Посол Украины в Великобритании. В чём опасность и новые возможности для Залужного в другой роли

Главной темой последней недели не только в украинском информационном пространстве, но и в мировых СМИ остаётся вопрос о возможном увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного

После признания президента Украины Владимира Зеленского в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 о том, что он действительно рассматривает такой вариант, депутат Верховной Рады Евгений Шевченко поделился сведениями о дальнейшей судьбе генерала, которого планируется отправить в отставку уже 8 февраля."Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет. А мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, — это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине", — сообщил парламентарий.Должность посла Украины в Великобритании: награда или наказаниеПочему именно в Лондон решили отправить Залужного? Может, просто потому, что должность посла Украины в Великобритании вакантна уже полгода. Зеленский уволил возглавлявшего дипмиссию Вадима Пристайко 21 июля 2023-го, причём, как говорят источники, неожиданно для него.Впрочем, всё произошло не на пустом месте. На саммите НАТО в Вильнюсе Бен Уоллес, на тот момент министр обороны Великобритании, выразил негодование тем, что во время его визита на Украину в 2022 году представители власти передали ему список вооружения, необходимого ВСУ, будто сделали заказ."Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список", - сказал он.Вместе с тем Уоллес призвал власти Украины проявить "немного благодарности" за поставки военной техники вместо критики решений об отказе принимать страну в НАТО по ускоренной процедуре.Зеленский молчать не стал и выдал: "Я просто не знаю, как мы ещё должны благодарить. Можем с утра просыпаться и благодарить министра [Уоллеса]. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю".Как бы поступил посол в такой ситуации, когда произошёл конфликт между главой собственного государства и высокопоставленным чиновником принимающей страны? Кто-то, возможно, отмолчался бы, мол, это их личное дело, пусть разбираются сами. Кто-то, но не Пристайко.В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил: "Я думаю, что в ответе была некоторая доля сарказма, когда президент Зеленский сказал, что он готов каждое утро просыпаться и звонить Бену Уоллесу и благодарить его. Я не думаю, что этот сарказм является здоровым".Спустя неделю на сайте президента Украины опубликовали указ об увольнении Пристайко. По иронии судьбы, эту весть он узнал, когда ехал на церемонию открытия улицы имени Зеленского в небольшом британском городке.Для кого-то эта ситуация выглядит как месть Зеленского, страдающего манией величия, комплексом Наполеона и всё в этом духе. Как, например, для депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко*, тогда он написал в своём Telegram-канале: "После слов Зеленского об Уоллесе Пристайко сказал, что это нездоровый сарказм. За это его и уволили. Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражённости. Нельзя увольнять ключевого посла в ключевой стране только потому, что он не сказал, что наш Владимир Александрович лучший и самый милый президент в мире".Однако, если обратиться к дипломатии как таковой, подобное поведение недопустимо для любого дипломата, работающего за границей: посол представляет в стране пребывания свою страну, продвигает курс, реализуемый её властями, а дискредитировать президента мягко говоря из ряда вон выходящий поступок. И президент, дабы не допустить раскачивания ситуации и предотвратить появления центров сопротивления ему, принял решение радикально пресечь эти попытки.С трудностью представляется, что последствий такого заявления да ещё и в эфире крупного телеканала не осознавал Пристайко – человек с большим дипломатическим опытом, сын начальника следственного отдела КГБ УССР, впоследствии ставшего заместителем председателя СБУ.Как посол Пристайко был в курсе всех разговоров и настроений, которые не выносятся на публику, к тому же за годы работы в центральном аппарате МИД и за рубежом, в т.ч. в США и Канаде, оброс связями и источниками, поэтому прекрасно знал реальное положение Украины в условиях конфликта с Россией и условия поддержки со стороны Запада. Так, может, за счёт такого выпада в сторону Зеленского, о его нездоровом сарказме, решил красиво покинуть тонущий корабль, причём не как крыса, а сохранив лицо: я-то сохраняю приверженность теории атлантизма, вступлению Украины в НАТО и готов работать в этом направлении, но, видите, Зеленский меня уволил, и мне с ним больше не по пути.В интервью "Радио Свобода"** в декабре 2023 года Пристайко подробно прокомментировал свою отставку, и из его слов становится очевидно, что высказывания в эфире Sky News не были необдуманными."Наверное, есть комплекс вещей, которые приводят к решениям главы государства по отзыву посла. И я не удивлюсь, что, если этот конкретный случай был последним в целой сети каких-то вещей, приведших к увольнению. <…> Я в принципе отдавал себе отчёт, что в ситуации, когда у нас настолько эмоционально принимаются все решения, это решение может состояться очень просто, легко и эмоционально", - сказал он.Пристайко уточнил, что перед увольнением они с Зеленским общались посредством сообщений, пытались что-то друг другу объяснить, но, по его словам, этого, наверное, было недостаточно, и уже после подписания указа время от времени также обменивались электронными сообщениями, но исключительно по рабочим вопросам."Люди такие, как я, всю жизнь работавшие, мы стараемся быть теми, кто продвигает общегосударственную позицию. Это не значит, что мы не осознаны политически, это не значит, что у нас нет своих политических взглядов. И иногда эти взгляды конфликтуют настолько, что наша работа заканчивается. Так было не раз", - добавил дипломат.Поговаривают кстати, что назначение Пристайко послом в Великобритании тоже было политической ссылкой - из-за разногласий с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который взял под свой контроль внешнеполитическую сферу.Какой посол Украины нужен ЛондонуС конца июля посольством в Лондоне руководит временный поверенный, но формально Пристайко до сих пор остаётся послом Украины в Великобритании, поскольку его полномочия завершатся тогда, когда король Соединённого Королевства примет у его прибывшего преемника отзывную грамоту (вместе с его верительной грамотой).На сайте посольства Украины в Великобритании после перехода на вкладку "посол" выдаёт ошибку 404, т.е. страница больше не существует, но в адресной строке упоминается имя уволенного дипломата, а в разделе "связаться с нами" Пристайко значится как посол (Vadym Prystaiko Ambassador of Ukraine to the United Kingdom).Каким должен быть его преемник, Пристайко высказался в том же декабрьском интервью "Радио Свобода"**."По моему мнению, мы не можем позволить себе экспериментов с Британией. Это будет очень дорого стоить нам. Не нужно креатива. Я ехал в Британию с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, бывший министр иностранных дел.Я был дважды до этого послом, послом в НАТО, Канаде, работал в США. То есть британцы понимали, с кем они имеют дело и говорили на равных. Мы можем попытаться прислать кого-то очень креативного, но нужно понимать, к каким последствиям это приведёт. Это карьера, которая не вызывает никакого сомнения, это чистый человек. Профессия дипломата, она так удивительна в том смысле, что мы почти ничего не записываем, мы доверяем человеку на слово. Если дипломат говорит что-нибудь, ему доверяют на слово. Ваша репутация должна быть абсолютно чистой, понятной и прозрачной", - заявил он.Сам-то Пристайко с точки зрения карьерной лестницы – образцовый дипломат (хотя не исключено, что в Министерство внешних экономических связей и торговли Украины, откуда затем и перешел в МИД, попал не без содействия отца), более того, работал со всеми президентами страны.За полгода, прошедшие с момента подписания указа о его увольнении, были кандидаты на должность посла, в частности говорили о бывшем министре обороны Украины Алексее Резникове. Сам он отрицал эту информацию, но, как удалось выяснить изданию New Voice of Ukraine (бывшее "Новое время") от источников в украинском правительстве, такая возможность действительно рассматривалась в течение некоторого времени, кандидатура Резникова даже обсуждалась с властями королевства, но не получила особого одобрения со стороны премьер-министра Великобритании Риши Сунака, и запрос о назначении бывшего министра послом Украины в Великобритании в конечном итоге Киев так и не подал."Одна из главных причин, по которой это было отложено, - скандалы и обвинения в коррупции вокруг Министерства обороны. Какие первые вопросы ему зададут журналисты или что будет написано в британских газетах сразу после назначения? Конечно, о коррупционных скандалах в Министерстве обороны. Зачем президенту это нужно?" – сказал источник, близкий к Зеленскому.Так в случае назначения Залужного ему могут задать точно такие же вопросы – коррупцию же на Украине никто не отменял, переданная Западом военная помощь разворовывается, в свободном доступе продаётся в даркнете и расползается по всему миру.Залужный профессионал в своей сфере – кадровый офицер, причём потомственный, который пользуется доверием военнослужащих ВСУ. Он не имеет дипломатического опыта, который послу по-хорошему необходим, но демонстрирует серьёзные задатки как политик: его колонки регулярно публикуются в ведущих мировых СМИ, последняя в CNN – самая настоящая программная статья про ВСУ в 2024 году, к тому же, как сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш, главнокомандующий ВСУ с прошлой осени напрямую или через помощников вёл секретные переговоры с американскими и западными чиновниками о том, как лучше прийти к прекращению огня и согласовать конец войны с Россией.Все эти составляющие сделали бы из Залужного неплохого де-факто военного атташе в Великобритании, а официально он может занимать должность посла. Дипломатия Украины сейчас и так сводится по большей части только к тому, чтобы договориться с другими странами о поставках оружия, обоснованию необходимости выделения финансовой помощи из-за сложной ситуации на фронте (главнокомандующий ВСУ как раз-таки не боится признавать бедственное положение войск в отличие от Зеленского) и продвижении государственной точки зрения, что на противостояние с Россией нужно бросить все ресурсы.В конце концов, Залужный мог бы в качестве посла пытаться лоббировать собственные стратегии на поле боя - а у него есть совершенно чёткий взгляд и знание реальных раскладов сил – через британских чиновников, а те потом предложат/навяжут их Зеленскому.*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга** признано в РФ СМИ-иноагентом

