Петр Акопов о том, почему в конце нынешнего года мир станет менее американским - 01.02.2024 Украина.ру
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Петр Акопов о том, почему в конце нынешнего года мир станет менее американским
Петр Акопов о том, почему в конце нынешнего года мир станет менее американским - 01.02.2024 Украина.ру
Петр Акопов о том, почему в конце нынешнего года мир станет менее американским
Запад не откажет в поставках оружия Украине, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России, у него нет. Этот год для Украины будет нервным, считает политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
2024-02-01T07:13
2024-02-01T07:13
интервью
петр акопов
всу
оборона
владимир зеленский
запад
газа
сша
дональд трамп
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.- Петр, наступила ли точка бифуркации для США?- В Техасе происходит то, что совершенно логично с одной стороны, с другой – удивляет внешних наблюдателей. Но Америка изначально строилась как конфедерация, поэтому штаты обладают огромными полномочиями. Но за последний век исподволь права штатов перетягивали в сторону федерального правительства. Параллельно шел процесс становления США мировым гегемоном.Переход полномочий к федеральному правительству вызывал протест у многих штатов, но в большей степени у республиканских. Они вообще считают вашингтонскую власть, вашингтонское болото чем-то инородным и ненужным. Поэтому, когда за 10 лет противостояние между патриотами и космополитами вышло на новый уровень, это отразилось и на противостоянии федеральный центр – штаты. И сейчас получается, что в основном республиканцы отстаивают права штатов, а за федеральную сильную власть выступают демократы.Они считают, что отменить священное для правых республиканцев право на оружие, на ценности традиционного общества, аборты можно отменить через федеральную центр, за которым стоят не только вашингтонская элита, но и такие либеральные штаты как Калифорния, Нью-Йорк. То есть мегаполисы, в которых мало что осталось от образа жизни патриархальной одноэтажной Америки.Для переформатирования американского общества нужны мигранты, которые размывают опору республиканцев, постепенно уводя с политической сцены патриархальную Америку. Накануне ноябрьских выборов идет торг: принять ли законопроект, который даст деньги на границу, на Украину и Израиль.Граница все равно останется в центре предвыборной кампании, потому что нет лучшего примера для Трампа показать, что Байден не патриот, а враг народа. Компромисс невозможен, потому что у людей разное мировоззрение. Конфликт за границу не выльется в бои между нацгвардией Техаса и федералами. Но раскол в стране углубляется, и рано или поздно штаты перестанут признавать федеральное правительство.- Почему в России не сложилась такая ситуация? В чем феномен поддержки Путина?- У нас изначально централизованное государство. Мы строились сверху, расширяясь от новгородско-киевских пределов. Америка — это совершенно другое, это собрание отдельных колоний, поселений людей, сбежавших из Европы. Это протестанты, которые настроены на скорое ожидание конца света. Это союз низовых общин, страна меньшинств. Сейчас появляются новые меньшинства и элиты переплавляют этот котел. И не факт, что американское общество это выдержит.- В какой ситуации сейчас оказался Зеленский на фоне нехватки личного состава в ВСУ и проблем с финансированием?- Он понимает, что его сейчас будут подталкивать к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Запад не скрывает, что тактика будет сводиться к переходу в оборону. Украине "посоветуют" уходить в оборону и не пытаться планировать прорывы и успехи, а сидеть в обороне как можно дальше.И это для Зеленского не очень хорошо, потому что силы истощаются, содержать армию под миллион человек сложно. Запад не откажет в поставках, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России нет. Этот год для Украины будет нервным.Они будут стараться напугать Запад российской агрессией, но Запад сейчас погружен во внутренние проблемы. В мае – выборы в Европарламент, в конце года выбора в Британии и США. В Англии теряют власть консерваторы, в Штатах Трампа не остановить. Грядет смена власти в ключевых станах, поддерживающих Украину. Они ждут, что на этом фоне Россия может предпринять серьезное наступление, после которого посыплется часть украинского фронта.- Считаете ли вы 2024 год судьбоносным?- Смена мировой архитектуры происходит все эти годы, начиная с 2008 года, когда разразился мировой экономический кризис. Она ускорилась в 2014 году, потом в 2016 году с приходом Трампа, в 2022 году. После эпидемии ковида этот процесс еще больше ускорился. Еще одно ускорение – начало войны в Газе. Этот процесс не закончится, даже если Трампа убьют, а часть штатов заявит о своем выходе из США.То, что к концу года мир будет гораздо менее американским – это факт. Будет ли новая война в мире – вполне вероятно. Проблема же не количестве войн, а в изменении настроений мирового сообщества. Накопленные изменения показывают, что никакого управления этим хаосом не существует. Ситуация в Газе показывают, что Штаты ничего не могут сделать. Им не нужна сейчас эта бойня, потому что она катастрофически влияет на их имидж. Он и так поганый, а эта война добивает его в глазах абсолютного мирового большинства. Не только двухмиллиардный исламский мир, но и глобальный юг от Южной Америки до Азии видит абсолютно беспринципную политику Штатов. Выборы в ноябре станут ускорителем раскола в США, идеологического, а потом и политического.
https://ukraina.ru/20210114/1030238972.html
https://ukraina.ru/20240131/1052999908.html
https://ukraina.ru/20240131/1053004255.html
https://ukraina.ru/20240131/1053008889.html
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Александр Порунов
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96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, петр акопов, всу, оборона, владимир зеленский, запад, газа, сша, дональд трамп
Интервью, Петр Акопов, ВСУ, оборона, Владимир Зеленский, Запад, Газа, США, Дональд Трамп

Петр Акопов о том, почему в конце нынешнего года мир станет менее американским

07:13 01.02.2024
 
© Петр ТолстойПетр Акопов интервью
Петр Акопов интервью
© Петр Толстой
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Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Запад не откажет в поставках оружия Украине, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России, у него нет. Этот год для Украины будет нервным, считает политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Власти Техаса, намеревающиеся закрыть свою границу от наплыва мигрантов, вступили в конфронтацию с Белым домом.
Губернаторы-республиканцы 25 штатов в свою очередь обвинили действующего главу Белого дома Джо Байдена в нежелании бороться с нелегалами.
- Петр, наступила ли точка бифуркации для США?
- В Техасе происходит то, что совершенно логично с одной стороны, с другой – удивляет внешних наблюдателей. Но Америка изначально строилась как конфедерация, поэтому штаты обладают огромными полномочиями. Но за последний век исподволь права штатов перетягивали в сторону федерального правительства. Параллельно шел процесс становления США мировым гегемоном.
Петр Акопов - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января 2021, 14:00
Петр Акопов: кто онПолитолог, политический обозреватель
Переход полномочий к федеральному правительству вызывал протест у многих штатов, но в большей степени у республиканских. Они вообще считают вашингтонскую власть, вашингтонское болото чем-то инородным и ненужным. Поэтому, когда за 10 лет противостояние между патриотами и космополитами вышло на новый уровень, это отразилось и на противостоянии федеральный центр – штаты. И сейчас получается, что в основном республиканцы отстаивают права штатов, а за федеральную сильную власть выступают демократы.
Они считают, что отменить священное для правых республиканцев право на оружие, на ценности традиционного общества, аборты можно отменить через федеральную центр, за которым стоят не только вашингтонская элита, но и такие либеральные штаты как Калифорния, Нью-Йорк. То есть мегаполисы, в которых мало что осталось от образа жизни патриархальной одноэтажной Америки.
Для переформатирования американского общества нужны мигранты, которые размывают опору республиканцев, постепенно уводя с политической сцены патриархальную Америку. Накануне ноябрьских выборов идет торг: принять ли законопроект, который даст деньги на границу, на Украину и Израиль.
Граница все равно останется в центре предвыборной кампании, потому что нет лучшего примера для Трампа показать, что Байден не патриот, а враг народа. Компромисс невозможен, потому что у людей разное мировоззрение. Конфликт за границу не выльется в бои между нацгвардией Техаса и федералами. Но раскол в стране углубляется, и рано или поздно штаты перестанут признавать федеральное правительство.
Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о вашингтонском болоте и ситуации в ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Вчера, 12:05
Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУПолитический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, чем могут обернуться миграционные проблемы в США, почему у российских властей совершенно иной подход к управлению страной, а также о том, в какой ситуации оказалась Украина
- Почему в России не сложилась такая ситуация? В чем феномен поддержки Путина?
- У нас изначально централизованное государство. Мы строились сверху, расширяясь от новгородско-киевских пределов. Америка — это совершенно другое, это собрание отдельных колоний, поселений людей, сбежавших из Европы. Это протестанты, которые настроены на скорое ожидание конца света. Это союз низовых общин, страна меньшинств. Сейчас появляются новые меньшинства и элиты переплавляют этот котел. И не факт, что американское общество это выдержит.
- В какой ситуации сейчас оказался Зеленский на фоне нехватки личного состава в ВСУ и проблем с финансированием?
- Он понимает, что его сейчас будут подталкивать к переговорам, чтобы он по крайне мере о них говорил. Запад не скрывает, что тактика будет сводиться к переходу в оборону. Украине "посоветуют" уходить в оборону и не пытаться планировать прорывы и успехи, а сидеть в обороне как можно дальше.
И это для Зеленского не очень хорошо, потому что силы истощаются, содержать армию под миллион человек сложно. Запад не откажет в поставках, но объективно того количества снарядов, которое нужно для сдерживания России нет. Этот год для Украины будет нервным.
Зеленский
Вчера, 14:06
Перекладывают всю ответственность за провалы. Зеленского превращают в "украинского Гитлера" Ситуация в Украине развивается так, что если дела на фронтах спецвоенной операции (СВО) и дальше будут происходить как сейчас, то всю ответственность западные кураторы переложат на президента Владимира Зеленского. И спишут в исторический утиль
Они будут стараться напугать Запад российской агрессией, но Запад сейчас погружен во внутренние проблемы. В мае – выборы в Европарламент, в конце года выбора в Британии и США. В Англии теряют власть консерваторы, в Штатах Трампа не остановить. Грядет смена власти в ключевых станах, поддерживающих Украину. Они ждут, что на этом фоне Россия может предпринять серьезное наступление, после которого посыплется часть украинского фронта.
- Считаете ли вы 2024 год судьбоносным?
- Смена мировой архитектуры происходит все эти годы, начиная с 2008 года, когда разразился мировой экономический кризис. Она ускорилась в 2014 году, потом в 2016 году с приходом Трампа, в 2022 году. После эпидемии ковида этот процесс еще больше ускорился. Еще одно ускорение – начало войны в Газе. Этот процесс не закончится, даже если Трампа убьют, а часть штатов заявит о своем выходе из США.
То, что к концу года мир будет гораздо менее американским – это факт. Будет ли новая война в мире – вполне вероятно. Проблема же не количестве войн, а в изменении настроений мирового сообщества. Накопленные изменения показывают, что никакого управления этим хаосом не существует. Ситуация в Газе показывают, что Штаты ничего не могут сделать.
Александр Камкин интервью
Вчера, 16:54
Александр Камкин: России готовят новый "1941 год" в Арктике, пока "кроликов" из ВСУ отправляют на "мясо"НАТО выходит на позиции времен плана Барбаросса за исключением Калининградского анклава, то есть в 1941 году немцы и их союзники ударили по границе от севера Финляндии до Румынии. И сейчас это географическое положение строго повторяется, считает политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
Им не нужна сейчас эта бойня, потому что она катастрофически влияет на их имидж. Он и так поганый, а эта война добивает его в глазах абсолютного мирового большинства. Не только двухмиллиардный исламский мир, но и глобальный юг от Южной Америки до Азии видит абсолютно беспринципную политику Штатов. Выборы в ноябре станут ускорителем раскола в США, идеологического, а потом и политического.
 
ИнтервьюПетр АкоповВСУоборонаВладимир ЗеленскийЗападГазаСШАДональд Трамп
 
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