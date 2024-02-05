https://ukraina.ru/20240205/1053088741.html

"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения

"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения - 05.02.2024 Украина.ру

"Будет тяжело, но не стыдно". Залужный поздравил Шапталу с днем рождения

Нам будет тяжело, но не будет стыдно — такими словами главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 5 февраля на своей странице в соцсетях поздравил с днем рождения начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу.

2024-02-05T12:29

2024-02-05T12:29

2024-02-05T12:29

новости

валерий залужный

владимир зеленский

увольнение

алексей гончаренко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0e/1052682164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_935931f47c63e2bcdde00ab3fb4b97c5.jpg

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уже никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего. С Днем рождения друг! Верим в лучшее. Мы его уже заслужили", - написал Залужный.По информации западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский собирался до 4 февраля уволить Валерия Залужного с поста главкома ВСУ.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале 3 февраля подтвердил, что вопрос об увольнении Залужного уже решен. По его словам, это пока не произошло, потому что послы стран Большой семерки заступились за Залужного. Гончаренко 5 февраля указал, что Зеленский уже открыто говорит о смене главкома."Я же говорил, что этот вопрос уже решен. Но были надежды на здравый смысл", - отметил депутат.В интервью итальянскому телеканалу Rai1 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Валения Залужного. Он отметил, что Украине необходима кадровая перезагрузка, не только в военной сфере, но и среди руководства страны в целом.

https://ukraina.ru/20240205/1053082437.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, владимир зеленский, увольнение, алексей гончаренко