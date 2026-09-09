Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат - 09.09.2026 Украина.ру
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Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат
Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат - 09.09.2026 Украина.ру
Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская начала проверку в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которые во время вооруженного конфликта разговаривали на русском языке, сообщают "Украинские Новости"
2026-09-09T14:53
2026-09-09T14:53
новости
украина
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Ивановская подтвердила, что уже обратилась в обе структуры с официальным требованием объяснить действия своих сотрудников. По результатам этих обращений языковой омбудсмен примет решение о мерах реагирования, которые предусмотрены законом.Во время получившего огласку вооруженного столкновения в центре Киева оперативники СБУ и ГУР выясняли отношения и использовали нецензурную лексику исключительно на русском языке, что вызвало массу вопросов у населения о двойных стандартах.На прошлой неделе на эту ситуацию обратила внимание одна из украинских блогеров. Ее возмутило, что обычным гражданам грозит штраф почти в 12 тысяч гривен (больше 23 тысяч рублей) за любое русское слово в школьных или домовых чатах, в то время как спецслужбы общаются как хотят.Блогер задалась вопросом, понесет ли кто-то из устроивших бойню оперативников хотя бы языковую ответственность, или жесткие рамки созданы только для обычного населения.Подробнее - в материале Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сбу, украина.ру
Новости, Украина, Киев, СБУ, Украина.ру

Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат

14:53 09.09.2026
 
© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© Фото : СБУ
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская начала проверку в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которые во время вооруженного конфликта разговаривали на русском языке, сообщают "Украинские Новости"
Ивановская подтвердила, что уже обратилась в обе структуры с официальным требованием объяснить действия своих сотрудников.
По результатам этих обращений языковой омбудсмен примет решение о мерах реагирования, которые предусмотрены законом.
Во время получившего огласку вооруженного столкновения в центре Киева оперативники СБУ и ГУР выясняли отношения и использовали нецензурную лексику исключительно на русском языке, что вызвало массу вопросов у населения о двойных стандартах.
На прошлой неделе на эту ситуацию обратила внимание одна из украинских блогеров. Ее возмутило, что обычным гражданам грозит штраф почти в 12 тысяч гривен (больше 23 тысяч рублей) за любое русское слово в школьных или домовых чатах, в то время как спецслужбы общаются как хотят.
Блогер задалась вопросом, понесет ли кто-то из устроивших бойню оперативников хотя бы языковую ответственность, или жесткие рамки созданы только для обычного населения.
Подробнее - в материале Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского на сайте Украина.ру.
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