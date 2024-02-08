Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие - 08.02.2024 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие
Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие - 08.02.2024 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие
Сочетание дронов и прозрачности фронта дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как "Ланцет". Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-02-08T04:10
2024-02-08T04:10
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Театр военных действий сейчас значительно изменился. Чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что сейчас стало решающим изменением — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя просматривается на всю глубину, рассказал эксперт.Следствие этой прозрачности поля боя, первое и локальное — это точность работы всех средств поражения: артиллерии и танков, работающих с закрытых позиций, сообщил он.Кроме того, сочетание дронов и такой прозрачности, обратная связь на оператора, дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как российский "Ланцет", резюмировал участник конференции.С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
https://ukraina.ru/20240207/1053145782.html
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новости, бпла, фронт, беспилотники, "ланцет", вооружение, артиллерия, танки, сво, россия, украина
Новости, БПЛА, фронт, беспилотники, "Ланцет", вооружение, артиллерия, танки, СВО, Россия, Украина

Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие

04:10 08.02.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
Минобороны показало удары дронами-камикадзе Ланцет по технике ВСУ
© Министерство обороны РФ
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Сочетание дронов и прозрачности фронта дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как "Ланцет". Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Театр военных действий сейчас значительно изменился. Чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что сейчас стало решающим изменением — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя просматривается на всю глубину, рассказал эксперт.
Следствие этой прозрачности поля боя, первое и локальное — это точность работы всех средств поражения: артиллерии и танков, работающих с закрытых позиций, сообщил он.
"То есть постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине", - отметил Анпилогов.
Кроме того, сочетание дронов и такой прозрачности, обратная связь на оператора, дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как российский "Ланцет", резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
Геннадий Алехин
Вчера, 17:36
Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действийВоенный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, полковник запаса Генналий Алехин в ходе организованной изданием Украина.ру конференции в рамках проекта "Украинское досье" рассказал, какие новые задачи требуют первоочередного решения в ходе СВО
 
НовостиБПЛАфронтбеспилотники"Ланцет"вооружениеартиллериятанкиСВОРоссияУкраина
 
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