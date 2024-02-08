Военный эксперт объяснил, как "прозрачность фронта" помогает точно бить по ВСУ и создавать новое оружие
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинобороны показало удары дронами-камикадзе "Ланцет" по технике ВСУ
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Сочетание дронов и прозрачности фронта дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как "Ланцет". Об этом в рамках конференции "Украинское досье", организованной изданием Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Театр военных действий сейчас значительно изменился. Чего мы не видели в предыдущих конфликтах и что сейчас стало решающим изменением — это прозрачность поля боя. То есть сейчас поле боя просматривается на всю глубину, рассказал эксперт.
Следствие этой прозрачности поля боя, первое и локальное — это точность работы всех средств поражения: артиллерии и танков, работающих с закрытых позиций, сообщил он.
"То есть постоянная корректировка с дронов позволяет обеспечивать точность поражения целей, а разведка целей — это уже и спутники, и другие средства, позволяет определять цели в оперативной глубине", - отметил Анпилогов.
Кроме того, сочетание дронов и такой прозрачности, обратная связь на оператора, дает возможность создавать новые типы вооружений и боеприпасов. Это и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы, такие как российский "Ланцет", резюмировал участник конференции.
С полным текстом выступления можно ознакомиться здесь
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