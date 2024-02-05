https://ukraina.ru/20240205/1053082187.html

ВСУ отдали инициативу российским силам - New York Times

ВСУ отдали инициативу российским силам - New York Times - 05.02.2024 Украина.ру

ВСУ отдали инициативу российским силам - New York Times

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки людей и боеприпасов "отдали инициативу" российским военным. Об этом сообщила американская газета New York Times

2024-02-05T07:59

2024-02-05T07:59

2024-02-05T07:59

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всу

боеприпасы

военные

снаряды

россия

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"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России", – говорится в материале.Издание отмечает, что из-за острой нехватки артиллерийских снарядов ВСУ вынуждены их экономить, им также не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.В украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.

https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, боеприпасы, военные, снаряды, россия