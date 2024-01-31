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Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ
Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ - 31.01.2024 Украина.ру
Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, чем могут обернуться миграционные проблемы в США, почему у российских властей совершенно иной подход к управлению страной, а также о том, в какой ситуации оказалась Украина
2024-01-31T12:05
2024-01-31T12:05
2024-01-31T12:06
видео
петр акопов
сша
израиль
фронт
украина
мексика
мигранты
кризис
раскол
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00:35 - Прогноз развития ситуации в Техасе; 08:52 - О президентских выборах в России и США; 15:56 - О личном составе в армии и дальнейшем финансировании Украины; 20:28 - Прогноз по глобальным геополитическим изменениям.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что творится на Украине и когда наступит перелом: Акопов о "вашингтонском болоте" и ситуации в ВСУ
12:05 31.01.2024 (обновлено: 12:06 31.01.2024)
Политический обозреватель РИА Новости Пётр Акопов в эфире Украина.ру рассказал о том, чем могут обернуться миграционные проблемы в США, почему у российских властей совершенно иной подход к управлению страной, а также о том, в какой ситуации оказалась Украина
00:35
- Прогноз развития ситуации в Техасе; 08:52
- О президентских выборах в России и США; 15:56
- О личном составе в армии и дальнейшем финансировании Украины; 20:28
- Прогноз по глобальным геополитическим изменениям.