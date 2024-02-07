"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность
России надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
На Украине сложилось очень много установок, которые трудно понять. Местное население убеждают в том, что у ВСУ большие потери, но якобы российские войска "потеряли еще больше". При этом русских там считают "биологическим мусором", а ВСУ теряют лучших из лучших, рассказал политолог.
В городах Украины все городские кладбища забиты могилами с украинскими флагами. Но они искренне считают, что русских военных якобы погибло больше. Когда общество так настроено, ни о каком диалоге с ним говорить невозможно. Украинцам внушили, что жители РФ - это "просто какие-то насекомые", добавил эксперт.
"Что нам делать с этим нарративом? Ничего. Нам надо разрушать саму идею украинства. Мы тысячу раз говорили, что это искусственный конструкт и антисистема, созданная исключительно для разрушения русской цивилизации", - подчеркнул Кочетков.
Поэтому надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность в головах у жителей Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 14:35Владислав Угольный: Россия распилит "Бревно" в Авдеевке, сожжет "Абрамсы" и прижмет ВСУ к удобной рекеПосле взятия Авдеевки наше наступление продолжится. Мы получим очень удобный плацдарм для дальнейшего продвижения. Но я не думаю, что это будет прорыв фронта, когда мы продвигались так же, как в первые полгода СВО, считает военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный