https://ukraina.ru/20240208/1053150059.html

Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие

Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие - 08.02.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие

Сочетание дронов и прозрачности фронта дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как "Ланцет". Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-02-08T04:10

2024-02-08T04:10

2024-02-08T04:10

новости

бпла

фронт

беспилотники

"ланцет"

вооружение

артиллерия

танки

сво

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/15/1049605452_0:0:977:550_1920x0_80_0_0_daef420aa650cba9a79d40f0a8c0f20c.jpg

Театр военных действий сейчас значительно изменился. Чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что сейчас стало решающим изменением — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя просматривается на всю глубину, рассказал эксперт.Следствие этой прозрачности поля боя, первое и локальное — это точность работы всех средств поражения: артиллерии и танков, работающих с закрытых позиций, сообщил он.Кроме того, сочетание дронов и такой прозрачности, обратная связь на оператора, дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как российский "Ланцет", резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь

https://ukraina.ru/20240207/1053145782.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, фронт, беспилотники, "ланцет", вооружение, артиллерия, танки, сво, россия, украина