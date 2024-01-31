https://ukraina.ru/20240131/1052979658.html

"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя

"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя - 31.01.2024 Украина.ру

"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя

Солдат должен быть в азарте и как охотник искать свою цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава. Перехватить инициативу противника можно только активными действиями на поле боя. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-01-31T03:20

2024-01-31T03:20

2024-01-31T03:20

новости

россия

украина

сво

командование

пехота

военные

бойцы

вс рф

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043085048_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_2dc59ca16193c0f13e4f5d55300c6aa1.jpg

Одна из главных задач командира — мотивировать таким образом, чтобы солдат всегда был в азарте и как охотник искал цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава, рассказал комбриг.Пехота должна пребывать в постоянном движении, тогда будет результат, больше вариантов и шансов сохранить личный состав. Существуют принципы тактики, в которых говорится, что нужно взять инициативу в свои руки, указал офицер.Мной было перечитано большое количество книг по тактике и анализу действий армий во Второй мировой войне. Я сопоставил и проанализировал этот опыт и своей работе использовал всё то, что использовали наши деды и прадеды, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240130/1052968555.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сво, командование, пехота, военные, бойцы, вс рф, спецоперация, вов