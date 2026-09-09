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Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО

Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО - 09.09.2026 Украина.ру

Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО

США могут внести свой вклад в завершение вооружённого конфликта на Украине. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью заявил помощник президента России Юрий Ушаков

2026-09-09T15:21

2026-09-09T15:21

2026-09-09T15:21

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В интервью тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера рассказал, что президент России Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону, а до этого - с прибывшей из Вашингтона делегацией переговорщиков. На минувших выходных в Москву приезжали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер."Два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования. В частности, обсуждались возможности достижения этого", - сказал Ушаков.По его словам, разговор президентов носил конструктивный, содержательный и деловой характер. С делегацией из США беседа была выдержана в таком же ключе."Обсуждалась ситуация вокруг этих поездок и что могли бы сделать две стороны дальше для продвижения как двустороннего диалога, так и для урегулирования украинского кризиса", - рассказал Ушаков.По его словам, преждевременно говорить о появлении некоего плана действий ("дорожной карты") по урегулированию конфликта на территории Украины."Я "дорожную карту" пока не видел и думаю, что никто пока не видел", - сказал помощник президента России.При этом Ушаков отметил, что потенциал переговорного процесса не исчерпан. По его словам, "можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе в трёхстороннем формата". "Да, об этом был разговор", - признал помощник главы российского государства.США для завершения конфликта на Украине сейчас могли бы сделать ряд шагов, сказал Ушаков."Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву", - уточнил он.Помощник президента РФ отметил, что в прежние годы США оказывали массированную поддержку киевскому режиму и после возвращения Трампа в Белый дом "она значительно снизилась".Накануне Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по УкраинеАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, константин ушаков, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, переговоры по украине 2026