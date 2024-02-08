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Николай Козак "Смок" – главный параноик УПА*

Николай Козак "Смок" – главный параноик УПА* - 08.02.2024 Украина.ру

Николай Козак "Смок" – главный параноик УПА*

Ровно 75 лет назад 8 февраля 1949 года чекистами был ликвидирован Николай Козак. Этому бандеровскому палачу приписывают инициативу развёртывания на северо-западных украинских землях в подполье ОУН-УПА* масштабного внутреннего террора. Он стал причиной гибели бо́льшего числа оуновцев, чем большинство бойцов и командиров НКВД/НКГБ/МГБ

2024-02-08T08:00

2024-02-08T08:00

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Родился Николай Козак 22 февраля 1915 года в Австро-Венгерской империи в селе Рахиня Долинского уезда в семье исповедовавших униатство Василия Козака и его жены Марии Гаврилишин (верхушка бандеровцев поголовно была униатской). К тому времени они уже воспитывали сына Илью и дочь Ольгу. Шесть лет спустя в семье родился еще один ребенок, Эмилия. Начальное образование Николай получил в местной 6-летней школе, углублённые знания – у частного репетитора Леся Денисюка. Программа преподавания базировалась на 4-летнем курсе польской реальной гимназии. Ее особенностью была замена латинского и греческого языков эсперанто, который ученик изучал по изданным в Японии журналам. Благодаря полученным знаниям Николаю удалось в 1933 году устроиться в Долине по конкурсу на работу продавцом ревизионного союза украинских кооператоров "Сила".В следующем году Козак вступил в местную ячейку ОУН, по версии польской полиции, он возглавил в ней "боевой отдел". Легальным прикрытием ячейки было спортивное общество "Сокол".20 февраля 1937 года на поле неподалеку от села Рахиня выстрелом из револьвера неизвестными лицами был убит 30-летний местный житель Иван Бабич. На следующий день по подозрению в преступлении полиция арестовала Козака. Расследование установило, что накануне Бабича исключили из "Сокола", якобы, за коммунистические взгляды. По данным польской полиции, оуновцы заподозрили его в измене и приговорили к смертной казни, приговор исполнил Козак псевдо "Бо́гдан".Адвокатом убийцы на судебном процессе в Стрые стал еще один оуновец Владимир Горбовой. Согласно выбранной стратегии защиты внимание присяжных сосредоточили на показаниях об аморальном поведении Бабича. Кроме того, адвокат заметил, что Николай дружил с Бабичем и часто играл вместе с ним в карты, а потому не мог убить.Доводы защиты, по-видимому, подействовали, и по приговору суда от 1 марта 1938 года Козак получил всего три года заключения, на свободу вышел досрочно, уже в сентябре следующего года, и сразу же уехал в Краков, где устроился на работу. Там он не задержался – с начала 1940 года проживал в городах Сянок и Перемышль, где возглавлял Лемковский уездный провод ОУН*.Спустя месяц после начала Великой Отечественной войны, 21 июля 1941 года, в составе походной группы ОУН* Козак прибыл на Подолье, где возглавил Каменец-Подольский областной Провод ОУН*. Тогда же по его приказу Кузьма Богдан, носивший псевдо "Кайдаш", организовал в Казатине, под прикрытием книжного магазина, пункт связи ОУН*. В октябре в Проскурове (современный Хмельницкий) Николая арестовало гестапо, но из-за отсутствия доказательств связи с подпольем его освободили. Остерегаясь повторного ареста, он достал поддельные документы на фамилию Степаненко и уехал в Винницу, где сразу присоединился к работе местного оуновского подполья.Летом 1942 года Козак получил от областного военного референта Фёдора Беличенко грузовую машину, груженную зерном, которое попытался вывезти из города. Однако план провалился – на выезде из Винницы Николая арестовал инспектор криминальной полиции Дмитрий Мефодовский. О происшествии почти сразу узнал заместитель начальника криминальной полиции по хозяйственным делам Степан Янишевский. Он был земляком Козака из села Витвица того же Долинского уезда, и так же состоял в ОУН*, его подпольное псевдо в то время было "Ярема". В структуре украинской националистов он занимал должность областного референта внутренней службы безопасности (СБ).Используя свое служебное положение, Янишевский забрал дело Козака себе и освободил подследственного из-под стражи. Пытаясь легализовать земляка, он устроил Николая инспектором криминальной полиции и, более того, поселил его у себя в частном доме по ул. Дорошенко, 18. Вскоре Козак возглавил Винницкий областной Провод ОУН* и типографию Киевского Краевого Провода ОУН*, которая издавала газету "За свободную Украину!"В конце ноября 1942 года Николай наладил связь с организационным референтом Провода ОУН Ярославом Старухом "Стягом", то находился во Львове. Параллельно происходило и тесное сотрудничество с проводником ОУН* на СЗУЗ (по классификации ОУН* Северо-западные украинские земли, то есть Волынь и Полесье) Дмитрием Клячковским – "Климом Савуром", который базировался в Ровенской области. Этот кровавый упырь являлся одним из организаторов "Волынской резни", а также был инициатором уничтожения бежавших из немецких концлагерей советских военнопленных.В конце февраля 1943 года гестапо арестовало в Киеве проводника ОУН на восточно-украинских землях Пантелеймона Сака "Могилу". Узнав об этом, Козак и Янишевский решили из Винницы уходить. Специально для их эвакуации "Клим Савур" прислал своего связного – Мирона Бабича "Богдана". Добирались Козак и Янишевский до села Малый Житин Ровенской области, где и встретились с "Климом Савуром".После разговора, состоявшегося, 25 марта 1943 года, "Савур" передал прибывших из Винницы подпольщиков в подчинение референту СБ Краевого Провода ОУН* на СЗУЗ Василия Макара "Безродного". После короткой беседы Николаю доверили возглавить референтуру СБ в штабе группы УПА-Юг, которой командовал Пётр Олейник "Эней". В то время Козак пользовался псевдонимом "Смок" и любил ходить в форме польского офицера, с сентября 43-го он расположился на чешском хуторе в километре от с. Мосты Мизоцкого р-на. Именно тогда он подписал распоряжение об исключительной прерогативе службы безопасности ОУН* выносить смертные приговоры без согласования с командным составом и начал тотальные чистки рядов от инакомыслящих. В августе 44-го его назначили главой референтуры СБ краевого провода на Юго-Западных Украинских Землях, и чистки стали тотальными. По некоторым данным были уничтожены более 1000 человек, при чем, скорее всего, значительная часть этих людей никакой вины перед бандеровцами не имела. Многие руководители УПА считали "Смока" (Козака) одним из своих наиболее жестоких соратников, который демонстрировал склонности к садизму и пыткам. Последний командующий УПА Василь Кук так и вовсе его побаивался.В феврале 1945 года НКВД ликвидировало командующего УПА-Север "Клима Савура", и на его место назначили Козака, который вместо псевдо "Смок" стал использовать "Овчар". Этих псевдо потом было много: "Кучма", "Лука", "Петро", "Сергей Хортица", "Чупрынка" – меняя их, как перчатки, бандеровцы старались запутать НКВД. По привычке Козак продолжал заниматься и вопросами безопасности.Самой известной и успешной операцией Козака стала его оперативная игра с органами НКГБ УССР. В начале 1945 года чекист Сергей Карин-Даниленко предложил создать "Провод ОУН* на восточных украинских землях". Главной его задачей было продвижение в состав руководства ОУН* советской агентуры. Во главе этой легендированной группы поставили опытных агентов: Михаила Захаржевского с псевдо "Таран", "Донца", "Николая" и Екатерину Миньковскую "Евгению". К ним приобщили завербованную участницу киевской ячейки ОУН Людмилу Фою "Оксану" и также завербованную связную из Луцка Антонину Калуженко "Зою". Агентурная группа получила сфабрикованные в НКВД подпольные документы, среди них "письмо украинских националистов" с угрозами в адрес писателя Максима Рыльского.6 мая 1945 года Фоя и Калуженко прибыли в Луцк и попытались выйти с оуновцами на связь. В результате их схватила районная боё́вка СБ. Допрос Людмилы Фои проводил лично Николай Козак. Подпольщица сразу ему во всем призналась: рассказала о своей вербовке в НКВД, о том, кем является она и остальные члены группы, о поставленных перед ними задачах. После показаний Фои, вторую задержанную девушку, Антонину Калуженко, бандеровцы казнили.Козак перевербовал Фою и использовал в собственной оперативной игре против чекистов. По его заданию 23 июля 1945 года подпольщица вернулась в Киев. Она сумела убедить представителей центрального аппарата НКГБ: генерал-лейтенанта Павла Дроздецкого, капитана Иовенко и прочих, что операция проходит успешно, и необходимо направить в Луцк еще двух агентов: Захаржевского "Тарана" и Миньковскую "Евгению". В результате 5 августа Захаржевский был схвачен недалеко от Луцка бандеровским СБ. Сначала на допросах опытный чекист (в прошлом, кстати сказать, офицер УНР) придерживался отработанной легенды. Однако на очной ставке он "посыпался" и согласился написать в Киев письмо с предложением вызвать Миньковскую. 8 сентября Фоя снова успешно отвезла документы в Киев и через 11 дней вернулась вместе с "Евгенией". На следующий день, на пункте связи в лесу к северу от города, их забрала боёвка СБ. После допросов и пыток и Захаржевского, и Миньковскую казнили. Некоторое время в Киеве не догадывались о провале операции, окончательно это выяснилось лишь в апреле 1946 года. Фою чекистам удалось ликвидировать только в 1950 году."За спасение организации на СЗУЗ" Николая Козака решением от 8 октября 1945 года бандеровского Украинского главного освободительного совета наградили Золотым Крестом "За заслуги". Однако чекисты недолго оставались у бандеровского живодера в долгу.Сотрудниками НКГБ была проведена грамотная операция, в результате которой бандеровцы решили, что старый друг Козака, который спас его в 1942 году и бежал с ним из Винницы – Степан Янишевский – стал агентом чекистов. В декабре 45-го по приказу Козака Янишевского попытался арестовать проводник одного из бандеровских подразделений Фёдор Воробец "Верещака". Янишевский бежал и вскоре провозгласил создание оппозиционного Козаковскому УПА-Север краевого провода "Одесса". В результате, начиная с 1946 года, бандеровское подполье на Ровенщине было расколото. В междоусобных стычках обе стороны потеряли более 120 боевиков.4 февраля 1949 года агент МГБ "Петров" сообщил, что в село Петушков Острожецкого района часто наведываются оуновцы. Для проверки этой информации начальником отдела областного УМГБ майором Журавлёвым туда была направлена оперативная группа во главе со старшим оперуполномоченным Земсковым и старшим сержантом Савицким. Ночью 7 февраля они незаметно подошли к указанному "Петровым" на окраине села дому и организовали засаду. Услышав два неожиданных выстрела, они начали штурм. Подойдя к дому, сержант Савицкий заметил вблизи сарая двух неизвестных лиц, открывших по нему стрельбу. После этого оперативная группа приняла боевой порядок и открыла ответный огонь. В результате перестрелки двое упомянутых оуновцев погибли. В это время Козак забежал в убежище, которое располагалось в 15 метрах от клуни, и уничтожил тайные документы. Поняв, что шансов вырваться из окружения нет, он выстрелил себе в голову. Так погиб один из самых кровавых бандеровских палачей.* Террористическая организация запрещённая в России

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история, история украины, история ссср, великая отечественная война, галичина, волынь, оун, оун-упа