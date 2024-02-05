https://ukraina.ru/20240205/1053082556.html

"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации

"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации - 05.02.2024 Украина.ру

"Хищения и организация наркотрафика". Рогов рассказал, чем известен новый глава Запорожской администрации

Новый глава госадминистрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Иван Федоров известен хищением бюджетных средств и продвижением ЛГБТ*. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, передает 5 февраля РИА Новости

2024-02-05T08:43

2024-02-05T08:43

2024-02-05T08:52

запорожская область

новости

владимир зеленский

глава

владимир рогов

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"Федоров, будучи мэром Мелитополя, получил говорящее о многом прозвище "Белоснежка", и ничем не прославился, кроме хищения бюджетных средств, имитации бурной деятельности, продвижения ЛГБТ-повестки и активного участия в организации наркотрафика", - сказал Рогов.Он сравнил кадровые решения Зеленского с анекдотом "о плохо работающем коллективе лиц с заниженной социальной ответственностью". "Какие бы Зеленский ни принимал решения, временно оккупированная его боевиками часть Запорожской области будет освобождена, а назначенные им гауляйтеры либо сбегут, либо ответят по всей строгости российских законов", - добавил он.Рогов указал, что десять лет назад Федоров присутствовал на пророссийском митинге в Мелитополе, но потом занял "откровенную укранацистскую позицию".Накануне Зеленский назначил Федорова новым главой государственной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области.* Экстремистская организация, запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20240204/1053077790.html

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запорожская область, новости, владимир зеленский, глава, владимир рогов