https://ukraina.ru/20240204/1053060475.html

Ростислав Ищенко: Россия отберет у Запада все "квартиры и машины", которые он поставил в казино на ВСУ

Ростислав Ищенко: Россия отберет у Запада все "квартиры и машины", которые он поставил в казино на ВСУ - 04.02.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия отберет у Запада все "квартиры и машины", которые он поставил в казино на ВСУ

Запад и раньше тратил много денег на внешнюю политику. И это не первая конфронтация Запада. Во время войны в Ираке западные страны участвовали в боевых действиях напрямую. Но это никак не сказывалось на благополучии Запада.

2024-02-04T08:31

2024-02-04T08:31

2024-02-04T08:31

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сельское хозяйство

фермер

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Просто сейчас Евросоюз вступил в экономический кризис, являющийся частью системного кризиса общезападной военно-политической и экономико-финансовой системы.Потому и денег на все не хватает, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, забастовки фермеров во Франции, миграционный кризис в США - все эти проблемы обусловлены тем, что власти западных стран уделяли слишком много внимания внешней политике? Или они бы столкнулись с ними в любом случае?- Российская власть сейчас тоже концентрируется на внешней политике, но фермеры у нас не страдают. И насчет Китая я не слышал, чтобы там проходили манифестации сельскохозяйственных работников по поводу того, что не надо завозить к нам французские огурцы.В жизни любой страны всегда присутствуют внешнеполитические вызовы. Любая власть всегда на них концентрируется. Но это не значит, что власть должна забросить внутриполитические проблемы. Дело же не в том, что в Евросоюзе начался кризис из-за обострившейся международной обстановки. Это застарелая проблема, когда европейское сельское хозяйство является убыточным и может конкурировать с окружающим миром только за счет мощных государственных дотаций. Если дотации прекращаются, сельское хозяйство начинает умирать.Да, европейские политики хотят, чтобы все думали, что это проблема обусловлена внешнеполитической ситуацией, а не внутренней:- "Россия напала на Украину, поэтому у нас все плохо".- "А какое отношение мы имеем к Украине?- "Мы ей помогаем".- "А почему мы ей помогаем"?- "Потому что это юная демократия (хотя уже нацистский режим). И потому что нельзя допустить, чтобы Россия победила".- "А почему нельзя допустить, чтобы Россия победила"?- "Потому что это плохо".Но это же неправда, что у Евросоюза нет денег для фермеров из-за Украины. Запад и раньше тратил много денег на внешнюю политику. И это не первая конфронтация Запада. Во время войны в Ираке западные страны участвовали в боевых действиях напрямую. Но это никак не сказывалось на благополучии Запада. Просто сейчас Евросоюз вступил в экономический кризис, являющийся частью системного кризиса общезападной военно-политической и экономико-финансовой системы. Потому и денег на все не хватает.Поэтому уже и в США кризис. Дело же не в мигрантах. Конфликт между демократами (которые представляют финансовый капитал) и республиканцами-трампистами (которые представляют промышленный капитал) начался уже 10 лет назад, а намечался еще раньше. Обама приходил к власти примерно с той же концепцией, что и Трамп: "необходимо восстановить позиции национально-промышленного капитала".Обама не рискнул бороться за эту концепцию и спокойно отсидел два срока. Но в Америке давным-давно осознавали эту проблему. Чем меньше у Вашингтона становилось ресурсов, тем острее вставала эта проблема.Вся стабильность США была основана на том, что они все проблемы заливали деньгами. Денег у них было полно, потому что они обслуживали весь мировой рынок. "Мы можем напечатать сколько хотим, мировой рынок все переварит. А если будет какая-то инфляция, то она будет выливаться за пределы нашего государства". Но все хорошее когда-нибудь кончается.- А почему?- Емкость рынка, готового переварить постоянные западные количественные смягчения, достигла своего предела. Даже выливать деньги некуда. И они начинают выливаться обратно на Запад. И проблемы обостряются.Раньше у финансового и промышленного капитала были противоречия. Но денег хватало, чтобы дать и тем, и другим. Но сейчас денег не хватает ни тем, ни другим. И за остатки этих ресурсов начинается жесточайшая борьба, переходящая почти в военное столкновение. То же самое происходит в Европе.Дело же не только в фермерах. На наших глазах нарождается погибший пролетариат: те, кому нечего терять, кроме своих цепей. Раньше их не было, потому что был средний класс. А когда Западу понадобились новые ресурсы для поддержания своей безумной внешней политики и когда выяснилось, что грабить больше некого, они стали грабить друг друга.США пытаются ограбить Европу и свой средний класс (он у них тоже почти исчез). Для США никогда не было нормой, чтобы работающий человек не мог снять себе жилье. А сейчас это норма. В Европе то же самое. Только европейцы еще и грабят свое собственное население. Потому что грабить больше некого.Правда, Западная и Восточная Европа еще пытаются грабить друг друга. Я не знаю, у кого это лучше получается, потому что и те, и другие откровенные пройдохи. Но в первую очередь под удар попадает трудящееся население западноевропейских стран.Короче говоря, средний класс заканчивается, а на его месте возникает пролетариат, который сразу же революционизируется, потому что ему терять нечего. Завтра он уже будет босой и голый. Одно дело, если ты был фермером, разорился, приехал в город, получил дешевую работу, снял угол вместе с другими обездоленными и смог поесть. А другое дело, когда ты привык жить в хорошей квартире с двумя автомобилями на семью и ездить на море, но потом праздник закончился и начались суровые будни.Тут и начинает проявляться классовое сознание, о котором забыли, потому что класса не было. В обществе было полное сотрудничество. Но Запад полностью убил это сотрудничество. Потому что он не захотел реформироваться. Он пошел на резкое обострение, рассчитывая выиграть, но проиграл.А если вы проигрываете в игре на деньги, вам становится значительно хуже, чем до игры.- Получается, эти проблемы для западных властей не стали неожиданностью, но способов решить их не было. На что же они тогда рассчитывали?- Какая может быть неожиданность, если Запад уже 20 лет пытается ограбить Россию и Китай, чтобы решить эти проблемы за чужой счет? Просто у них ничего не получается.Они начали игру на деньги давно. Они пытались заставить другие государства за счет экономического и военного давления следовать в фарватере их безумной политики, но проиграли эту ставку.Представьте. Вы пришли в казино. У вас в бумажнике лежит тысяча долларов. Раз поставили – проиграли. Два поставили – проиграли. Три поставили – проиграли. Взяли в долг – еще проиграли. Еще раз взяли в долг – еще раз проиграли. Заложили квартиру и машину – опять проиграли. А потом к вам приходят судебные исполнители, забирают ваше имущество и выбрасывают вас на улицу. Вы сидите под забором и думаете, что жизнь – не такая уж прекрасная штука, как казалось раньше.Запад тоже оказался в такой позиции. Он поставил все ради победы над Россией и Китаем, но проиграл. Причем поставил больше, чем имел. Они знают, что проиграли (во всяком случае, украинский тур). Они ищут способ продолжить этот процесс, ища кого-то на замену Украине, чтобы и дальше раскручивать вакханалию этого военного маховика. А это тоже требует ресурсов, которые где-то надо брать.Раньше они их брали у "негров, малайцев и прочего сброда". А сейчас уже нет "цветных" и "черных". Все равны. Не могут Штаты больше грабить ни Азию, ни Африку, ни Латинскую Америку, ни Россию. А если кого-то удается ограбить, то это уже не дает столько ресурсов, чтобы проводить активную внешнюю политику. Поэтому приходится доить самих себя.Во время Второй мировой Великобритания начала воевать значительно раньше Советского Союза. Англии было тяжело. Немцы пытались блокировать подвоз продовольствия. Бомбили их. Не жировали британцы. Но после войны в Великобритании не было такой разрухи, какая была в СССР. Потому что Британская Империя еще была жива. Она контролировала ресурсы всего мира. За счет этих ресурсов они воевали и восстанавливались. А мы воевали и восстанавливались только за счет собственных ресурсов. Мы отнимали ресурсы у себя.Вот и сейчас США приходится отнимать ресурсы у своего народа.В СССР люди понимали, почему надо оторвать ресурсы от себя и отдать государству. Потому что иначе не будет ни государства, ни тебя лично. А американцы не понимают, почему надо оторвать от себя и отдать государству, которое пригласит в страну латиноамериканских торговцев наркотиками и создаст им условия для процветания. Вот они и протестуют. В Европе то же самое.Французские фермеры говорят: "Мы понимаем, что Украину воюет за свою независимость и за свободу всей Европы. Помогать ей надо. Но вы сначала дайте то, что нам причитается. Сначала помогите своим фермерам, а потом помогайте хоть всем Украинам вместе взятым". А у правительства на это денег нет. Они могут только взять у них и отдать Украине.Тогда французские фермеры говорят: "Помогите Украине, заключив мир с Россией, а деньги отдайте нам". А французское правительство не хочет. В этом их противоречие.Когда у вас много денег, любые проблемы – это не проблемы, а расходы. А денег у них нет.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240202/1053058251.html

https://ukraina.ru/20240201/1053033047.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, сша, европа, запад, политика, экономика, финансы, сельское хозяйство, фермер