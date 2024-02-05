https://ukraina.ru/20240205/1053082187.html
ВСУ отдали инициативу российским силам - New York Times
ВСУ отдали инициативу российским силам - New York Times - 05.02.2024 Украина.ру
ВСУ отдали инициативу российским силам - New York Times
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки людей и боеприпасов "отдали инициативу" российским военным. Об этом сообщила американская газета New York Times
2024-02-05T07:59
2024-02-05T07:59
2024-02-05T07:59
новости
всу
боеприпасы
военные
снаряды
россия
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"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России", – говорится в материале.Издание отмечает, что из-за острой нехватки артиллерийских снарядов ВСУ вынуждены их экономить, им также не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.В украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.
https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, боеприпасы, военные, снаряды, россия
Новости, ВСУ, боеприпасы, военные, снаряды, Россия
ВСУ отдали инициативу российским силам - New York Times
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки людей и боеприпасов "отдали инициативу" российским военным. Об этом сообщила американская газета New York Times
"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России", – говорится в материале.
Издание отмечает, что из-за острой нехватки артиллерийских снарядов ВСУ вынуждены их экономить, им также не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.
"У нас нет достаточно снаряжения, достаточно людей для наступления. Поэтому главная цель сейчас – это держать имеющиеся позиции", – признался один из лейтенантов ВСУ.
В украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ.
По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны.