https://ukraina.ru/20240201/1053023876.html

Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации

Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации - 01.02.2024 Украина.ру

Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации

Преступлением против Украина назвала новый законопроект о мобилизации глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

2024-02-01T12:05

2024-02-01T12:05

2024-02-01T12:05

новости

юлия тимошенко

мобилизация

закон

батькивщина

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По ее словам, этот законопроект неприемлем и поэтому "Батькивщина" будет объединять общество против "этого возмутительного документа"."Это катастрофа. Парламент нагло обманули, вновь внеся отклоненные Верховной радой драконовские нормы, причем где-то даже в еще более жесткой редакции. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым! Принятие какого закона будет преступлением против государства Украина и неуважением к его гражданам", - заявила Тимошенко на своей странице в соцсетях.Как сообщало издание Украина.ру, новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.Минобороны Украины сообщило, что проект не предлагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.

https://ukraina.ru/20240201/1053019573.html

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новости, юлия тимошенко, мобилизация, закон, батькивщина