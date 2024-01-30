Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан - 30.01.2024 Украина.ру
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Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан
Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан - 30.01.2024 Украина.ру
Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке труда, рассказал о процессе адаптации российского ВПК в условиях санкций, а также спрогнозировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины странами Запада
2024-01-30T11:11
2024-01-30T11:11
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иван лизан
оон
апк
зерно
животноводство
сельское хозяйство
россия
украина
рынок труда
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00:41 - О ситуации на рынке труда в России; 05:16 - Российский АПК: столкновение с санкциями и адаптация; 13:13 - Для каких целей ООН открыла счёт в неподсанкционном банке РФ? 14:36 - Отказ западных стран от поддержки Киева реален? 20:28 - США сворачивают финансирование Украины?
россия
украина
сша
запад
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видео, иван лизан, оон, апк, зерно, животноводство, сельское хозяйство, россия, украина, рынок труда, банки, финансирование, сша, запад, ес, аналитика, экономика, сво, спецоперация, мобилизация, вооружение, бизнес, цены, деньги, война, видео
Видео, Иван Лизан, ООН, АПК, зерно, животноводство, Сельское хозяйство, Россия, Украина, рынок труда, банки, финансирование, США, Запад, ЕС, Аналитика, экономика, СВО, Спецоперация, мобилизация, вооружение, бизнес, цены, деньги, война

Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан

11:11 30.01.2024
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке труда, рассказал о процессе адаптации российского ВПК в условиях санкций, а также спрогнозировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины странами Запада
00:41 - О ситуации на рынке труда в России;
05:16 - Российский АПК: столкновение с санкциями и адаптация;
13:13 - Для каких целей ООН открыла счёт в неподсанкционном банке РФ?
14:36 - Отказ западных стран от поддержки Киева реален?
20:28 - США сворачивают финансирование Украины?
 
ВидеоИван ЛизанООНАПКзерноживотноводствоСельское хозяйствоРоссияУкраинарынок трудабанкифинансированиеСШАЗападЕСАналитикаэкономикаСВОСпецоперациямобилизациявооружениебизнесценыденьгивойна
 
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