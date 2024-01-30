В Киевской области после взрывов загорелось предприятие
10:02 30.01.2024 (обновлено: 10:03 30.01.2024)
Пожар произошел на предприятии в Киевской области после взрывов. Об этом сообщили 30 января в телеграм-канале областной военной администрации
"Враг атаковал область дронами-камикадзе. В регионе работали силы ПВО… В результате падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар. Были повреждены административное здание и ангар. Пожар оперативно ликвидирован", - говорится в материале администрации.
Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киевской области, а также в Кривом Роге Днепропетровской области и в подконтрольном Киеву Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Кроме того, сообщалось о "прилетах" в Змиеве Харьковской области.