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Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ

Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру

Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ

Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, чем могут обернуться миграционные проблемы в США, почему у российских властей совершенно иной подход к управлению страной, а также о том, в какой ситуации оказалась Украина

2024-01-31T12:05

2024-01-31T12:05

2024-01-31T12:06

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петр акопов

сша

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раскол

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00:35 - Прогноз развития ситуации в Техасе; 08:52 - О президентских выборах в России и США; 15:56 - О личном составе в армии и дальнейшем финансировании Украины; 20:28 - Прогноз по глобальным геополитическим изменениям.

сша

израиль

украина

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