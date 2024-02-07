Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ - 07.02.2024 Украина.ру
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Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ
Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ - 07.02.2024 Украина.ру
Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ
Об актуальных потребностях украинской армии рассказал в телефонном разговоре глава офиса президента Украины Андрей Ермак советнику федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсу Плетнеру. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба президента Украины
2024-02-07T12:55
2024-02-07T12:55
новости
андрей ермак
германия
всу
военная помощь
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По словам Ермака, лидерство ФРГ в поддержку Украины может стать примером для других стран в принятии необходимых решений относительно оборонной и финансовой помощи.Ермак также проинформировал Плетнера о недавней поездке Владимира Зеленского на передовую и встрече с военными, уточняется в сообщении.Как сообщало издание Украина.ру, в интервью французским СМИ 20 января Ермак заявил, что украинские военные на фронте жалуются на то, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, андрей ермак, германия, всу, военная помощь
Новости, Андрей Ермак, Германия, ВСУ, военная помощь

Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ

12:55 07.02.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Об актуальных потребностях украинской армии рассказал в телефонном разговоре глава офиса президента Украины Андрей Ермак советнику федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсу Плетнеру. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба президента Украины
По словам Ермака, лидерство ФРГ в поддержку Украины может стать примером для других стран в принятии необходимых решений относительно оборонной и финансовой помощи.
Ермак также проинформировал Плетнера о недавней поездке Владимира Зеленского на передовую и встрече с военными, уточняется в сообщении.
Как сообщало издание Украина.ру, в интервью французским СМИ 20 января Ермак заявил, что украинские военные на фронте жалуются на то, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.
Андрей Ермак
20 января, 09:51
Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостатке оружия и назвал украинское контрнаступление "довольно успешным", передает испанская газета Mundo
 
НовостиАндрей ЕрмакГерманияВСУвоенная помощь
 
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