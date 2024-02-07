Ермак рассказал немцам, в чем нуждаются ВСУ
Об актуальных потребностях украинской армии рассказал в телефонном разговоре глава офиса президента Украины Андрей Ермак советнику федерального канцлера Германии по внешней политике и политике безопасности Йенсу Плетнеру. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба президента Украины
По словам Ермака, лидерство ФРГ в поддержку Украины может стать примером для других стран в принятии необходимых решений относительно оборонной и финансовой помощи.
Ермак также проинформировал Плетнера о недавней поездке Владимира Зеленского на передовую и встрече с военными, уточняется в сообщении.
Как сообщало издание Украина.ру, в интервью французским СМИ 20 января Ермак заявил, что украинские военные на фронте жалуются на то, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений.