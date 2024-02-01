https://ukraina.ru/20240201/1053018850.html

Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76

Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76 - 01.02.2024 Украина.ру

Госдума рассмотрит обращение к конгрессу США в связи с атакой ВСУ на Ил-76

В Госдуму внесли проект обращения к конгрессу США в связи с терактом Украины, в результате которого был сбит самолет Ил-76

2024-02-01T09:22

2024-02-01T09:22

2024-02-01T09:24

ил-76

госдума

вячеслав володин

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теракт

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"Депутаты Государственной думы призывают членов конгресса Соединенных Штатов Америки осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта", - следует из текста проекта обращения.Также в нем депутаты подчеркивают, что преднамеренное замалчивание правды о жертвах преступных действий киевского режима - это путь в тупик.Спикер ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале указал, что обращение рассмотрят уже 1 февраля."Государственная Дума сегодня рассмотрит обращение к конгрессу США. Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолёт Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot", - написал Володин.Спикер Госдумы отметил, что конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом США Джо Байденом."Нацистский киевский режим с его помощью совершает преступления против мирных граждан. Это необходимо остановить", - подчеркнул Володин.На прошлой неделе ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".

https://ukraina.ru/20240131/1053012237.html

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ил-76, госдума, вячеслав володин, конгресс сша, новости, россия, теракт, украина