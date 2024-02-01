Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации - 01.02.2024 Украина.ру
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Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации
Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации - 01.02.2024 Украина.ру
Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации
Преступлением против Украина назвала новый законопроект о мобилизации глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
2024-02-01T12:05
2024-02-01T12:05
новости
юлия тимошенко
мобилизация
закон
батькивщина
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По ее словам, этот законопроект неприемлем и поэтому "Батькивщина" будет объединять общество против "этого возмутительного документа"."Это катастрофа. Парламент нагло обманули, вновь внеся отклоненные Верховной радой драконовские нормы, причем где-то даже в еще более жесткой редакции. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым! Принятие какого закона будет преступлением против государства Украина и неуважением к его гражданам", - заявила Тимошенко на своей странице в соцсетях.Как сообщало издание Украина.ру, новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.Минобороны Украины сообщило, что проект не предлагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юлия тимошенко, мобилизация, закон, батькивщина
Новости, Юлия Тимошенко, мобилизация, Закон, Батькивщина

Тимошенко собралась "поднять общество" против драконовского закона о мобилизации

12:05 01.02.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Преступлением против Украина назвала новый законопроект о мобилизации глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
По ее словам, этот законопроект неприемлем и поэтому "Батькивщина" будет объединять общество против "этого возмутительного документа".
"Это катастрофа. Парламент нагло обманули, вновь внеся отклоненные Верховной радой драконовские нормы, причем где-то даже в еще более жесткой редакции. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым! Принятие какого закона будет преступлением против государства Украина и неуважением к его гражданам", - заявила Тимошенко на своей странице в соцсетях.
Как сообщало издание Украина.ру, новый законопроект о мобилизации, подготовленный украинским правительством, был внесен в Верховную раду 30 января. Согласно новому проекту о правилах мобилизации военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней.
Минобороны Украины сообщило, что проект не предлагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
10:29
Тимошенко указала на несвоевременность разговоров об отставке ЗалужногоГлава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в видеообращении в соцсетях указала на несвоевременность разговоров об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ)
 
НовостиЮлия ТимошенкомобилизацияЗаконБатькивщина
 
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