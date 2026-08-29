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Встреча лидеров России и Белоруссии: экономика, интеграция, безопасность

Встреча лидеров России и Белоруссии: экономика, интеграция, безопасность - 29.08.2026 Украина.ру

Встреча лидеров России и Белоруссии: экономика, интеграция, безопасность

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели в Москве встречу, в ходе которой обсудили ключевые направления сотрудничества двух стран. Об этом 29 августа написало агентство РИА Новости

2026-08-29T17:30

2026-08-29T17:30

2026-08-29T17:30

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владимир путин

александр лукашенко

михаил мишустин

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Владимир Путин отметил положительную динамику двусторонних отношений, сообщив, что товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%. Президент РФ также обратил внимание на развитие кооперации в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику — одно из приоритетных направлений, где страны активно наращивают взаимодействие. Путин предложил обсудить с белорусским коллегой результаты работы по линии правительств, подчеркнув важность совместной координации.Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Белоруссия и Россия вместе будут преодолевать все трудности, подчеркнув прочность союзнических отношений. Он также высоко оценил переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, состоявшиеся накануне, назвав их продуктивными и обстоятельными. Глава Белоруссии выразил уверенность, что товарооборот двух стран по итогам года превзойдет показатели прошлого года.Встреча лидеров состоялась на фоне продолжающегося давления Запада на Минск и Москву. Стороны подтвердили курс на углубление экономической и технологической интеграции, а также на укрепление оборонного сотрудничества в рамках Союзного государства.Между тем российские учителя перед первым сентября получили от президента РФ ценный урок о мире и войне. Глава государства напомнил о существующих на Крайнем Севере пищевых цепочках и повадках косаток, которые стаей набрасываются на белого медведя, отметив, что на таких примерах тоже можно объяснять, почему Россия проводит специальную военную операцию.

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новости, россия, москва, владимир путин, александр лукашенко, михаил мишустин