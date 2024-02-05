"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения - 05.02.2024 Украина.ру
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"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения
"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения - 05.02.2024 Украина.ру
"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения
Нам будет тяжело, но не будет стыдно — такими словами главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 5 февраля на своей странице в соцсетях поздравил с днем рождения начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.
2024-02-05T12:29
2024-02-05T12:29
новости
валерий залужный
владимир зеленский
увольнение
алексей гончаренко
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"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал Залужный.По информации западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран Большой семерки заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома."Я же говорил, что этот вопрос уже решен. Но были надежды на здравый смысл", - отметил депутат.В интервью итальянскому телеканалу Rai1 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валения Залужного. Он отметил, что Украине необходима кадровая перезагрузка, не только в военной сфере, но и среди руководства страны в целом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, валерий залужный, владимир зеленский, увольнение, алексей гончаренко
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, увольнение, Алексей Гончаренко

"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения

12:29 05.02.2024
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / TelegramЗалужный и Шаптала
Залужный и Шаптала - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / Telegram
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Нам будет тяжело, но не будет стыдно — такими словами главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 5 февраля на своей странице в соцсетях поздравил с днем рождения начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.
"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал Залужный.
По информации западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран Большой семерки заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома.
"Я же говорил, что этот вопрос уже решен. Но были надежды на здравый смысл", - отметил депутат.
В интервью итальянскому телеканалу Rai1 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валения Залужного. Он отметил, что Украине необходима кадровая перезагрузка, не только в военной сфере, но и среди руководства страны в целом.
08:24
Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУПрезидент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного
 
НовостиВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийувольнениеАлексей Гончаренко
 
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