"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность - 07.02.2024 Украина.ру
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"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность
"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность - 07.02.2024 Украина.ру
"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность
России надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-02-07T04:40
2024-02-07T04:40
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На Украине сложилось очень много установок, которые трудно понять. Местное население убеждают в том, что у ВСУ большие потери, но якобы российские войска "потеряли еще больше". При этом русских там считают "биологическим мусором", а ВСУ теряют лучших из лучших, рассказал политолог.В городах Украины все городские кладбища забиты могилами с украинскими флагами. Но они искренне считают, что русских военных якобы погибло больше. Когда общество так настроено, ни о каком диалоге с ним говорить невозможно. Украинцам внушили, что жители РФ - это "просто какие-то насекомые", добавил эксперт.Поэтому надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность в головах у жителей Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html
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новости, украина, россия, русский, вс рф, украинцы, цивилизация, сво, потери всу
Новости, Украина, Россия, русский, ВС РФ, украинцы, цивилизация, СВО, потери ВСУ

"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность

04:40 07.02.2024
 
© РИА Новости . Р.Папикьян / Перейти в фотобанкматрешка
матрешка - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Р.Папикьян
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России надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
На Украине сложилось очень много установок, которые трудно понять. Местное население убеждают в том, что у ВСУ большие потери, но якобы российские войска "потеряли еще больше". При этом русских там считают "биологическим мусором", а ВСУ теряют лучших из лучших, рассказал политолог.
В городах Украины все городские кладбища забиты могилами с украинскими флагами. Но они искренне считают, что русских военных якобы погибло больше. Когда общество так настроено, ни о каком диалоге с ним говорить невозможно. Украинцам внушили, что жители РФ - это "просто какие-то насекомые", добавил эксперт.
"Что нам делать с этим нарративом? Ничего. Нам надо разрушать саму идею украинства. Мы тысячу раз говорили, что это искусственный конструкт и антисистема, созданная исключительно для разрушения русской цивилизации", - подчеркнул Кочетков.
Поэтому надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность в головах у жителей Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владислав Угольный интервью
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