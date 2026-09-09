https://ukraina.ru/20260909/yazykovoy-ombudsmen-potrebovala-ot-sbu-i-gur-obyasnitsya-za-russkiy-mat-1083098520.html

Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат

Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат - 09.09.2026 Украина.ру

Языковой омбудсмен потребовала от СБУ и ГУР объясниться за русский мат

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская начала проверку в отношении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), которые во время вооруженного конфликта разговаривали на русском языке, сообщают "Украинские Новости"

2026-09-09T14:53

2026-09-09T14:53

2026-09-09T14:53

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Ивановская подтвердила, что уже обратилась в обе структуры с официальным требованием объяснить действия своих сотрудников. По результатам этих обращений языковой омбудсмен примет решение о мерах реагирования, которые предусмотрены законом.Во время получившего огласку вооруженного столкновения в центре Киева оперативники СБУ и ГУР выясняли отношения и использовали нецензурную лексику исключительно на русском языке, что вызвало массу вопросов у населения о двойных стандартах.На прошлой неделе на эту ситуацию обратила внимание одна из украинских блогеров. Ее возмутило, что обычным гражданам грозит штраф почти в 12 тысяч гривен (больше 23 тысяч рублей) за любое русское слово в школьных или домовых чатах, в то время как спецслужбы общаются как хотят.Блогер задалась вопросом, понесет ли кто-то из устроивших бойню оперативников хотя бы языковую ответственность, или жесткие рамки созданы только для обычного населения.Подробнее - в материале Языковой абсурд: силовики матерятся по-русски, пока обычных людей штрафуют за отказ от украинского на сайте Украина.ру.

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