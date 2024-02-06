Что меняет одна буква: Зелинский – не Зеленский - 06.02.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240206/1043235891.html
Что меняет одна буква: Зелинский – не Зеленский
Что меняет одна буква: Зелинский – не Зеленский - 06.02.2024 Украина.ру
Что меняет одна буква: Зелинский – не Зеленский
Нынешний президент Украины к изобретению противогаза никакого отношения не имеет. Зато Владимир Зеленский является почти однофамильцем и в какой-то степени земляком создателя противогаза Николая Зелинского. В начале его политической карьеры образованные люди даже интересовались, не родственники ли они часом
2024-02-06T16:00
2024-02-06T16:00
история
химия
одесса
химическое оружие
история
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Николай Дмитриевич Зелинский родился в уездном городе Тирасполе Херсонской губернии 6 февраля 1861 года. Родителей, потомственных волынских дворян (как их называли в Великом княжестве Литовском – "землян"), он не помнил, они умерли от туберкулёза, когда ему не было и пяти лет.Будущий учёный окончил уездное училище в Тирасполе, Ришельевскую гимназию в Одессе и Новороссийский университет. Защитил магистерскую и докторскую диссертации в области химии. Тема докторской – "Исследование явлений изомерии в рядах предельных углеродистых соединений".В 1886 году от проходил практику в Геттингенском университете у известного химика Виктора Мейера. Тогда чуть не произошла трагедия – результатом одной из реакций стало выделение дихлордиэтилсульфида –боевого отравляющего вещества, позже названного "ипритом" или "горчичным газом" (по другим данным это был трихлорнитрометан, более известный как хлорпикрин, который тоже применялся как БОВ и был запрещён Конвенцией о запрете химического орудия в 1992 году). К счастью, концентрация была невысокой, учёный выжил.Летом 1891 года Зелинский участвовал в экспедиции по обследованию вод Чёрного моря и одесских лиманов на канонерской лодке "Запорожец", во время которой впервые доказал, что содержащийся в воде сероводород – бактериального происхождения. Сейчас господствует теория образования черноморского сероводорода в результате прорыва вод Средиземного моря в черноморскую впадину примерно в 5600 г. до н.э. – фауна существовавшего тогда пресноводного озера погибла и разложилась.С 1893 года Зелинский — экстраординарный профессор на кафедре органической химии, с 1902 года — ординарный профессор Московского университета. В 1911 году он покинул университет вместе с группой учёных в знак протеста против политики министра народного просвещения Льва Кассо.Студенты любили Зелинского, "химию знали лучше других предметов; если бы другие профессора умели присаживать так к прохожденью предмета, то средний уровень знаний повысился бы. Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко держащий преподавание, — таким видится Николай Дмитриевич… Он был красив тишайшей научной думой", — вспоминал своего преподавателя известный поэт Андрей Белый.Зелинский был автором и соавтором свыше 700 научных работ в области органической химии, написанных с 1884 по 1953 год. Его исследования в области органической химии можно перечислять долго, но в истории Николай Дмитриевич вместе с инженером Эдмондом Куммантом (с некоторым удивлением мы обнаружили в доступных источниках четыре варианта его инициалов, включая даже М.И.) он остался создателем наиболее эффективного и до сих пор актуального противогаза фильтрующего типа.Вообще противогазы уже были. В 1799 году свой вариант противогаза для шахтёров предложил прусский учёный-энциклопедист барон Александр фон Гумбольдт. В 1849 году патент на противогаз получил американец Льюис Хаслетт. В его приборе имелись два клапана, а в качестве фильтра использовалась ткань из влажной шерсти. Эффективность их была невысокой.Работы приобрели особую актуальность с началом массового применения химического оружия. В 1914 году работы над боевыми отравляющими веществами начал директор Института физической химии и электрохимии кайзера Вильгельма в Берлине Фридрих Гебер. Именно его инициативе мы обязаны применению хлора 22 апреля 1915 году около города Ипр в Бельгии.Вклад Зелинского состоял в том, что он предложил использовать в качестве абсорбента активированный уголь. В начале июня 1915 года Зелинский провёл эксперимент на себе – зашёл в комнату, заполненную сернистым газом, прижимая к лицу платок, наполненные активированным углём и смог там пробыть около получаса.Ну а инженер-технолог завода "Треугольник" Куммант решил проблему плотного прилегания противогазной маски к голове любого размера.Дальше началось типичное для России преодоление бюрократических барьеров. Только после письма императору Николаю II в февраля 1916 года в Ставке под Могилёвым были, наконец, произведены окончательные испытания противогаза.Патентовать свое изобретение Зелинский и Куммант не стали, считая, что оно принадлежит всему человечеству и наживаться на человеческих несчастьях недопустимо.Всю дальнейшую жизнь академик (с 1929 года) Зелинский посвятил органической химии — преподавал, руководил кафедрой, а в 1935 году основал Институт органической химии АН СССР, ныне носящий его имя.Он стал заслуженным деятелем науки РСФСР (1926), Героем Социалистического Труда (1945), лауреатом трёх Сталинских премий (1942, 1946, 1948).Не смотря на неоднократные контакты с ядовитыми веществами, умер он 31 июля 1953 года в почтенном возрасте 92-х лет.
https://ukraina.ru/20190627/1024046176.html
https://ukraina.ru/20190513/1023548534.html
https://ukraina.ru/20181029/1021503079.html
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Василий Стоякин
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+7 495 645 66 01
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химия, одесса, химическое оружие, история
История, химия, Одесса, химическое оружие, История

Что меняет одна буква: Зелинский – не Зеленский

16:00 06.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Трошкин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Павел Трошкин
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Нынешний президент Украины к изобретению противогаза никакого отношения не имеет. Зато Владимир Зеленский является почти однофамильцем и в какой-то степени земляком создателя противогаза Николая Зелинского. В начале его политической карьеры образованные люди даже интересовались, не родственники ли они часом
Николай Дмитриевич Зелинский родился в уездном городе Тирасполе Херсонской губернии 6 февраля 1861 года. Родителей, потомственных волынских дворян (как их называли в Великом княжестве Литовском – "землян"), он не помнил, они умерли от туберкулёза, когда ему не было и пяти лет.
Будущий учёный окончил уездное училище в Тирасполе, Ришельевскую гимназию в Одессе и Новороссийский университет. Защитил магистерскую и докторскую диссертации в области химии. Тема докторской – "Исследование явлений изомерии в рядах предельных углеродистых соединений".
В 1886 году от проходил практику в Геттингенском университете у известного химика Виктора Мейера. Тогда чуть не произошла трагедия – результатом одной из реакций стало выделение дихлордиэтилсульфида –боевого отравляющего вещества, позже названного "ипритом" или "горчичным газом" (по другим данным это был трихлорнитрометан, более известный как хлорпикрин, который тоже применялся как БОВ и был запрещён Конвенцией о запрете химического орудия в 1992 году). К счастью, концентрация была невысокой, учёный выжил.
27 июня 2019, 01:00
День в истории. 27 июня: родился одессит, сохранивший тело ЛенинаВ этот день в 1876 году в Одессе родился Владимир Воробьев — анатом, бальзамировавший Ленина. Хотя Воробьев категорически не хотел браться за эту работу, под давлением ряда обстоятельств он был вынужден стать одним из ключевых участников этой процедуры.
Летом 1891 года Зелинский участвовал в экспедиции по обследованию вод Чёрного моря и одесских лиманов на канонерской лодке "Запорожец", во время которой впервые доказал, что содержащийся в воде сероводород – бактериального происхождения. Сейчас господствует теория образования черноморского сероводорода в результате прорыва вод Средиземного моря в черноморскую впадину примерно в 5600 г. до н.э. – фауна существовавшего тогда пресноводного озера погибла и разложилась.
С 1893 года Зелинский — экстраординарный профессор на кафедре органической химии, с 1902 года — ординарный профессор Московского университета. В 1911 году он покинул университет вместе с группой учёных в знак протеста против политики министра народного просвещения Льва Кассо.
Студенты любили Зелинского, "химию знали лучше других предметов; если бы другие профессора умели присаживать так к прохожденью предмета, то средний уровень знаний повысился бы. Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко держащий преподавание, — таким видится Николай Дмитриевич… Он был красив тишайшей научной думой", — вспоминал своего преподавателя известный поэт Андрей Белый.
Зелинский был автором и соавтором свыше 700 научных работ в области органической химии, написанных с 1884 по 1953 год. Его исследования в области органической химии можно перечислять долго, но в истории Николай Дмитриевич вместе с инженером Эдмондом Куммантом (с некоторым удивлением мы обнаружили в доступных источниках четыре варианта его инициалов, включая даже М.И.) он остался создателем наиболее эффективного и до сих пор актуального противогаза фильтрующего типа.
Вообще противогазы уже были. В 1799 году свой вариант противогаза для шахтёров предложил прусский учёный-энциклопедист барон Александр фон Гумбольдт. В 1849 году патент на противогаз получил американец Льюис Хаслетт. В его приборе имелись два клапана, а в качестве фильтра использовалась ткань из влажной шерсти. Эффективность их была невысокой.
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
13 мая 2019, 01:01
День в истории. 13 мая: в Одессе открылся главный вуз НовороссииВ этот день в 1865 году в Одессе открылся Императорский новороссийский университет, первый крупный вуз на земле Новороссии и в самой Южной Пальмире. Не обошлось без французов и интриг, зато после в новоиспеченном Императорском новороссийском университете учились отпрыски знатных фамилий обеих российских столиц.
Работы приобрели особую актуальность с началом массового применения химического оружия. В 1914 году работы над боевыми отравляющими веществами начал директор Института физической химии и электрохимии кайзера Вильгельма в Берлине Фридрих Гебер. Именно его инициативе мы обязаны применению хлора 22 апреля 1915 году около города Ипр в Бельгии.
Вклад Зелинского состоял в том, что он предложил использовать в качестве абсорбента активированный уголь. В начале июня 1915 года Зелинский провёл эксперимент на себе – зашёл в комнату, заполненную сернистым газом, прижимая к лицу платок, наполненные активированным углём и смог там пробыть около получаса.
Ну а инженер-технолог завода "Треугольник" Куммант решил проблему плотного прилегания противогазной маски к голове любого размера.
Дальше началось типичное для России преодоление бюрократических барьеров. Только после письма императору Николаю II в февраля 1916 года в Ставке под Могилёвым были, наконец, произведены окончательные испытания противогаза.
Пороховщиков танк
29 октября 2018, 16:00
Россия – родина слонов и танков12 октября 1916 года в газете «Новое время» была опубликована статья изобретателя А. А. Пороховщикова «Сухопутный флот – русское изобретение». В ней утверждалось, что разработанный автором «Вездеход» — первый образец танка, и только косность военного ведомства не дала запустить его изобретение в производство раньше, чем английскую «лохань»(«tank»).
Патентовать свое изобретение Зелинский и Куммант не стали, считая, что оно принадлежит всему человечеству и наживаться на человеческих несчастьях недопустимо.
Всю дальнейшую жизнь академик (с 1929 года) Зелинский посвятил органической химии — преподавал, руководил кафедрой, а в 1935 году основал Институт органической химии АН СССР, ныне носящий его имя.
Он стал заслуженным деятелем науки РСФСР (1926), Героем Социалистического Труда (1945), лауреатом трёх Сталинских премий (1942, 1946, 1948).
Не смотря на неоднократные контакты с ядовитыми веществами, умер он 31 июля 1953 года в почтенном возрасте 92-х лет.
 
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