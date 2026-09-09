Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир. - 09.09.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260909/yuridicheskaya-pomosch-v-mariupole-pomosch-tserkvyam-donbassa-9-sentyabrya-2026-goda-utrenniy-efir-1083098040.html
Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир.
Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир. - 09.09.2026 Украина.ру
Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир.
Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.09.2026
2026-09-09T14:40
2026-09-09T14:40
радио "новороссия сегодня"
новороссия сегодня
мариуполь
донбасс
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Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Сотрудничество кинопроизводителей из Мариуполя и Петербурга. Гость: Мокей Русинов – режиссер, руководитель киностудии Данилевского.* Мы живем в России. Бесплатная юридическая помощь в Мариуполе: новые возможности для бизнеса, жителей и защитников. Гости: Наталья Топалова – руководитель Центра "Мой бизнес", Мариуполь. Инесса Бодягина – председатель ассоциации юристов России в ДНР.* Помогаем своим. Помощь церквям Донбасса. Гость: Дмитрий Захаров – волонтёр, ведущий "Изолента Live". * Аналитика от издания Украина.ру. Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине. Гость: Василий Стоякин – обозреватель издания Украина.ру.
мариуполь
донбасс
россия
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60
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
радио "новороссия сегодня", новороссия сегодня, мариуполь, донбасс, россия, василий стоякин, украина.ру, видео
Радио "Новороссия сегодня", Новороссия сегодня, Мариуполь, Донбасс, Россия, Василий Стоякин, Украина.ру
Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир.
Сегодня в эфире:
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Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир.

14:40 09.09.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Сотрудничество кинопроизводителей из Мариуполя и Петербурга. Гость: Мокей Русинов – режиссер, руководитель киностудии Данилевского.
* Мы живем в России. Бесплатная юридическая помощь в Мариуполе: новые возможности для бизнеса, жителей и защитников. Гости: Наталья Топалова – руководитель Центра "Мой бизнес", Мариуполь. Инесса Бодягина – председатель ассоциации юристов России в ДНР.
* Помогаем своим. Помощь церквям Донбасса. Гость: Дмитрий Захаров – волонтёр, ведущий "Изолента Live".
* Аналитика от издания Украина.ру. Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине. Гость: Василий Стоякин – обозреватель издания Украина.ру.
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