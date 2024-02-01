Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240201/1053018850.html
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру
Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США в связи с терактом Украины, в результате которого был сбит самолет Ил-76
2024-02-01T09:22
2024-02-01T09:24
ил-76
госдума
вячеслав володин
конгресс сша
новости
россия
теракт
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101464/10/1014641095_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df8f0905363f1900c7c9abd049c6ab7a.jpg.webp
"Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", - следует из текста проекта обращения.Также в нем депутаты подчеркивают, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима - это путь в тупик.Спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале указал, что обращение рассмотрят уже 1 февраля."Государственная Дума сегодня рассмотрит обращение к конгрессу США. Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолёт Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", - написал Володин.Спикер Госдумы отметил, что конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом США Джо Байденом."Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить", - подчеркнул Володин.На прошлой неделе ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".
https://ukraina.ru/20240131/1053012237.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101464/10/1014641095_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_66279d3791d8a0184cb35063e10a6037.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ил-76, госдума, вячеслав володин, конгресс сша, новости, россия, теракт, украина
Ил-76, Госдума, Вячеслав Володин, Конгресс США, Новости, Россия, теракт, Украина

Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76

09:22 01.02.2024 (обновлено: 09:24 01.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать в
В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США в связи с терактом Украины, в результате которого был сбит самолет Ил-76
"Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", - следует из текста проекта обращения.
Также в нем депутаты подчеркивают, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима - это путь в тупик.

"Многочисленные факты свидетельствуют о том, что значительная часть смертоносного западного оружия, поставляемого коррумпированному киевскому режиму, в результате преступных махинаций попадает в руки террористам и радикальным экстремистам по всему миру", - отмечается в обращении.

Спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале указал, что обращение рассмотрят уже 1 февраля.
"Государственная Дума сегодня рассмотрит обращение к конгрессу США. Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолёт Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", - написал Володин.
Спикер Госдумы отметил, что конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом США Джо Байденом.
"Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить", - подчеркнул Володин.
На прошлой неделе ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".
Президент РФ В. Путин встретился с доверенными лицами - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Вчера, 17:47
Ил-76 сбит системой Patriot. Путин о результатах экспертизы авиакатастрофы под БелгородомЭкспертиза установила, что военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит американской системой Patriot. Об этом заявил президент России Владимир Путин 31 января
 
Ил-76ГосдумаВячеслав ВолодинКонгресс СШАНовостиРоссиятерактУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Атаки беспилотников, арест Овсянникова. Главное на Украине на утро 1 февраля
09:22Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76
09:03Специальный саммит ЕС: только об Украине, но без Украины
08:59Умеров пожаловался союзникам из ЕС на тройное преимущество России в боеприпасах
08:39США не хотят завершения конфликта на Украине - посол Антонов
08:38Кого сменят на переправе - коней или всадника? Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
08:18Обвинения Украины против России имели мало общего с реальностью - Косачев
08:08Главное за ночь 1 февраля
08:05"Евросоюз начнёт продавливать Украину": чего Киеву ждать от саммита ЕС
07:59Россия ждет извинений после решения суда ООН по иску Киева — дипломат
07:58Новый закон о мобилизации, новые тарифы и урезание соцвыплат. Что ждет украинцев в феврале
07:42Российские военные уничтожили американскую гаубицу на Купянском направлении
07:36Сама придумала, сама поверила. Дмитрий Краснов о том, как фетишизация ВСУ сыграла с Америкой злую шутку
07:27Офис Зеленского боится политического противостояния с Залужным - Politico
07:20Фархад Ибрагимов: Иран копит силы, чтобы с Россией и Китаем наказать НАТО
07:16Спецпроект
07:13Петр Акопов о том, почему в конце нынешнего года мир станет менее американским
07:13Боррель признал, что ЕС не сможет поставить миллион снарядов Киеву
06:59Борис Рожин: Россия оторвет уши "Чебурашке", чтобы сорвать сюрприз, который ВСУ ей готовят возле Одессы
05:00Труп был с шевроном "Азова"*: полковник Федоров о том, какую страшную находку нашли на позициях ВСУ
Лента новостейМолния