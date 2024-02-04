https://ukraina.ru/20240204/1053025951.html

Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием

Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием - 04.02.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал о непростом положении Зеленского из-за проблем с финансированием

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что Запад будет подталкивать его к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

2024-02-04T08:40

2024-02-04T08:40

2024-02-04T08:40

петр акопов

владимир зеленский

новости

переговоры

оборона

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"Запад не скрывает, что тактика будет сводиться к переходу в оборону. Украине "посоветуют" уходить в оборону и не пытаться планировать прорывы и успехи, а сидеть в обороне как можно дальше. И это для Зеленского не очень хорошо, потому что силы истощаются, содержать армию под миллион человек сложно. Запад не откажет в поставках, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России нет. Этот год для Украины будет нервным", - заверил обозреватель.По его словам, Киев будет стараться напугать Запад "российской агрессией".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

петр акопов, владимир зеленский, новости, переговоры, оборона