становятся наемниками, для официальных властей это, конечно, проблема. Хотя они пытаются найти разного рода объяснения, как министр обороны (Себастьян Лекорню), который сказал, что "Франция – демократическая страна, и он не может запретить французским гражданам ездить на Украину". Приводятся смешные аргументы: "они же воюют не во французской официальной форме". Это, конечно, вызывает неудобство, поэтому идут поиски того, как их переписать в волонтеры", - сказал дипломат.
На прошлой неделе глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и ранении еще троих.
По словам Мешкова, если МИД признает их наемниками, "тогда они должны будут завести уголовные дела против этих людей, особенно когда они вернутся во Францию".
"Весь Запад, вся эта западная коалиция является участником так называемой прокси-войны. Французы отнюдь не на первом месте стоят по количеству наемников: по разным оценкам речь идет о сотне человек, из соседних стран цифры совсем другие. Наши военные на линии боевых действий слышат много разных иностранных языков. Среди них французский не главный, но для нас принципиально, что пусть даже небольшая группа французских граждан, но они участвуют напрямую в боевых действиях", - подчеркнул посол.
Он напомнил, что Франция поставляет Киеву современное оружие, в том числе гаубицы Caesar, и "у многих специалистов возникает масса вопросов: может ли мобилизованный украинский солдат управлять такой сложной техникой?"
В январе Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
Заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан признал присутствие на Украине "волонтеров", но отметил, что это люди, которые приняли "личное решение" поехать на Украину, и людей, "связанных с французскими властями", там нет. Лемуан так и не смог дать ответ журналистам на вопрос, как в таком случае власти трактуют термин "наемник".
Врач операция
30 января, 12:17
Вчера - сантехник, сегодня - врач. Французский наемник пожаловался на украинскую медицинуНа Украине военная медицина находится на катастрофическом уровне, а медработниками становятся люди без медицинского образования. Об этом изданию Liberation 30 января рассказал французский наемник Арсен Сабанеев
 
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