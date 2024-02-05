https://ukraina.ru/20240205/1052961220.html

Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках

Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках - 05.02.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как армия РФ перемалывает три бригады морпехов, лишая ВСУ мощного кулака в Крынках

В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. ВСУ перебросили на удержание плацдарма в Крынках три бригады морской пехоты. Это очень хорошо подготовленные воинские части. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-02-05T05:00

2024-02-05T05:00

2024-02-05T05:00

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херсонская область

плацдарм

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авдеевка

бригада

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ВСУ постоянно подвозят на правый берег технику и вооружение. Если бы этого пополнения не было, российские подразделения давно бы решили эту проблему, рассказал эксперт.Подавить огневое прикрытие ВСУ в Крынках ВС РФ пока не могут. Но российские бойцы могут лишить их коммуникаций и сейчас этим и занимаются. Потому что поддержание этого плацдарма требует от противника большого расхода личного состава, добавил он.В Крынках сейчас складывается та же самая ситуация, что и в Авдеевке. Если киевский режим решит, что ему надо удержать их любой ценой, то это продлится долго. Потому что армии РФ не нужно брать территории, которые мы не сможем удержать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240128/1052947332.html

россия

херсонская область

днепр

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новости, россия, херсонская область, плацдарм, днепр, морпехи, всу, авдеевка, бригада