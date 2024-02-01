Олег Хавич: Если Россия "выведет ВСУ из тупика", она спасет Польшу и Германию от разъяренных фермеров - 01.02.2024 Украина.ру
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Олег Хавич: Если Россия "выведет ВСУ из тупика", она спасет Польшу и Германию от разъяренных фермеров
Олег Хавич: Если Россия "выведет ВСУ из тупика", она спасет Польшу и Германию от разъяренных фермеров - 01.02.2024 Украина.ру
Олег Хавич: Если Россия "выведет ВСУ из тупика", она спасет Польшу и Германию от разъяренных фермеров
Даже самые маргинальные политики в Венгрии, в Румынии и в Польше не воспринимают Украину как государство, у которого есть будущее. Потому что Украина прекратит свое существование либо в результате военного поражения от России, либо в случае очередного Майдана, считает политолог, эксперт по Восточной Европе Олег Хавич
2024-02-01T16:51
2024-02-01T16:51
интервью
всу
украина
запад
евросоюз
владимир зеленский
валерий залужный
россия
сельское хозяйство
польша
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Олег Михайлович, что вы думаете по поводу эпопеи с отставкой/неотставкой Залужного? Насколько этот информационный шум сумел отвлечь внимание украинского общества от сбитого самолета и проблем с военной помощью? Как отреагировал на этот бардак Запад?- Я бы не сказал, что на Украине прям забыли обо всех этих проблемах, но несколько часов это было главной темой в местном информационном пространстве. Что касается реакции Запада, то она была замедленной, но она все же появилась.О самом событии все сказано. Судя по всему, вызов Залужного на ковер в Офис президента был. Требование подать заявление об отставке было. Залужный отказался. Но, судя по тому, как работали "сливщики" Офиса президента, ситуацию додавливать они не собирались.Может быть, надежда какая-то была, что они укатают Залужного написать заявление. Но всерьез на это не рассчитывали.Главная задача этой информационной операции Офиса президента состояла в том, чтобы оттестировать реакцию общества и военных. И Офис президента может быть удовлетворен.Была еще третья фокус-группа, реакцию которой они пытались протестировать – послы и разведка реальных управляющих киевским режимом. Запад явно недоволен. Но поскольку они иногда вынуждены терпеть такие взбрыки исполнителей, то открытая реакция Запада к ситуации с Залужным была ироничной.Запад сам признает, что режим Зеленского является марионеточным. И для Запада интересно не то, что Зеленский попытался кого-то уволить, а то, что он не стал убирать своего главного политического соперника, поскольку не получил на это добро от Запада. Это основная мысль, которая проходит во всех публикациях западных СМИ.Украинские аналитики уверены, что давление будет усилено. Тем или иным способом Залужного уберут. Или его просто уволят, или его назначат руководить каким-нибудь провальным направлением на фронте, например, Запорожского.Пока этот сюжет можно считать завершенным. Но его продолжение может начаться даже во время нашей с вами беседы. Окружение Зеленского в любой момент может попытаться снять Залужного.- На этом фоне звучат высказывания радикальных политиков из Венгрии и Румынии, которые занимаются дележкой украинских территорий. Почему они так осмелели? Могут ли их претензии воплотиться в жизнь?- У радикальных партий есть свои плюсы и минусы. Да, они маргинальны, не входят во власть и не имеют особых обязанностей. Но за счет этого они позволяют себе заявления, которые на уме и у власти, и у народа. Будапешт и Бухарест прямо не могут озвучить эти территориальные претензии. Но избиратели считают, что Закарпатье – это венгерская земля, а северная Буковина и вся Бессарабия – румынская земля.Кстати, в российских СМИ неправильно процитировали высказывание лидера румынских радикалов Клаудиу Тырзиу. Он сказал, что вся Бессарабия должна отойти к Румынии. А 80% Бессарабии – это территория формально независимой Республики Молдова. Но в Кишиневе на это никак не отреагировали. Они сделали вид, что эти претензии касаются только Украины. Видимо, Молдавия уже чувствует себя частью Румынии.Теперь насчет лидера венгерских радикалов Ласло Тороцкаи. В Киеве на него разозлились даже не территориальных претензий, а из-за его фразы, что это возможно в случае "прекращения украинской государственности".Короче говоря, даже самые маргинальные политики в Венгрии, в Румынии и в Польше не воспринимают Украину как государство, у которого есть будущее. Потому что Украина прекратит свое существование либо в результате военного поражения от России, либо в случае очередного Майдана.А в случае краха украинской государственности трудно предположить, какие еще страны могут выступить с территориальными претензиями к ней. В той же Белоруссии, где нет радикальной оппозиции, а власть высказывается вполне корректно, обсуждался сценарий, что Минск в случае прекращения украинской государственности может претендовать на Полесье, которое исторически и ментально ближе к Белоруссии, а не к Галиции.- Если в начале 2023 года Европа была гораздо более оптимистично настроена в отношении будущего Украины, то сейчас скептики там стали высказываться гораздо активнее. С чем вы это связываете?- С провалом распиаренного "контрнаступа", который привел не только к потерям Украины в живой силе и в технике, а самое главное – к потере темпа.Одна из главных претензий Зеленского к Залужному состоит не в том, что наступление провалилось. Даже Зеленскому хватает интеллектуальных способностей понять, что там невозможно было достичь успеха. Претензия состоит в том, что Залужный открыто в британском СМИ заявил, что ситуация зашла в тупик. А для артиста Зеленского это недопустимо. Show must go on. Никакого тупика быть не может. Даже если ВСУ потерпели поражение, концерт не может остановиться.На Западе понимают, что для Украины именно этот тупик может быть даже более опасен, чем крупное наступление России.Резкие успехи ВС РФ могут повлиять на общественное мнение в США и Европе, чтобы побыстрее решать вопрос с финансовой и военной помощью Киеву. А когда линия соприкосновения уже два года не меняется и ВСУ не могут добиться успехов ни на одном из направлений, то непонятно, зачем им помогать.Западные власти не могут поменять свою политику, потому что они поставили на украинскую фишку все. Этим могут воспользоваться радикальные партии, чтобы начать свою игру.- Скандал с поставками дешевого украинского зерна начался с блокировки границ, а теперь он захлестнул всю Европу. Насколько серьезно он повлияли на политический климат в ЕС?- Очень серьезно повлиял.Произошла замедленная реакция. Когда в июне 2022 года Евросоюз при полнейшей поддержке поляков, румын и венгров проголосовал за снятие любых барьеров на ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС, Брюссель, который принимал это решение, считал, что если от этого кто-то и пострадает, так это фермеры граничащих с Украиной стран. Так и случилось.Протесты в Польше начались уже в 2023 году когда произошла явная катастрофа, после чего Еврокомиссия была вынуждена ввести уже временный мораторий на ввоз украинского зерна. В свою очередь Варшава ввела национальный мораторий, открыто нарушающий законодательство ЕС.Да, к власти в Польше пришли новые ребята, которые давно находятся в объятиях Брюсселя. Но отменять они его не будут в преддверии как европейских выборов, так и местных выборов в Польше, запланированных на конец апреля.Старая Европа рассчитывала, что эта волна до них просто не дойдет и что украинское зерно останется проблемой Восточной Европы. Так и было почти два года. Но теперь эта волна докатилась до Франции и до Германии.Единственный выход из этой ситуации – вернуться к системе квот, которая существовала до 2022 года. А как можно принять такое решение, если сам Евросоюз все эти два года обвинял сторонников квотирования в работе на Москву? Цугцванг – жесточайший. А фермеры останавливаться не собираются.Более того, проблемы сельского хозяйства Европы – гораздо шире, чем дешевое украинское зерно. Немецкие фермеры требуют от правительства дотаций на топливо, а Берлин прямо заявляет, что у него денег нет. Хотя тут есть нюанс.Сумма на дотации фермерам – смешная для Германии: меньше миллиарда евро. Учитывая, что ФРГ потратила в 2022-2023 годах 100 миллиарда евро на компенсации домашним хозяйствам за повышение тарифов на энергоносители. Но Шольц же не может признаться, что это он заблокировал поступления дешевого российского газа, тем самым устроив деиндустриализацию Германии и повышение тарифов для населения.Судя по тому, как Шольц оправдывал подрыв американцами "Северных потоков" – это просто более богатый Зеленский. Что ему сказал Байден, то он и делает. И выхода у него нет.Я думаю, что в Брюсселе по этому вопросу придумают какие-то костыли. Они формально оставят беспошлинный ввоз украинского зерна, но придумают некие лицензии. Это то же самое квотирование, просто название другое. Потому что Евросоюз не откажется от политики, согласно которой надо поддерживать Киев, который вредит Москве.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20240201/1053016061.html
https://ukraina.ru/20240130/1052968555.html
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интервью, всу, украина, запад, евросоюз, владимир зеленский, валерий залужный, россия, сельское хозяйство, польша, германия, венгрия, румыния, зерно, экономика, политика, сша
Интервью, ВСУ, Украина, Запад, Евросоюз, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Россия, Сельское хозяйство, Польша, Германия, Венгрия, Румыния, зерно, экономика, политика, США

Олег Хавич: Если Россия "выведет ВСУ из тупика", она спасет Польшу и Германию от разъяренных фермеров

16:51 01.02.2024
 
© из личного архива Олега ХавичаОлег Хавич интервью
Олег Хавич интервью
© из личного архива Олега Хавича
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Роман
Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Даже самые маргинальные политики в Венгрии, в Румынии и в Польше не воспринимают Украину как государство, у которого есть будущее. Потому что Украина прекратит свое существование либо в результате военного поражения от России, либо в случае очередного Майдана, считает политолог, эксперт по Восточной Европе Олег Хавич
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Олег Михайлович, что вы думаете по поводу эпопеи с отставкой/неотставкой Залужного? Насколько этот информационный шум сумел отвлечь внимание украинского общества от сбитого самолета и проблем с военной помощью? Как отреагировал на этот бардак Запад?
- Я бы не сказал, что на Украине прям забыли обо всех этих проблемах, но несколько часов это было главной темой в местном информационном пространстве. Что касается реакции Запада, то она была замедленной, но она все же появилась.
О самом событии все сказано. Судя по всему, вызов Залужного на ковер в Офис президента был. Требование подать заявление об отставке было. Залужный отказался. Но, судя по тому, как работали "сливщики" Офиса президента, ситуацию додавливать они не собирались.
Может быть, надежда какая-то была, что они укатают Залужного написать заявление. Но всерьез на это не рассчитывали.
Главная задача этой информационной операции Офиса президента состояла в том, чтобы оттестировать реакцию общества и военных. И Офис президента может быть удовлетворен.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Была еще третья фокус-группа, реакцию которой они пытались протестировать – послы и разведка реальных управляющих киевским режимом. Запад явно недоволен. Но поскольку они иногда вынуждены терпеть такие взбрыки исполнителей, то открытая реакция Запада к ситуации с Залужным была ироничной.
Запад сам признает, что режим Зеленского является марионеточным. И для Запада интересно не то, что Зеленский попытался кого-то уволить, а то, что он не стал убирать своего главного политического соперника, поскольку не получил на это добро от Запада. Это основная мысль, которая проходит во всех публикациях западных СМИ.
Украинские аналитики уверены, что давление будет усилено. Тем или иным способом Залужного уберут. Или его просто уволят, или его назначат руководить каким-нибудь провальным направлением на фронте, например, Запорожского.
Пока этот сюжет можно считать завершенным. Но его продолжение может начаться даже во время нашей с вами беседы. Окружение Зеленского в любой момент может попытаться снять Залужного.
- На этом фоне звучат высказывания радикальных политиков из Венгрии и Румынии, которые занимаются дележкой украинских территорий. Почему они так осмелели? Могут ли их претензии воплотиться в жизнь?
- У радикальных партий есть свои плюсы и минусы. Да, они маргинальны, не входят во власть и не имеют особых обязанностей. Но за счет этого они позволяют себе заявления, которые на уме и у власти, и у народа.
Будапешт и Бухарест прямо не могут озвучить эти территориальные претензии. Но избиратели считают, что Закарпатье – это венгерская земля, а северная Буковина и вся Бессарабия – румынская земля.
Кстати, в российских СМИ неправильно процитировали высказывание лидера румынских радикалов Клаудиу Тырзиу. Он сказал, что вся Бессарабия должна отойти к Румынии. А 80% Бессарабии – это территория формально независимой Республики Молдова.
Но в Кишиневе на это никак не отреагировали. Они сделали вид, что эти претензии касаются только Украины. Видимо, Молдавия уже чувствует себя частью Румынии.
Теперь насчет лидера венгерских радикалов Ласло Тороцкаи. В Киеве на него разозлились даже не территориальных претензий, а из-за его фразы, что это возможно в случае "прекращения украинской государственности".
Короче говоря, даже самые маргинальные политики в Венгрии, в Румынии и в Польше не воспринимают Украину как государство, у которого есть будущее. Потому что Украина прекратит свое существование либо в результате военного поражения от России, либо в случае очередного Майдана.
Дмитрий Краснов интервью
07:36
Сама придумала, сама поверила. Дмитрий Краснов о том, как фетишизация ВСУ сыграла с Америкой злую шуткуПочетный адвокат России, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, что покажут в новой серии украинской мыльной оперы "Зеленский и Залужный". Эксперт также объяснил, почему Евросоюзу нужно не разумное решение по Украине, а важно показать, что он власть
А в случае краха украинской государственности трудно предположить, какие еще страны могут выступить с территориальными претензиями к ней.
В той же Белоруссии, где нет радикальной оппозиции, а власть высказывается вполне корректно, обсуждался сценарий, что Минск в случае прекращения украинской государственности может претендовать на Полесье, которое исторически и ментально ближе к Белоруссии, а не к Галиции.
- Если в начале 2023 года Европа была гораздо более оптимистично настроена в отношении будущего Украины, то сейчас скептики там стали высказываться гораздо активнее. С чем вы это связываете?
- С провалом распиаренного "контрнаступа", который привел не только к потерям Украины в живой силе и в технике, а самое главное – к потере темпа.
Одна из главных претензий Зеленского к Залужному состоит не в том, что наступление провалилось. Даже Зеленскому хватает интеллектуальных способностей понять, что там невозможно было достичь успеха.
Претензия состоит в том, что Залужный открыто в британском СМИ заявил, что ситуация зашла в тупик. А для артиста Зеленского это недопустимо. Show must go on. Никакого тупика быть не может. Даже если ВСУ потерпели поражение, концерт не может остановиться.
На Западе понимают, что для Украины именно этот тупик может быть даже более опасен, чем крупное наступление России.
Резкие успехи ВС РФ могут повлиять на общественное мнение в США и Европе, чтобы побыстрее решать вопрос с финансовой и военной помощью Киеву. А когда линия соприкосновения уже два года не меняется и ВСУ не могут добиться успехов ни на одном из направлений, то непонятно, зачем им помогать.
Западные власти не могут поменять свою политику, потому что они поставили на украинскую фишку все. Этим могут воспользоваться радикальные партии, чтобы начать свою игру.
- Скандал с поставками дешевого украинского зерна начался с блокировки границ, а теперь он захлестнул всю Европу. Насколько серьезно он повлияли на политический климат в ЕС?
- Очень серьезно повлиял.
Произошла замедленная реакция. Когда в июне 2022 года Евросоюз при полнейшей поддержке поляков, румын и венгров проголосовал за снятие любых барьеров на ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС, Брюссель, который принимал это решение, считал, что если от этого кто-то и пострадает, так это фермеры граничащих с Украиной стран.
Так и случилось.
Армен Гаспарян интервью
30 января, 05:00
Армен Гаспарян: Если заруба в Техасе оставит "хутор" в одиночестве, Зеленский переедет в "Черный дельфин"Сейчас момент, когда всем не до Украины становится, кроме России. Можно было бы дождаться, когда начнется серьезная заруба в Техасе, и тоже что-то могучее сделать на хуторе параллельно, считает публицист и радиоведущий, член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян
Протесты в Польше начались уже в 2023 году когда произошла явная катастрофа, после чего Еврокомиссия была вынуждена ввести уже временный мораторий на ввоз украинского зерна. В свою очередь Варшава ввела национальный мораторий, открыто нарушающий законодательство ЕС.
Да, к власти в Польше пришли новые ребята, которые давно находятся в объятиях Брюсселя. Но отменять они его не будут в преддверии как европейских выборов, так и местных выборов в Польше, запланированных на конец апреля.
Старая Европа рассчитывала, что эта волна до них просто не дойдет и что украинское зерно останется проблемой Восточной Европы. Так и было почти два года. Но теперь эта волна докатилась до Франции и до Германии.
Единственный выход из этой ситуации – вернуться к системе квот, которая существовала до 2022 года. А как можно принять такое решение, если сам Евросоюз все эти два года обвинял сторонников квотирования в работе на Москву? Цугцванг – жесточайший. А фермеры останавливаться не собираются.
Более того, проблемы сельского хозяйства Европы – гораздо шире, чем дешевое украинское зерно. Немецкие фермеры требуют от правительства дотаций на топливо, а Берлин прямо заявляет, что у него денег нет. Хотя тут есть нюанс.
Сумма на дотации фермерам – смешная для Германии: меньше миллиарда евро. Учитывая, что ФРГ потратила в 2022-2023 годах 100 миллиарда евро на компенсации домашним хозяйствам за повышение тарифов на энергоносители. Но Шольц же не может признаться, что это он заблокировал поступления дешевого российского газа, тем самым устроив деиндустриализацию Германии и повышение тарифов для населения.
Судя по тому, как Шольц оправдывал подрыв американцами "Северных потоков" – это просто более богатый Зеленский. Что ему сказал Байден, то он и делает. И выхода у него нет.
Я думаю, что в Брюсселе по этому вопросу придумают какие-то костыли. Они формально оставят беспошлинный ввоз украинского зерна, но придумают некие лицензии. Это то же самое квотирование, просто название другое. Потому что Евросоюз не откажется от политики, согласно которой надо поддерживать Киев, который вредит Москве.
 
ИнтервьюВСУУкраинаЗападЕвросоюзВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйРоссияСельское хозяйствоПольшаГерманияВенгрияРумыниязерноэкономикаполитикаСША
 
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