https://ukraina.ru/20240131/1053013587.html

Обмен пленными, тучи над Залужным, признания Улицкой об Украине. Итоги 31 января

Обмен пленными, тучи над Залужным, признания Улицкой об Украине. Итоги 31 января - 31.01.2024 Украина.ру

Обмен пленными, тучи над Залужным, признания Улицкой об Украине. Итоги 31 января

Между Россией и Украиной прошел обмен военнопленными, обмены продолжатся – Путин; слухи и "инсайды" об отставке Залужного; пранкеры позвонили писателям Веллеру и Улицкой

2024-01-31T18:04

2024-01-31T18:04

2024-01-31T18:04

эксклюзив

украина

хроники

валерий залужный

владимир зеленский

обмен

обмен пленными

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102052/43/1020524359_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_821d1630b8b6a89e34e36a70ec84c78f.jpg

Обмен пленнымиВ среду, 31 января Минобороны России сообщает о состоявшемся обмене пленными. Формула обмена – 195 на 195.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО, уточнили в сообщении.Посредническую помощь при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в военном ведомстве.Обмен также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, однако привел другие цифры:"Сейчас есть хорошая новость. Именно таких новостей мы все ждем. Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции. 207 парней скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы", - сказал он в обращении.Немного больше подробностей сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:"Много защитников Мариуполя, военных, которые были на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях. Это второй большой обмен после долгого перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи президента – вернуть всех", - написал он в своем телеграм-канале.В первой публикации Зеленского информация была немного другой: "207 парней. Воины и гражданские". За состоявшийся обмен он поблагодарил главу Главного разведывательного управления (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова, Ермака, главу СБУ Василия Малюка, секретаря координационного штаба по вопросам обращения с военнопленным Дмитрия Усова и министра внутренних дел Игоря Клименко.В публичном пространстве возможность обменов пленными в последнее время ставили под вопрос после катастрофы военно-транспортного ИЛ-76 в Белгородской области, в котором погибли 65 украинских военнопленных.В среду президент России Владимир Путин заявил, что не знает и не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными: "наверное, хочет спровоцировать нас на ответные действия".Он также сообщил, что экспертиза установила, что самолет был сбит американской системой Patriot."Отставка" ЗалужногоВ западной прессе продолжают обсуждать вероятную отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Издания The New York Times и The Economist, ссылаясь на источники в ОП, сообщили подробности разговора между Зеленским и главкомом.По их информации, у Зеленского пока нет кандидатуры на его замену, но намерения были озвучены.Одним из потенциальных кандидатов называют командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского."Изгнание" одной из самых популярных фигур в Украине было бы слишком спорным и ознаменовало бы поворотный момент в конфликте, пишет The Economist.Источник The Washington Post сообщает, что Зеленский высказал свои намерения после "острого" разговора о мобилизации в ходе совещания с военным руководством страны.Залужного и его команду уволят в любом случае, уверены авторы издания, хотя сам главком ВСУ накануне опровергал эти слухи."Зеленский действительно предлагал Залужному уйти с его должности, поскольку он становится опасен для самого Зеленского и для его окружения. Слишком большой у Залужного авторитет, слишком серьезная поддержка американцев и слишком высокие амбиции.Залужный не скрывает, что если американская родина прикажет, то на Украине он готов стать кем угодно. Даже президентом. Поэтому Зеленский попытался его сбить. Но слишком мало он Залужному предложил.Знаете, у меня складывается впечатление, что должность президента Украины – это заколдованное место. Человек, который сидит в этом кресле, становится неадекватным. Он перестает понимать элементарные вещи", - рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот.Противостояние между Зеленским и Залужным – это часть противостояния американских и британских кураторов, уверен он."После этого конфликта Залужный набрал еще больше очков, а Зеленский еще больше обмяк и ослаб. Залужный продемонстрировал, что он неприкасаемый, что у него серьезная поддержка и что он может отказать президенту. Вы можете назвать еще какую-то страну, где президент не может уволить главкома? Нет? А почему? Потому что Украина украинцам не принадлежит. Американцы и дальше будут откусывать у Зеленского по кусочку, пока не обгрызут до пустоты", - резюмировал эксперт.Пранк с Людмилой УлицкойПранкеры Вован и Лексус разыграли писателей Людмилу Улицкую и Михаила Веллера от лица Ермака.Некоторые из ее заявлений:— Украина имеет права на покушения на российских "пропагандистов", в частности – журналистку Дарью Дугину и писателя, военнослужащего Захара Прилепина;— Русские в Крыму – асоциальные люди, после "возвращения" Крыма в состав Украины их придется выселить в Россию;— Война поможет Украине "отделиться от московской Руси, как когда-то Москва отделилась от Киевской Руси, найти свое место в европейском обществе, и при этом каким-то образом стать самостоятельным, ни от кого не зависимым государством";— "В России мои книги пока издают. В магазинах продают их запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. Мои гонорары идут на Украину."На вопрос "Ермака" отправляет ли она деньги на нужды ВСУ, писательница не ответила, ее формулировка: "на Украину".— О Прилепине: "Он давно уже отрёкся от этого звания человека, поэтому давайте оставим Захара Прилепина в стороне. Потому что я знаю десятки и десятки литераторов, которые совершенно разделяют именно мою позицию, а таких, которые разделяют позицию Прилепина, я просто не знаю, в моем окружении таких людей нету".Пранкеры также позвонили Веллеру."Писатель считает, что Россия будет "размонтирована на части", и будущее есть только у Украины – писатель даже скинул нашему "Ермаку" целый документ собственного сочинения с инструкцией по управлению незалежной", - сообщили они.

https://ukraina.ru/20240131/1053013385.html

https://ukraina.ru/20240131/1053003894.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, хроники, валерий залужный, владимир зеленский, обмен, обмен пленными