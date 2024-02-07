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Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ

Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ - 07.02.2024 Украина.ру

Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ

Об актуальных потребностях украинской армии рассказал в телефонном разговоре глава офиса президента Украины Андрей Ермак советнику федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсу Плетнеру. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба президента Украины

2024-02-07T12:55

2024-02-07T12:55

2024-02-07T12:55

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По словам Ермака, лидерство ФРГ в поддержку Украины может стать примером для других стран в принятии необходимых решений относительно оборонной и финансовой помощи.Ермак также проинформировал Плетнера о недавней поездке Владимира Зеленского на передовую и встрече с военными, уточняется в сообщении.Как сообщало издание Украина.ру, в интервью французским СМИ 20 января Ермак заявил, что украинские военные на фронте жалуются на то, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.

https://ukraina.ru/20240120/1052799575.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, андрей ермак, германия, всу, военная помощь