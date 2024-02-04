https://ukraina.ru/20240204/1043192453.html

Штурм Киева. Год 1919-й

Штурм Киева. Год 1919-й - 04.02.2024 Украина.ру

Штурм Киева. Год 1919-й

Российская армия не вошла в Киев ни 5 февраля 2022 года, ни 5 февраля 2023 года. Но это не значит, что она туда никогда не войдёт. Тем более, что раньше такое бывало неоднократно. Вот, например, 5 февраля 1919 года (эти события описаны в "Белой гвардии" и "Днях Турбиных"). Впрочем, тогда тоже всё было неоднозначно.

2024-02-04T17:13

2024-02-04T17:13

2024-02-04T17:13

история

история

история украины

история ссср

1919 г

красная армия

унр

симон петлюра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103054/68/1030546852_0:259:2723:1791_1920x0_80_0_0_80b283303f6f0085f01a86114986d37b.jpg

В 1919 году большевики рассчитывали, что со взятием Киева Красной армией УНР развалится сама по себе или от "внутреннего взрыва восставших трудящихся". Но до разгрома петлюровцев было ещё далеко.Поражение Германии и Австро-Венгрии в мировой войне, развал этих некогда грозных империй поставили под сомнение итоги Брестского мира. Ещё в начале октября 1918 года, получив известия об ослаблении германского блока, правительство Советской России в одностороннем порядке прекратило переговоры о мире и границах между делегациями России и Украинской державы гетмана Скоропадского, ставя под сомнения всю "брестскую" систему мироустройства.11 ноября 1918 года немецкое командование подписало акт перемирия — фактическую капитуляцию германской армии перед армиями стран Антанты (к этому времени Австро-Венгрия уже капитулировала). За день до этого на заседании ЦК РКП(б) прозвучал новейший политический лозунг — "восстание на Украине назрело".ЦК РКП(б) решил активизировать советское восстание, планируя уже через десять дней начать военный поход против гетмана Скоропадского. Теперь большевики, не боясь могущества исчезнувших империй, могли с лёгкостью разорвать Брестский мир (что и сделал Ленин 13 ноября 1918 года). Поражение Германии и Австро-Венгрии означало и окончание австро-германского присутствия на Украине, что коренным образом меняло и всю украинскую политику большевиков.Украинскую операцию планировали И. Сталин, В. Затонский, В. Антонов-Овсеенко. Войска были готовы к походу, но Антонову-Овсеенко дали "добро" из Кремля на начало наступления только в середине декабря 1918-го.К тому времени вместо Украинской державы уже была создана Директория УНР, которая торжественно въехала в Киев 19 декабря. Успех антигетманского восстания посеял у лидеров Директории иллюзию о непобедимой 100-тысячной народной армии УНР, но эта армия более чем на 2/3 состояла из плохо организованных отрядов восставших крестьян.После захвата Киева эти стихийные полки стали расходиться по домам, а те, кто продолжал оставаться в отрядах, исполняли приказы только своего местного атамана — "батьки". В украинских селах шел процесс формирования атаманских микродиктатур и микрореспублик, а в Киеве стал постепенно складываться полувоенный режим. Петлюра, будучи Главным атаманом армии, подмял под себя военного министра, руководя не только строевыми частями на фронтах, но и всей административной частью армии. Через военных комендантов и атаманов Петлюра контролировал и местную администрацию сёл и городов.С конца 1918 года против подразделений Директории выступили хорошо организованные части, называвшие себя советскими "украинскими партизанами". Директория успокаивала себя тем, что в Украину ворвались только лишь самостоятельные партизанские добровольцы, советские отряды самопровозглашённого украинского правительства "авантюриста Пятакова", а не регулярные части Красной армии.Отсутствие у Директории серьезной военной разведки и резидентуры в Москве сильно повлияло на ход дальнейших событий. О реальных планах Кремля не знал ни один из руководителей Украины.Винниченко продолжал убеждать "директоров", что опасения нападения со стороны Советской России ошибочны и ведутся они только анархиствующими бандами. Он надеялся на обещания Раковского и Мануильского, которые убедили его в том, что Советская Россия обязательно признает новую власть украинских социалистов и независимость УНР, не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской республики. Винниченко хотел верить, что с социалистической Москвой можно будет договориться путем ряда уступок, а нападения отдельных стихийных отрядов, вышедших из Советской России, — это только элемент грубого политического давления.Руководство УНР повторило собственные просчёты годичной давности.Командующий Болбочан по прямому проводу требовал от "директоров" дать конкретные указания обороны, объявить войну Советской России, прислать на Левобережье надёжные войска для контрнаступления. Но глава Директории Винниченко всё ещё отказывался начинать широкомасштабные военные акции против "красных войск". Однако 6 января 1919 года Винниченко созвал 6-й съезд формально правящей партии УСДРП, на котором главным стал вопрос об отношении к войне. Всех присутствующих на съезде тогда поразило неожиданное выступление Винниченко, который круто изменил свои прежние взгляды и резко выступил против "советофильства".9 января 1919 года Директория отважилась на ультиматум ленинскому СНК. В нём доказывался факт нападения на УНР, а Советской России предлагалось в течение 48 часов честно ответить, "идёт война или нет", согласится или нет Советская Россия прекратить военные операции, вывести свои войска с территории УНР и начать мирные переговоры. Директория угрожала, что если до 12 января 1919 года она не получит положительного ответа на этот ультиматум, то будет считать подобное молчание объявлением войны. Под этим решением подписались все члены Директории.На следующий день нарком иностранных дел РСФСР Чичерин прислал ответ на ультиматум, вновь утверждая, что частей Советской России на Украине нет, а против Директории ведут борьбу восставшие украинские рабочие и крестьяне. Чичерин требовал прекратить всякие переговоры с Антантой, коренным образом изменить политику Директории. Вместе с тем Чичерин заявил, что ленинское правительство готово к мирным переговорам*.Хватаясь за эту соломинку, Директория отправила в Москву мирную делегацию (выехала из Киева сразу же по получению ответа Чичерина). Но в Москву делегация добралась только к 15 января, а к переговорам была допущена ещё через два дня. Переговоры начались слишком поздно, затягивались, и чувствовалось, что главная задача красных дипломатов заключается в том, чтобы завуалировать наступление Красной армии и столкнуть Директорию с Антантой.16 января 1919 года, когда красные уже прочно обосновались в Харькове и Чернигове, Директория объявила войну Советской России.В связи с началом войны Директория была вынуждена передать Петлюре единоличное управление всеми военными делами, в которые больше не имели права вмешиваться члены Директории и министры. Петлюра поделил действующую армию на Правобережный фронт (командующий А. Шаповал), Восточный фронт (командующий Е. Коновалец), Южную группу (командующий А. Гулый-Гуленко). Все они имели свои задачи: Восточному фронту предназначалось контрнаступать на Полтаву и Чернигов, Правобережному фронту — прикрывать Киев со стороны Полесья, Южной группе — удерживать район Екатеринослава.Но выполнение этих приказов было уже нереальным.Во второй половине января, несмотря на подготовку к провозглашению "Акта Злуки", началась эвакуация государственных учреждений УНР из Киева. Глава Директории Винниченко и премьер УНР Чеховской самоустранились и мечтали об отставке. Винниченко в своем дневнике отмечал, что его учреждения бегут из столицы, где большевики ожидаются уже к первому февраля. 24 января Винниченко запишет: "я делаю всё возможное, чтобы выйти из состава правительства. Очень уж мне трудно…" Опасаясь "заговора" Петлюры он "пребывал в паническом страхе" и "был уверен, что военные круги обязательно его арестуют и расстреляют, когда бы он захотел проводить в жизнь свою политическую программу". В Киеве тогда утвердилась диктатура военных — Осадного корпуса сечевых стрельцов, которые проводили обыски, аресты левых, разгоняли левые рабочие организации, запрещали собрания, вводили цензуру.К 27 января, когда красные (1-я Украинская советская дивизия) были уже в 30 км. от Киева, в столице стали слышны раскаты артиллерийской канонады. Три дня шёл бой под Броварами — последним оплотом петлюровцев на подходе к Киеву. Оборона по Днепру уже была неэффективной из-за измены петлюровских атаманов, а также по причине прорыва красных войск Западной армии от Овруча в направлении на Житомир, что грозило Киеву полным окружением.В ночь с 1 на 2 февраля 1919 года Директория УНР, штаб Петлюры, министры выехали из Киева в Винницу. Следующей ночью в Киеве царил хаос, повлекший разложение украинских частей. Отъезд Директории из столицы воспринимался населением как начало безвластия. Отдельные группы большевиков нападали на петлюровские патрули…Всё в городе предвещало очередное восстание. Пехотный полк сечевых стрельцов, не обращая внимания на приказы своих командиров, самостоятельно бросил позиции в Киеве и отошел на Фастов. Киев ещё сопротивлялся (под руководством генерала Грекова), но противопоставить 12-тысячному красному войску, подошедшему к городу, петлюровцы могли только около 3 тысяч сечевых стрельцов, 150 милиционеров и 450 бойцов из сборных отрядов. Вечером 4 февраля был отдан приказ о выводе из Киева войск Директории и закреплении их на новых позициях в 20 км западнее столицы, на реке Ирпень, прикрывая путь на Фастов, Житомир и Коростень.Красная армия, вступив 5 февраля 1919 года в покинутый петлюровцами Киев, на некоторое время исчерпала свои возможности к новому наступлению. Вновь обретя Киев, красные правители всерьез рассчитывали на то, что УНР развалится сама по себе или от "внутреннего взрыва восставших трудящихся". Только через шесть дней после захвата города красные ударили в западном направлении, заняв станцию Боярка, хотя всю последующую неделю после потери Киева петлюровские батареи вели оттуда планомерный обстрел окраин города.Кстати, 5 февраля 1919 года в Винницу, куда перебралась Директория, пришла телеграмма от советского руководства, в которой большевики предлагали свой мир, а вернее, полную капитуляцию Директории, которой было предложено подчиниться решению съезда Советов Украины, ввести на своей территории советскую власть, распустить армию, членам Директории, министрам, госслужащим стать частными лицами. За выполнение этих условий всем членам Директории, Совета министров, командованию армии УНР была обещана гарантия личной безопасности.Такую капитуляцию "директора" отвергли, решив полностью прервать переговоры о мире с Советской Россией, которые еще тянулись в Москве, и активизировать переговоры с Антантой.6 февраля 1919 года на станции Бирзула (с 1935 года Котовск, с 2016 – Подольск, Одесская область) состоялись переговоры, на которых Директория предложила Франции признать суверенитет Украины, передать Черноморский флот под управление УНР, допустить автономию армии УНР в составе международных сил, но без участия белогвардейских инструкторов. Делегации французского командования и УНР пришли к консенсусу по большинству вопросов, оставалось только подписать соглашение.11 февраля Винниченко и премьер Чеховский ушли в отставку, и власть в стране оказалась в руках Петлюры, который первым делом направил странам Антанты ноту о вступлении Украинской республики в общую борьбу против большевизма до победы. 17 февраля Петлюра направил декларацию французскому командованию в Одессу, в которой просил помощи у Антанты "для освобождения нашей украинской нации и восстановления украинского государства".Но только через одиннадцать дней пришел ответ от французов, в котором командующий д'Ансельм заявлял правительству украинской зоны о своей готовности предоставить помощь УНР при условии отставки из Директории Петлюры и Андриевского, и принятия руководством УНР следующих требований: контроль Франции над финансами и железными дорогами Украины, подчинение украинских войск общему командованию Антанты, назначение новых членов Директории только с одобрения французов.Парадокс истории состоит в том, что через 95 лет эти условия властями Украины де-факто были выполнены — после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и комплекса соглашений с НАТО…* Потрясающий случай, один в один напоминающий переговоры между Украиной и Россией в 2014 году.

https://ukraina.ru/20190117/1022370061.html

https://ukraina.ru/20240122/1022401581.html

https://ukraina.ru/20190116/1022327320.html

унр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, история ссср, 1919 г, красная армия, унр, симон петлюра