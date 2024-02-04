Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием - 04.02.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием - 04.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием
Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Запад будет подталкивать его к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2024-02-04T08:40
2024-02-04T08:40
петр акопов
владимир зеленский
новости
переговоры
оборона
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"Запад не скрывает, что тактика будет сводиться к переходу в оборону. Украине "посоветуют" уходить в оборону и не пытаться планировать прорывы и успехи, а сидеть в обороне как можно дальше. И это для Зеленского не очень хорошо, потому что силы истощаются, содержать армию под миллион человек сложно. Запад не откажет в поставках, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России нет. Этот год для Украины будет нервным", - заверил обозреватель.По его словам, Киев будет стараться напугать Запад "российской агрессией".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр акопов, владимир зеленский, новости, переговоры, оборона
Петр Акопов, Владимир Зеленский, Новости, переговоры, оборона

Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием

08:40 04.02.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Запад будет подталкивать его к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
"Запад не скрывает, что тактика будет сводиться к переходу в оборону. Украине "посоветуют" уходить в оборону и не пытаться планировать прорывы и успехи, а сидеть в обороне как можно дальше. И это для Зеленского не очень хорошо, потому что силы истощаются, содержать армию под миллион человек сложно. Запад не откажет в поставках, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России нет. Этот год для Украины будет нервным", - заверил обозреватель.
По его словам, Киев будет стараться напугать Запад "российской агрессией".

"Но Запад сейчас погружен во внутренние проблемы. В мае – выборы в Европарламент, в конце года выбора в Британии и США. В Англии теряют власть консерваторы, в Штатах Трампа не остановить. Грядет смена власти в ключевых станах, поддерживающих Украину", - сказал Акопов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Петр АкоповВладимир ЗеленскийНовостипереговорыоборона
 
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