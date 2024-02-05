"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации - 05.02.2024 Украина.ру
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"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации
"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации - 05.02.2024 Украина.ру
"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации
Новый глава госадминистрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ*. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 5 февраля РИА Новости
2024-02-05T08:43
2024-02-05T08:52
запорожская область
новости
владимир зеленский
глава
владимир рогов
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"Федоров, будучи мэром Мелитополя, получил говорящее о многом прозвище "Белоснежка", и ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ-повестки и активного участия в организации наркотрафика", - сказал Рогов.Он сравнил кадровые решения Зеленского с анекдотом "о плохо работающем коллективе лиц с заниженной социальной ответственностью". "Какие бы Зеленский ни принимал решения, временно оккупированная его боевиками часть Запорожской области будет освобождена, а назначенные им гауляйтеры либо сбегут, либо ответят по всей строгости российских законов", - добавил он.Рогов указал, что десять лет назад Федоров присутствовал на пророссийском митинге в Мелитополе, но потом занял "откровенную укранацистскую позицию".Накануне Зеленский назначил Федорова новым главой государственной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области.* Экстремистская организация, запрещена в РФ.
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запорожская область, новости, владимир зеленский, глава, владимир рогов
Запорожская область, Новости, Владимир Зеленский, глава, Владимир Рогов

"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации

08:43 05.02.2024 (обновлено: 08:52 05.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Новый глава госадминистрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ*. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 5 февраля РИА Новости
"Федоров, будучи мэром Мелитополя, получил говорящее о многом прозвище "Белоснежка", и ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ-повестки и активного участия в организации наркотрафика", - сказал Рогов.
Он сравнил кадровые решения Зеленского с анекдотом "о плохо работающем коллективе лиц с заниженной социальной ответственностью".
"Какие бы Зеленский ни принимал решения, временно оккупированная его боевиками часть Запорожской области будет освобождена, а назначенные им гауляйтеры либо сбегут, либо ответят по всей строгости российских законов", - добавил он.
Рогов указал, что десять лет назад Федоров присутствовал на пророссийском митинге в Мелитополе, но потом занял "откровенную укранацистскую позицию".

"Могу посоветовать Федорову успеть сделать хоть что-то полезное и правильное в своей жизни - на новой должности максимально способствовать возвращению города Запорожья в родную гавань - Россию", - подчеркнул политик.

Накануне Зеленский назначил Федорова новым главой государственной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ.
Вчера, 17:00
Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части Запорожской областиПрезидент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова новым главой подконтрольной Киеву части Запорожской области, говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Офиса главы государства
 
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