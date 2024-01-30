В Киевской области после взрывов загорелось предприятие - 30.01.2024 Украина.ру
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В Киевской области после взрывов загорелось предприятие
В Киевской области после взрывов загорелось предприятие - 30.01.2024 Украина.ру
В Киевской области после взрывов загорелось предприятие
Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов. Об этом сообщили 30 января в телеграм-канале областной военной администрации
2024-01-30T10:02
2024-01-30T10:03
новости
взрыв
пожар
предприятие
киевская область
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"Враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО… В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в материале администрации.Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киевской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области и в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Кроме того, сообщалось о "прилетах" в Змиеве Харьковской области.
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новости, взрыв, пожар, предприятие, киевская область
Новости, взрыв, пожар, предприятие, Киевская область

В Киевской области после взрывов загорелось предприятие

10:02 30.01.2024 (обновлено: 10:03 30.01.2024)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов. Об этом сообщили 30 января в телеграм-канале областной военной администрации
"Враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО… В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в материале администрации.
Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киевской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области и в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Кроме того, сообщалось о "прилетах" в Змиеве Харьковской области.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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Алексей Живов: Пока ВСУ заливают пожар керосином, Россия натаскала свою ПВО и стала воевать осознанноКогда первые российские ракеты прилетят в украинские военкоматы, сторонников России на Украине прибавится значительно, считает военный блогер Алексей Живов
 
НовостивзрывпожарпредприятиеКиевская область
 
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