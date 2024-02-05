Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках - 05.02.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках
Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках - 05.02.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках
В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морской пехоты. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-02-05T05:00
2024-02-05T05:00
новости
россия
херсонская область
плацдарм
днепр
морпехи
всу
авдеевка
бригада
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ВСУ постоянно подвозят на правый берег технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы решили эту проблему, рассказал эксперт.Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас этим и занимаются. Потому что поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, добавил он.В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать их любой ценой, то это продлится долго. Потому что армии РФ не нужно брать территории, которые мы не сможем удержать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html
россия
херсонская область
днепр
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, херсонская область, плацдарм, днепр, морпехи, всу, авдеевка, бригада
Новости, Россия, Херсонская область, плацдарм, Днепр, морпехи, ВСУ, Авдеевка, бригада

Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках

05:00 05.02.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP / Alex Babenko
Читать в
В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морской пехоты. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВСУ постоянно подвозят на правый берег технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы решили эту проблему, рассказал эксперт.
Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас этим и занимаются. Потому что поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, добавил он.
"Напомню, что ВСУ перебросили туда (на удержание плацдарма в Крынках. - Ред.) три бригады морской пехоты. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Их постепенно уничтожают. Да, это не быстро. Но мы тем самым лишаем противника мощного кулака", - подчеркнул Евсеев.
В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать их любой ценой, то это продлится долго. Потому что армии РФ не нужно брать территории, которые мы не сможем удержать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Командир роты мотострелков Француз: Война не спорт, никаких белых флагов, главное — победа, а не участиеФранцузу (это позывной) 32 года, близок к возрасту пророка, отдавшего жизнь за правду. Он — командир мотострелковой роты, постоянно находится на ЛБС (линии боестолкновений), у него два высших образования — юридическое и системное программирование. И как у всех здесь ничем не преодолимая вера в нашу Победу. С большой буквы
 
НовостиРоссияХерсонская областьплацдармДнепрморпехиВСУАвдеевкабригада
 
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