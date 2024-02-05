Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морской пехоты. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
ВСУ постоянно подвозят на правый берег технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы решили эту проблему, рассказал эксперт.
Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас этим и занимаются. Потому что поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, добавил он.
"Напомню, что ВСУ перебросили туда (на удержание плацдарма в Крынках. - Ред.) три бригады морской пехоты. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Их постепенно уничтожают. Да, это не быстро. Но мы тем самым лишаем противника мощного кулака", - подчеркнул Евсеев.
В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать их любой ценой, то это продлится долго. Потому что армии РФ не нужно брать территории, которые мы не сможем удержать, резюмировал собеседник издания.
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