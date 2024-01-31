https://ukraina.ru/20240131/1052996661.html

Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине

Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине - 31.01.2024 Украина.ру

Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине

Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что примирение России и Украины будет ошибкой, чудовищны и шокируют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"

2024-01-31T09:24

2024-01-31T09:24

2024-01-31T09:28

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"Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому - с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят "это же Боррель", - сказала Захарова.Она добавила, что такая мысль должна "зарождаться у дипломата с большим трудом", так как она "противоречит сути дипломатической работы".Накануне Боррель назвал ошибочными идеи по примирению России и Украины. Он сравнил ожидания от них с теми, что были во время начала спецоперации в 2022 году.

https://ukraina.ru/20240131/1052990441.html

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новости, мария захарова, жозеп боррель, россия, украина