https://ukraina.ru/20240130/1052978135.html
Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан
Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан - 30.01.2024 Украина.ру
Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке труда, рассказал о процессе адаптации российского ВПК в условиях санкций, а также спрогнозировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины странами Запада
2024-01-30T11:11
2024-01-30T11:11
2024-01-30T11:11
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иван лизан
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00:41 - О ситуации на рынке труда в России; 05:16 - Российский АПК: столкновение с санкциями и адаптация; 13:13 - Для каких целей ООН открыла счёт в неподсанкционном банке РФ? 14:36 - Отказ западных стран от поддержки Киева реален? 20:28 - США сворачивают финансирование Украины?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Зачем ООН открыла счёт в банке России, за что воюет российский бизнес и что ждёт Украину – Лизан
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на рынке труда, рассказал о процессе адаптации российского ВПК в условиях санкций, а также спрогнозировал ситуацию с дальнейшим финансированием Украины странами Запада
00:41
- О ситуации на рынке труда в России; 05:16
- Российский АПК: столкновение с санкциями и адаптация; 13:13
- Для каких целей ООН открыла счёт в неподсанкционном банке РФ? 14:36
- Отказ западных стран от поддержки Киева реален? 20:28
- США сворачивают финансирование Украины?