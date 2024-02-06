Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь - 06.02.2024 Украина.ру
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Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь
Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь - 06.02.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь
Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью за ночь семь украинских беспилотников, сообщили 6 февраля в Минобороны РФ
2024-02-06T09:54
2024-02-06T09:54
новости
россия
белгородская область
вячеслав гладков
минобороны рф
беспилотники
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что атаке украинских БПЛА подвергся город Губкин. В результате падения дрона и его детонации никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.Украинская армия регулярно обстреливает приграничные и центральные регионы России, а также атакуют беспилотниками и устраивают диверсии.
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россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, минобороны рф, беспилотники
Новости, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Минобороны РФ, беспилотники

Над Белгородской областью сбили 7 украинских беспилотников за ночь

09:54 06.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью за ночь семь украинских беспилотников, сообщили 6 февраля в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении МО РФ.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале сообщил, что атаке украинских БПЛА подвергся город Губкин. В результате падения дрона и его детонации никто не пострадал. Повреждения получили четыре частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Украинская армия регулярно обстреливает приграничные и центральные регионы России, а также атакуют беспилотниками и устраивают диверсии.
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НовостиРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковМинобороны РФбеспилотники
 
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