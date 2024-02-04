https://ukraina.ru/20240204/1053025951.html
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием - 04.02.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием
Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Запад будет подталкивать его к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2024-02-04T08:40
2024-02-04T08:40
2024-02-04T08:40
петр акопов
владимир зеленский
новости
переговоры
оборона
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"Запад не скрывает, что тактика будет сводиться к переходу в оборону. Украине "посоветуют" уходить в оборону и не пытаться планировать прорывы и успехи, а сидеть в обороне как можно дальше. И это для Зеленского не очень хорошо, потому что силы истощаются, содержать армию под миллион человек сложно. Запад не откажет в поставках, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России нет. Этот год для Украины будет нервным", - заверил обозреватель.По его словам, Киев будет стараться напугать Запад "российской агрессией".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/12/1052771965_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_bab1cd0862c894693a20d37f92a1ffc8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
петр акопов, владимир зеленский, новости, переговоры, оборона
Петр Акопов, Владимир Зеленский, Новости, переговоры, оборона
Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием
Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Запад будет подталкивать его к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
"Запад не скрывает, что тактика будет сводиться к переходу в оборону. Украине "посоветуют" уходить в оборону и не пытаться планировать прорывы и успехи, а сидеть в обороне как можно дальше. И это для Зеленского не очень хорошо, потому что силы истощаются, содержать армию под миллион человек сложно. Запад не откажет в поставках, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России нет. Этот год для Украины будет нервным", - заверил обозреватель.
По его словам, Киев будет стараться напугать Запад "российской агрессией".
"Но Запад сейчас погружен во внутренние проблемы. В мае – выборы в Европарламент, в конце года выбора в Британии и США. В Англии теряют власть консерваторы, в Штатах Трампа не остановить. Грядет смена власти в ключевых станах, поддерживающих Украину", - сказал Акопов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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