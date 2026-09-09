https://ukraina.ru/20260909/yuridicheskaya-pomosch-v-mariupole-pomosch-tserkvyam-donbassa-9-sentyabrya-2026-goda-utrenniy-efir-1083098040.html

Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир.

Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир. - 09.09.2026 Украина.ру

Юридическая помощь в Мариуполе, помощь церквям Донбасса. 9 сентября 2026 года, утренний эфир.

Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.09.2026

2026-09-09T14:40

2026-09-09T14:40

2026-09-09T14:40

радио "новороссия сегодня"

новороссия сегодня

мариуполь

донбасс

россия

василий стоякин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/09/1083097924_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dbe68d28c6c490e608a1a641b58bd792.jpg

Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Время Новороссии. Сотрудничество кинопроизводителей из Мариуполя и Петербурга. Гость: Мокей Русинов – режиссер, руководитель киностудии Данилевского.* Мы живем в России. Бесплатная юридическая помощь в Мариуполе: новые возможности для бизнеса, жителей и защитников. Гости: Наталья Топалова – руководитель Центра "Мой бизнес", Мариуполь. Инесса Бодягина – председатель ассоциации юристов России в ДНР.* Помогаем своим. Помощь церквям Донбасса. Гость: Дмитрий Захаров – волонтёр, ведущий "Изолента Live". * Аналитика от издания Украина.ру. Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине. Гость: Василий Стоякин – обозреватель издания Украина.ру.

мариуполь

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026-09-09T14:40 true PT111M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

радио "новороссия сегодня", новороссия сегодня, мариуполь, донбасс, россия, василий стоякин, украина.ру, видео