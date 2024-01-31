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Как Москва и Киев платили дань на Дунай, а темник Ногай был властелином Восточной Европы

Как Москва и Киев платили дань на Дунай, а темник Ногай был властелином Восточной Европы - 31.01.2024 Украина.ру

Как Москва и Киев платили дань на Дунай, а темник Ногай был властелином Восточной Европы

В 70-80-х годах XIII века на Нижнем Дунае и Днестре сложилось государственное образование, оказавшее сильное влияние на историю русских земель и всей Восточной Европы. Речь об улусе (провинции) золотоордынского темника Ногая, являвшемся фактически отдельным государством в составе Золотой Орды

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

2024-01-31T08:00

история

история

русь

xiii век

золотая орда

татары

князья

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К концу жизни своего создателя эта провинция кочевой империи обрела ряд атрибутов суверенного государства: собственная монета, правящая династия и самостоятельная внешняя политика.В январе 1300 года согласно одной из версий Ногай погиб после поражения своего войска от армии хана Тохты. Крушение державы Ногая ускорило закат Киева и помогло возвышению нового центра русских земель – Москвы.История улуса Ногая начиналась на рубеже 60-70-х годов XIII века, когда отличившемуся в ходе войны с иранскими монголами молодому военачальнику было поручено подчинить половцев, живших к западу от Днепра.Ногай с этой миссией успешно справился. Административным центром его владений стал отнятый у Болгарского царства дунайский город Исакча.Основным этническим элементом новой золотоордынской провинции являлись половцы. Но было в ней и значительное русинское население, которое в основном сосредотачивалось между Прутом и Днестром.Верный заветам своего знаменитого предка Чингисхана, Ногай привлекал в провинцию всех, кто был готов служить его власти.Шло активное переселенческое движение с востока. На Днестре и Дунае фиксировалось новое кочевое население – "черные калпаки" (остатки печенегов, узи, берендеев и других тюркских племен), которые прежде были союзниками киевских князей. Городские центры (Аккерман, Килия и др.) пополнялись ремесленниками и купцами из Средней Азии и Поволжья. На территорию современной Молдавии и Восточной Румынии мигрировали аланы (ясы), чей этноним сохранился в названии будущей столицы Молдавского княжества (город Яссы в современной Румынии).Ногай обладал огромной властью, ведь кроме земель на Дунае и Днестре у него были владения в Крыму и на Северном Кавказе. В начале 80-х годов он стал "серым кардиналом" ханского двора, получил решающее слово в определении новых монархов в Сарае (столице Золотой Орды). Темник фактически руководил всей внешней политикой кочевой империи на западном направлении.Ещё в период закрепления Ногая на Дунае его послы побывали с визитом в мамлюкском Египте. Наместник удостоился личного послания и дорогих подарков от султана Бейбарса I (имевшего половецкое происхождение).Ногай был женат на дочери византийского императора Михаила VIII Палеолога, отвоевавшего Константинополь у крестоносцев. Огромное влияние Ногая на балканские дела сделало возможным этот династический брак даже несмотря на то, что степняк к моменту его заключения уже принял ислам.Два последних десятилетия XIII века Болгарией правили только монархи, поддерживаемые дунайским темником. В 1285 году в Исакчу в услужение татарскому наместнику (фактически в качестве заложника) прибыл наследник болгарского престола Феодор Святослав. Позже с аналогичной миссией при Ногае находился и сербский царевич Стефан (будущий король Стефан III Дечанский).Сын и соправитель Ногая Чака был женат на дочери болгарского царя (Георгия Тертера). Это вполне могло бы закончиться унией двух государств, тем более, что Чаке довелось взойти на болгарский престол (правда, не на долго).Фактическим вассалом Ногая являлось и Галицко-Волынское княжество. В 1277 году оно обязалось выступить в совместный поход с войсками западного улуса Орды против Литвы. Эта экспедиция вполне соответствовала интересам и самого Галича, поскольку между ним и Вильно существовала острая борьба из-за спорных территорий. Ногайское вмешательство в этот спор вынудило Литву поумерить свой пыл на южнорусском направлении.Есть свидетельства нескольких совместных походов днестровско-дунайской орды и русинов на Польшу. К примеру, в 1279 году посланные из Причерноморья в помощь галицкому князю Льву Даниловичу половецкие вожди подошли к Сандомиру и Кракову, стояли на Сане и Висле.Ногай весьма критично относился к попыткам центральных властей Орды вмешиваться в свою сферу ответственности. В 1285 году он не поддержал поход хана Тула-Буги в Венгрию. Эта кампания потерпела неудачу.Противоречия между Сараем и Исакчей были и по поводу влияния на земли Северной Руси. Последние являлись источником значительной дани и Ногай по мере своего усиления включился в борьбу за этот ценный ресурс.Интерес Ногая к Великому княжеству Владимирскому подогревался видимо ещё и тем, что со времён Александра Невского Киев считался владением владимирских князей. Западноордынский улус между тем являлся ближайшим соседом киевских земель.Вмешаться в северорусские дела Ногаю позволила размолвка между старшим сыном Невского Дмитрием Александровичем и ордынским ханом.В начале 1280-х годов хан Туда-Менгу поддержал претензии на великокняжеский престол городецкого князя Андрея Александровича (следующего по старшинству сына Александра Невского).Ногай же вступился за Дмитрия. В 1283 году последний со своей дружиной отъехал в Причерноморье. Там он получил военную помощь, благодаря которой смог восстановить свою власть.Тогда же Ногай добился возврата ханом ярлыка на великое княжение старшему сыну Невского.Двумя годами позже уже новый хан Золотой Орды Тула-Буга руками Андрея Городецкого предпринял попытку сместить Дмитрия. Но на стороне того выступили московский князь Даниил Александрович (самый младший сын Невского) и тверской князь Михаил Ярославич.Доктор исторических наук Антон Горский относит их наряду с брянско-черниговским князем Романом Михайловичем к союзной Ногаю группировке русских князей.В обмен на военно-политическое покровительство участники данной коалиции стали отправлять дань не на Волгу, а на Дунай. По мнению доктора исторических наук Арсения Насонова, именно тогда Ногай впервые среди ордынских правителей согласился на сбор дани местными князьями.В 1291 году после убийства Тула-Буги Ногай добился воцарения нового правителя Золотой Орды. По замыслу всесильного темника хан Тохта должен был стать его новой марионеткой.Тем временем крепла и "проногайская" группировка князей. Именно тогда Москва овладела Можайском.Однако, в 1293 году волжский хан предпринимает новое наступление на русских союзников Ногая. В Северную Русь вторглась Дюденева рать, разгромившая Владимир, Суздаль, Переяславль, Коломну, Москву, Углич и ряд других городов. Дмитрий Александрович был изгнан во Псков, а на великокняжеском столе закрепился Андрей.Тверь не была взята лишь благодаря военной помощи, присланной из Причерноморья. Во многом из-за неё же Андрей вынужден был вернуть старшему брату Владимир и Переяславль-Залесский (оставив за собой Великий Новгород).Казалось бы, паритет влияния Сарая и Исакчи в Северной Руси вновь восстановился. Но далее произошли два события, перевесившие чашу весов в пользу волжского хана.В 1294 году умер Дмитрий Александрович и великокняжеский престол теперь уже абсолютно легитимно занял Андрей – ставленник Тохты. "Проногайская" коалиция вынуждена была признать его правление.За тем Сарай нанёс удар по Брянскому княжеству и добился передачи его под власть союзным себе смоленским князьям. Тем самым Тохта прерывал сообщение между Ногаем и его союзниками на севере Руси. Даниил Московский и Михаил Тверской, лишённые военной помощи вынуждены были пойти на признание сюзеренитета волжского хана.Противостояние на севере Руси стало прологом для прямого столкновения Золотой Ордой с всё более обособлявшимся от неё западным улусом. По мере усугубления конфликта Ногай и сам стал именоваться ханом.Военные действия начались не позднее 1298 года и первоначально складывались в пользу Ногая, но затем его молодой соперник перехватил инициативу.Решающая битва по разным версиям состоялась у современной Одессы, на Южном Буге или же в Нижнем Поднепровье. В любом случае она окончилось печально не только для самого Ногая, но и для его дунайской державы.Западноордынский улус подвергся опустошительным карательным походам. Невольничьи рынки в начале XIV века наводнило множество половцев, русин и болгар. Аланы, являвшиеся опорой Ногая бежали в Византию. О масштабах произошедшего разгрома свидетельствует крупный клад (70 византийских золотых жемчужин), заложенный в Исакче.В 1299 году во время внутриордынской гражданской войны разгрому подвергся и Киев. Вполне возможно, что город был разорён Тохтой, поскольку входил в сферу влияния Ногая. В любом случае, после этого "татарского насилия" былую общерусскую столицу покинул митрополит Максим, переехавший во Владимир-на-Клязьме. Вслед за ним Киевскую и Черниговскую земли покинули значительные контингенты служилых людей, многие из которых осели в Москве, существенно усилив это молодое княжество.С тех пор Золотая Орда уже не проявляла прежней активности на Дунае и Балканах. С 1340-х годов степная империя стала погружаться в череду внутренних конфликтов, а тем временем венгерские войска перешли Карпаты и оттеснили татар к морю и Крыму. Последним оплотом ордынцев в Пруто-Днестровье был Аккерман, остававшийся под их властью до 1370-х годов. А вскоре бывшая территория улуса Ногая была освоена другими государствами – Молдавией, Валахией и Литвой.

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, русь, xiii век, золотая орда, татары, князья