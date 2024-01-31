Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине - 31.01.2024 Украина.ру
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Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине
Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине - 31.01.2024 Украина.ру
Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине
Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что примирение России и Украины будет ошибкой, чудовищны и шокируют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"
2024-01-31T09:24
2024-01-31T09:28
новости
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"Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому - с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят "это же Боррель", - сказала Захарова.Она добавила, что такая мысль должна "зарождаться у дипломата с большим трудом", так как она "противоречит сути дипломатической работы".Накануне Боррель назвал ошибочными идеи по примирению России и Украины. Он сравнил ожидания от них с теми, что были во время начала спецоперации в 2022 году.
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новости, мария захарова, жозеп боррель, россия, украина
Новости, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Россия, Украина

Захарову шокировали "чудовищные слова" Борреля о России и Украине

09:24 31.01.2024 (обновлено: 09:28 31.01.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что примирение России и Украины будет ошибкой, чудовищны и шокируют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник"
"Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому - с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят "это же Боррель", - сказала Захарова.
Она добавила, что такая мысль должна "зарождаться у дипломата с большим трудом", так как она "противоречит сути дипломатической работы".
"Это (подобные заявления Борреля - прим.) мы видим систематически, поэтому это укладывается в понимание сути этого человека и тех, кто за ним стоит… Не могу сказать, что я не испытываю потрясения от новых заявлений Борреля… В данном случае эти заявления вкладываются в систему, но в целом это действительно шокирует", - отметила дипломат.
Накануне Боррель назвал ошибочными идеи по примирению России и Украины. Он сравнил ожидания от них с теми, что были во время начала спецоперации в 2022 году.
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