Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО - 09.09.2026 Украина.ру
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Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО
Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО - 09.09.2026 Украина.ру
Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО
США могут внести свой вклад в завершение вооружённого конфликта на Украине. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью заявил помощник президента России Юрий Ушаков
2026-09-09T15:21
2026-09-09T15:21
новости
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константин ушаков
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
переговоры по украине 2026
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В интервью тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера рассказал, что президент России Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону, а до этого - с прибывшей из Вашингтона делегацией переговорщиков. На минувших выходных в Москву приезжали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер."Два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования. В частности, обсуждались возможности достижения этого", - сказал Ушаков.По его словам, разговор президентов носил конструктивный, содержательный и деловой характер. С делегацией из США беседа была выдержана в таком же ключе."Обсуждалась ситуация вокруг этих поездок и что могли бы сделать две стороны дальше для продвижения как двустороннего диалога, так и для урегулирования украинского кризиса", - рассказал Ушаков.По его словам, преждевременно говорить о появлении некоего плана действий ("дорожной карты") по урегулированию конфликта на территории Украины."Я "дорожную карту" пока не видел и думаю, что никто пока не видел", - сказал помощник президента России.При этом Ушаков отметил, что потенциал переговорного процесса не исчерпан. По его словам, "можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе в трёхстороннем формата". "Да, об этом был разговор", - признал помощник главы российского государства.США для завершения конфликта на Украине сейчас могли бы сделать ряд шагов, сказал Ушаков."Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву", - уточнил он.Помощник президента РФ отметил, что в прежние годы США оказывали массированную поддержку киевскому режиму и после возвращения Трампа в Белый дом "она значительно снизилась".Накануне Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по УкраинеАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, константин ушаков, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, переговоры по украине 2026
Новости, Россия, Украина, США, Константин Ушаков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Переговоры по Украине 2026

Помощник президента России рассказал, как США могут помочь завершению СВО

15:21 09.09.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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США могут внести свой вклад в завершение вооружённого конфликта на Украине. Об этом в опубликованном 9 сентября интервью заявил помощник президента России Юрий Ушаков
В интервью тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского лидера рассказал, что президент России Владимир Путин обсуждал с президентом США Дональдом Трампом по телефону, а до этого - с прибывшей из Вашингтона делегацией переговорщиков. На минувших выходных в Москву приезжали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
"Два президента беседовали. Естественно, обсуждался вопрос о достижении мирного урегулирования. В частности, обсуждались возможности достижения этого", - сказал Ушаков.
По его словам, разговор президентов носил конструктивный, содержательный и деловой характер. С делегацией из США беседа была выдержана в таком же ключе.
"Обсуждалась ситуация вокруг этих поездок и что могли бы сделать две стороны дальше для продвижения как двустороннего диалога, так и для урегулирования украинского кризиса", - рассказал Ушаков.
По его словам, преждевременно говорить о появлении некоего плана действий ("дорожной карты") по урегулированию конфликта на территории Украины.
"Я "дорожную карту" пока не видел и думаю, что никто пока не видел", - сказал помощник президента России.
При этом Ушаков отметил, что потенциал переговорного процесса не исчерпан. По его словам, "можно было бы возобновить контакты с украинской стороной, в том числе в трёхстороннем формата".
"Да, об этом был разговор", - признал помощник главы российского государства.
США для завершения конфликта на Украине сейчас могли бы сделать ряд шагов, сказал Ушаков.
"Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву", - уточнил он.
Помощник президента РФ отметил, что в прежние годы США оказывали массированную поддержку киевскому режиму и после возвращения Трампа в Белый дом "она значительно снизилась".
Накануне Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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