Атаки беспилотников, арест Овсянникова. Главное на Украине на утро 1 февраля

01.02.2024

Атаки беспилотников, арест Овсянникова. Главное на Украине на утро 1 февраля

Украинские беспилотники долетели до Нижегородской области, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов обещает усиление атак. В Лондоне арестовали бывшего губернатора Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова

О посаженных в Нижегородской области украинских беспилотниках сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник."Два дрона ВСУ пытались добраться до Нижнего Новгорода на крайне низких высотах, чтобы быть незамеченными средствами ПВО. Полёт проходил сегодня ночью, двигались дроны со стороны Рязанской области на высоте порядка 50 метров. Оба беспилотных летательных аппарата самолетного типа обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы в Кстовском районе Нижегородской области", - сообщил источник в ночь на 1 февраля.Он рассказал, что боевая часть летательных аппаратов, содержащая взрывное устройство, во время удара о землю не сработала."Пострадавших и повреждений в результате атаки БПЛА нет", - добавил источник.Утром 1 февраля Минобороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников на ряд регионов России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БПЛА) и Курской (1 БПЛА) областей", - указывалось в сообщении в телеграм-канале МО РФ в 06:17.Позже стало известно о ещё одной атаке беспилотников."Около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - сообщило Минобороны России в 07:23.Примечательно, что 31 января в интервью CNN начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил об усилении атак на Россию при помощи беспилотников. Он заявил, что в беспилотных системах Украина и Россия "более-менее равны".При этом Буданов заявил, что атаки беспилотников на российскую инфраструктуру могут возрасти."Гипотетически, существует план, по которому всё это (атаки — Ред.) происходит. И я считаю, что этот план включает все основные объекты критической инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", - отметил Буданов.Также на Украине наращивают и производство и дальнобойных, и используемых непосредственно на линии фронта и в атаках на приграничные области FPV-дронов."Таких производств (с потенциалом выпуска 1 тыс. FPV-дронов в месяц — Ред.) десятки. И на этом фоне есть другие производства, где всё производится, всё серийно, есть куча людей, которые занимаются обратной связью с военными, есть куча людей, которые допиливанием логистики, цены, технических характеристик и так далее. Тысяча FPV сейчас в месяц не впечатляет. Я знаю производства, я был там, где 50 тыс. делают, 20 тыс. делают, 10 тыс. делают. И это большие компании, большие конвейеры. Это те же запчасти, что и у всех, но в больших объёмах. Где куча людей занимается обратной связью с армией. "Вам нужно под такую БЧ? Вот такие FPV. Под такую? Такие". И всё это быстро, и всё это относительно дёшево. И всё это массово, всё это производственные линии, ОТК, сертификация Минобороны, под ключ", - сообщил 30 января глава фонда "Повернись живим" ("Вернись живым" - Ред.) Тарас Чмут. В ночь на 1 февраля в российских соцсетях стал разгораться скандал, связанный с успешным применением FPV-дронов 72-й омбр ВСУ под Новомихайловкой 30 января. Некоторые из российских лидеров мнений оценили вероятные потери от атаки в 282 млн руб."У нас вообще родовая травма, не оценивать материальные потери по отношению к результатам. Собственно в чём суть проблемы? Можно было давным давно купить хотя бы китайских глушилок на технику. Воткнуть на каждую буханку и тем более танк. Но.. не положено. Того кто сделает это по своей инициативе, посадят за нарушение закона, о превышении должностных полномочий, о растрате, и т. п. И разумеется тот, кто отвечает за распределение финансов, думает сто раз, прежде чем взять и совершить формальное преступление. И его сложно обвинить в том, что он не готов садиться в тюрьму, ради того, чтоб где-то там, парней не разрывало на куски. Вместе с многомиллионными дорогими боевыми машинами", - прокомментировал случившееся бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Он отметил, что примеров того, как "люди выполняя формальные требования, несут для государства ущерб гораздо больше, чем можно было этого избежать, просто пруд пруди".Васильев призвал "ввести регламент срочных закупок для проверки эффективности, сократить сроки и объёмы проверок, перестать распинать людей если они в ходе разработки сделали технические ошибки, неверную оценку".Арест ОвсянниковаБританское издание The Times сообщило задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Британские власти подозревают его в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Предварительное слушание по делу Овсянникова в лондонском суде назначено на 20 февраля.В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью в комментарии The Times заявили, что Овсянникова задержали 22 января. Он обвиняется в преднамеренной попытке обхода санкций. По информации издания Овсянников получал переводы на общую сумму в £65 тыс. на счёт, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. Кроме того, у него изхявли £77,5 тыс.. Следствие считает, что эти деньги Овсянников также получил в результате незаконных финансовых операций.Примечательно, что задержанный в Лондоне Овсянников с 2017 года находился в санкционном списке МИД Великобритании, что предполагало арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам. При этом, в пояснении к санкциям утверждалось, что Овсянников "участвовал в дестабилизации Украины, подрыве или создании угрозы ее территориальной целостности", а также "получал выгоду за счет поддержки российского правительства".Каким образом он жил в Великобритании, находясь в санкционных списках МИД этой страны, не уточняется.В России задержание Овсянникова вызвало широкий резонанс."The Times сегодня сообщила, что несколько дней назад в своем доме в Лондоне арестован Дмитрий Овсянников, бывший замминистра промышленности России, губернатор российского Севастополя с 2017 по 2019 г. Национальное агентство по борьбе с преступностью предъявило ему обвинение в семи эпизодах обхода британских санкций и двух эпизодах отмывания криминальных доходов. Также заблокирован использовавшийся для этого банковский счет, на котором оставалось 77 517 фунтов стерлингов. <...> Читая такие новости, испытываешь смешанные чувства. То ли хочется поблагодарить английскую Фемиду, то ли выразить удивление бездействию наших силовиков", - отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев также задался вопросом, что делал Овсянников в Великобритании."Арестовали его в своём доме. Теремок, стало быть, у него там есть небольшой. Или большой. Вообще не важно. Овсянникову предъявлено обвинение в обходе антироссийских санкций и открытии счета в Лондонском банке. Ему также вменяют несколько эпизодов в отмывании средств на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов, а еще в хранении 77 517 фунтов стерлингов "преступной наличности". Тут стоит напомнить, что Овсянников был губернатором Севастополя с 2017 по 2019, потом замминистра промышленности и торговли. Когда началась СВО он убежал в Европу и даже через суд добился исключения из санкционного списка. Жил там ездил по Европе. А с Лондоном не повезло. Овсянников там под санкциями с 2017 года. И тут две версии: он просто обнаглел, или он бесконечно не умен, и забыл, что Британия это не ЕС", - отметил Медведев.По его мнению, наиболее вероятен третий вариант."Вы как думаете, британская разведка информацию о Крыме, Севастополе, флоте, сооружениях, проведённых работах, только со спутника получает? Или может, помог кто англичанам? Нарисовал, уточнил что-то на картах, подсказал чего со спутника не видать на основе личного опыта? Думаю, что это и был въездной билет. Или мы считаем, что англичане с их жестким комплаенсом в банках только вот сейчас случайно заметили, что в Лондоне счета открывал и теремок покупал Овсянников, который у них в санционных списках? Не бывает такого. Даже в кино. Roma traditoribus non premia. Перестал быть нужным человек, вот и поехал он в английскую тюрьму. Всё, что знал, рассказал, а дальше его использовать, видимо, не получается. Может он отказался публично в медиа злой Кремль критиковать. Или ещё где-то нарушил границы. Линии красные британские пересек. И тут же счета нашлись, и даже преступные. А дальше, кто знает. Может договорятся. Может за Скрипалем и его котом вслед поедет, в Новую Зеландию. Подземную. Ничему людей история британских спецслужб и британской политики не учит. Ничему. Может, честно говоря, оно и не так уж плохо", - подытожил он.Пока больше подробностей о деле Овсянникова нет.

