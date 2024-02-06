https://ukraina.ru/20240206/1053109762.html

Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь

Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь - 06.02.2024 Украина.ру

Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь

Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью за ночь семь украинских беспилотников, сообщили 6 февраля в Минобороны РФ

2024-02-06T09:54

2024-02-06T09:54

2024-02-06T09:54

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россия

белгородская область

вячеслав гладков

минобороны рф

беспилотники

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что атаке украинских БПЛА подвергся город Губкин. В результате падения дрона и его детонации никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные и центральные регионы России, а также атакуют беспилотниками и устраивают диверсии.

https://ukraina.ru/20231230/1052516439.html

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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, минобороны рф, беспилотники