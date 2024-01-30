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Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан

Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан - 30.01.2024 Украина.ру

Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке труда, рассказал о процессе адаптации российского ВПК в условиях санкций, а также спрогнозировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины странами Запада

2024-01-30T11:11

2024-01-30T11:11

2024-01-30T11:11

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00:41 - О ситуации на рынке труда в России; 05:16 - Российский АПК: столкновение с санкциями и адаптация; 13:13 - Для каких целей ООН открыла счёт в неподсанкционном банке РФ? 14:36 - Отказ западных стран от поддержки Киева реален? 20:28 - США сворачивают финансирование Украины?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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