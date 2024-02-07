https://ukraina.ru/20240207/1053141114.html

Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией

Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией - 07.02.2024 Украина.ру

Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией

Всякий раз, когда человек пытается изобразить себя тем, кем он не является на самом деле – это пошлость. Ничего героического в приезде в сегодняшний Киев для Борреля нет

2024-02-07T15:24

2024-02-07T15:24

2024-02-07T15:24

интервью

украина

евросоюз

жозеп боррель

запад

сша

нацизм

либерализм

идеология

россия

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Если бы в Киев приехал какой-то деятель Новороссии, которого Украина хочет посадить, это был бы смелый поступок. А Боррелю в Киеве ничего не угрожает, считает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий, может ли поездка Борреля в Киев принести для Украины еще какую-то поддержку, кроме политической? Или все конкретные решения уже приняты, а визит Борреля их только зафиксировал?- Это больше похоже на пиар-поездку, потому что решения о поддержке Украины были приняты на саммите Евросоюза. Самая трудная точка пройдена. Напомню только, что эти 50 миллиардов евро размазаны на четыре года. Сразу деньги не поступят. Они будут поступать постепенно и, может быть, будут привязаны к результатам внутри самой Украины.А поведение Борреля было чисто пиаровским. Обязательный визит в бомбоубежище, как это было с президентом ФРГ Штайнмайером. Это приятное для него событие. Мол, я выступал перед людьми, а тут сигнал воздушной тревоги и мы спустились в бомбоубежище. Это дело фотографируют, снимают. Но Боррель – старичок. У него могли быть проблемы с движением. Поэтому он просто поделился своим снимком в соцсетях.Все это предсказуемо и пошло. Всякий раз, когда человек пытается изобразить себя тем, кем он не является на самом деле – это пошлость. Ничего героического в приезде в сегодняшний Киев для Борреля нет. Если бы в Киев приехал какой-то деятель Новороссии, которого Украина хочет посадить, это был бы смелый поступок. А Боррелю в Киеве ничего не угрожает.- Вы затронули личность Борреля. Как так получилось, что обыкновенный бюрократ возомнил себя исторической фигурой, которая знает, как победить Россию?- Я всегда крайне негативно к нему относился. Боррель еще на посту министра иностранных дел Испании делал жуткие заявления о России. Он назвал ее историческим врагом Европы. Это человек с конформистскими взглядами. Никакого настоящего либерализма и свободолюбия в нем нет. Он говорит то, что безопасно. А самая безопасная позиция в ЕС сейчас – антироссийская.- Насколько этого 21 миллиарда евро может хватить для финансовой и военной поддержки Украины?- На Украине деньги все время будут исчезать. Следовательно, будут возникать новые потребности.Вы же помните главный лозунг коммунизма: "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Эта фраза бессмысленная, потому что потребности человека бесконечны. Такие же бесконечные потребности и украинской бюрократия.Чем более бедным регионам Украины будут предназначаться эти деньги, тем больше их будет не хватать. Будут проблемы с выплатами учителям и пенсионерам. А на военные дела и на поддержку прозападных общественных организаций деньги всегда будут.- Насколько в принципе у Евросоюза хватит сил поддерживать Украину после того, как США перекинули на него это бремя?- Я уже говорил, что против нас воюют не поляки или англосаксы, а идеология ультралиберализма и глобализма. Пока она царит в США и Евросоюзе, деньги и оружие на Украину будут выделяться. Потому что они внушили себе, что это – экзистенциальная битва.Хотя для их идеологии это действительно экзистенциальная битва. Все-таки эта идеология уже провалилась в Ираке. Когда Запад вторгался в Ирак, они говорили о принципе домино, когда в Ираке установится "демократический" режим, а потом эти прозападные режимы установятся на всем Ближнем Востоке. Ничего подобного не произошло.Но адепты этой идеологии винят во всем не идеологию, а плохих исполнителей. Мол, если бы мы назначили не Петреуса, а других генералов, все было бы нормально, а если бы кандидатом против Трампа была не Хиллари Клинтон, а кто-то еще, Трамп бы не победил. А еще они всегда винят население, которое не доросло до своих высоких идеалов.В Евросоюзе эта идеология царит еще похлеще, чем в США. Поэтому без денег и оружия Украина точно не останется.- Что нам делать с украинским обществом, которое готово во имя этой идеологии само воевать с Россией, обвиняя западников в трусости?- Это самое загадочное и ужасное. На Украине мы наблюдаем очень опасный гибрид.У нас некоторые эксперты торопятся назвать эту идеологию нацистской. Мол, это похоже на Гитлера и это все против России. Нет. Это не нацизм. Это третья форма тоталитаризма (сначала был нацизм и коммунизм).Режим Пол Пота в Камбодже – это доведенный до абсурда коммунизм. Гитлеровская Германия – это доведенный до кошмара европейский национализм 19 века. А сегодняшняя политика Запада - это доведенный до абсурда либерализм.И у этого третьего тоталитаризма есть особенность. Он иногда идет на союз с нацизмом, когда он борется с крупными странами вроде Китая или России. Ультралиберализм берет к себе в союзники недовольных людей внутри этих стран. Крупные страны никогда не бывают гомогенными. Там всегда есть недовольное меньшинство или недовольные соседи, которые боятся этой страны. Например, Филиппины и уйгуры боятся Китая.И оказывается, что эти душки-либералы, настоящие борцы с расизмом, идут на союз с гнуснейшими нацистами из среды недовольных меньшинств или недовольных соседей.Я бы не назвал сегодняшние США нацисткой страной. Они на это очень обидятся. Американцы скажут: "Мы не нацисты. У нас есть чернокожие люди в правительстве. Мы не преследуем евреев". А на это им надо отвечать: "Вы – нет. Посмотрите на ваших союзников на Украине, в Польше и Прибалтике. Это же гнуснейшие нацисты, потому что они оправдывают действия нацистов 1940-х годов".И на Украине этот гибрид нацизма и ультралиберализма уникальным образом существует. Поэтому наше столкновение с этим гибридом было неизбежно. Это самый опасный идеологический гибрид для современного мира, который установился при Порошенко и Зеленском. При Ющенко и Януковиче он еще не сформировался. Он только намечался.- Означает ли это, что нацизм можно победить лишь на поле боя?- Россия пыталась через СМИ и юридически бороться с этим подступающим украинским гибридом. Правильно ли мы все делали – с этим историки разберутся. Может быть, надо было активнее защищать своих сторонников на Украине. Может быть, мы посылали ленивых послов, которые заботились о себе, а не о своей работе. Но я не могу сказать, что мы ничего не делали.Мы пытались воздействовать на Украину и через дипломатию (Минские соглашения), и через законную предвыборную деятельность (когда Павловский ездил и пытался помогать на выборах). Но оказалось, что нам противостоит более активный и более уверенный в себе противник. Поэтому в 2021 и 2022 году какого другого варианта решения проблемы, кроме силового, у нас не осталось.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20240207/1053124421.html

https://ukraina.ru/20240205/1053099232.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, евросоюз, жозеп боррель, запад, сша, нацизм, либерализм, идеология, россия, китай