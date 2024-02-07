https://ukraina.ru/20240207/1053122626.html

"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность

"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность - 07.02.2024 Украина.ру

"Им внушили, что мы насекомые": политолог о том, почему Украине нужно возвращать русскую идентичность

России надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-02-07T04:40

2024-02-07T04:40

2024-02-07T04:40

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На Украине сложилось очень много установок, которые трудно понять. Местное население убеждают в том, что у ВСУ большие потери, но якобы российские войска "потеряли еще больше". При этом русских там считают "биологическим мусором", а ВСУ теряют лучших из лучших, рассказал политолог.В городах Украины все городские кладбища забиты могилами с украинскими флагами. Но они искренне считают, что русских военных якобы погибло больше. Когда общество так настроено, ни о каком диалоге с ним говорить невозможно. Украинцам внушили, что жители РФ - это "просто какие-то насекомые", добавил эксперт.Поэтому надо перестать играть в игры с "братским украинским государством". Нужно возвращать контроль над утраченными русскими землями и заново восстанавливать русскую идентичность в головах у жителей Украины, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240206/1053116617.html

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новости, украина, россия, русский, вс рф, украинцы, цивилизация, сво, потери всу