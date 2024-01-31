Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру
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Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ
Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру
Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, чем могут обернуться миграционные проблемы в США, почему у российских властей совершенно иной подход к управлению страной, а также о том, в какой ситуации оказалась Украина
2024-01-31T12:05
2024-01-31T12:06
видео
петр акопов
сша
израиль
фронт
украина
мексика
мигранты
кризис
раскол
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00:35 - Прогноз развития ситуации в Техасе; 08:52 - О президентских выборах в России и США; 15:56 - О личном составе в армии и дальнейшем финансировании Украины; 20:28 - Прогноз по глобальным геополитическим изменениям.
сша
израиль
украина
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видео, петр акопов, сша, израиль, фронт, украина, мексика, мигранты, кризис, раскол, владимир зеленский, владимир путин, джо байден, дональд трамп, видео
Видео, Петр Акопов, США, Израиль, фронт, Украина, Мексика, мигранты, кризис, раскол, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Джо Байден, Дональд Трамп

Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ

12:05 31.01.2024 (обновлено: 12:06 31.01.2024)
 
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Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, чем могут обернуться миграционные проблемы в США, почему у российских властей совершенно иной подход к управлению страной, а также о том, в какой ситуации оказалась Украина

00:35 - Прогноз развития ситуации в Техасе;
08:52 - О президентских выборах в России и США;
15:56 - О личном составе в армии и дальнейшем финансировании Украины;
20:28 - Прогноз по глобальным геополитическим изменениям.
 
ВидеоПетр АкоповСШАИзраильфронтУкраинаМексикамигрантыкризисрасколВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДжо БайденДональд Трамп
 
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