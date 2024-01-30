https://ukraina.ru/20240130/1052976315.html

В Киевской области после взрывов загорелось предприятие

В Киевской области после взрывов загорелось предприятие - 30.01.2024 Украина.ру

В Киевской области после взрывов загорелось предприятие

Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов. Об этом сообщили 30 января в телеграм-канале областной военной администрации

2024-01-30T10:02

2024-01-30T10:02

2024-01-30T10:03

новости

взрыв

пожар

предприятие

киевская область

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"Враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО… В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в материале администрации.Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киевской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области и в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Кроме того, сообщалось о "прилетах" в Змиеве Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240111/1052634984.html

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новости, взрыв, пожар, предприятие, киевская область