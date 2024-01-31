"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя - 31.01.2024 Украина.ру
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"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя
"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя - 31.01.2024 Украина.ру
"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя
Солдат должен быть в азарте и как охотник искать свою цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава. Перехватить инициативу противника можно только активными действиями на поле боя. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
2024-01-31T03:20
2024-01-31T03:20
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бойцы
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Одна из главных задач командира — мотивировать таким образом, чтобы солдат всегда был в азарте и как охотник искал цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава, рассказал комбриг.Пехота должна пребывать в постоянном движении, тогда будет результат, больше вариантов и шансов сохранить личный состав. Существуют принципы тактики, в которых говорится, что нужно взять инициативу в свои руки, указал офицер.Мной было перечитано большое количество книг по тактике и анализу действий армий во Второй мировой войне. Я сопоставил и проанализировал этот опыт и своей работе использовал всё то, что использовали наши деды и прадеды, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240130/1052968555.html
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новости, россия, украина, сво, командование, пехота, военные, бойцы, вс рф, спецоперация, вов
Новости, Россия, Украина, СВО, командование, пехота, военные, бойцы, ВС РФ, Спецоперация, ВОВ

"Пехота должна быть в движении": полковник Федоров о том, почему солдату нужна инициатива на поле боя

03:20 31.01.2024
 
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Солдат должен быть в азарте и как охотник искать свою цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава. Перехватить инициативу противника можно только активными действиями на поле боя. Об этом командир 61-й бригады Роман Федоров рассказал в интервью изданию Украина.ру
Одна из главных задач командира — мотивировать таким образом, чтобы солдат всегда был в азарте и как охотник искал цель. Если бойцы сидят в пассивном режиме, это приводит к потерям личного состава, рассказал комбриг.
Пехота должна пребывать в постоянном движении, тогда будет результат, больше вариантов и шансов сохранить личный состав. Существуют принципы тактики, в которых говорится, что нужно взять инициативу в свои руки, указал офицер.
"Только такими активными действиями можно перехватить инициативу у противника. А если сидеть пассивно, ждать, то активничать начинает противник, и в результате может нанести огневое поражение и уничтожить мои подразделения. Но не хотелось бы до этого доводить", - подчеркнул Федоров.
Мной было перечитано большое количество книг по тактике и анализу действий армий во Второй мировой войне. Я сопоставил и проанализировал этот опыт и своей работе использовал всё то, что использовали наши деды и прадеды, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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