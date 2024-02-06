Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь
Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью за ночь семь украинских беспилотников, сообщили 6 февраля в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении МО РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что атаке украинских БПЛА подвергся город Губкин. В результате падения дрона и его детонации никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Украинская армия регулярно обстреливает приграничные и центральные регионы России, а также атакуют беспилотниками и устраивают диверсии.