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Судить будут ТЦКшников, похитивших и пытавших гражданских в Харькове

Судить будут ТЦКшников, похитивших и пытавших гражданских в Харькове - 09.09.2026 Украина.ру

Судить будут ТЦКшников, похитивших и пытавших гражданских в Харькове

Военнослужащих из районного военкомата Харькова будут судить за то, что они лишили свободы и пытали двух сограждан. Об этом 9 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-09T14:56

2026-09-09T14:56

2026-09-09T14:56

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В резонансном уголовном деле фигурируют около десятка сотрудников ТЦК (переименованного военкомата) и два потерпевших."По данным следствия, фигуранты под предлогом проведения мероприятий по оповещению и призыву граждан ворвались в частное домовладение. Во время так называемого "обыска" они представились работниками СБУ и потребовали от мужчин признаться в якобы причастности к сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Когда один из потерпевших попытался сопротивляться, по нему открыли огонь из боевого пистолета, в результате чего мужчина получил огнестрельное ранение", - рассказали в ГБР.Там также отметил, что похищенных мужчин военкомы "насильно вывезли в помещение ТЦК, где длительное время незаконно удерживали, избивали, угрожали применением оружия и потребовали предоставить нужную им информацию". Одного из мужчин "заставляли подписывать документы, в том числе об отмене отсрочки от мобилизации"."В конце концов, одного из пострадавших отпустили, а другому удалось самостоятельно убежать", - сказано в публикации ведомства.В ходе расследования ГБР установило причастность к ОПГ шестерых военнослужащих. Главарём банды назван "майор, занимавший руководящий пост в одном из районных ТЦК и организовавший преступную деятельность". К своим действиям он привлек военнослужащих ТЦК и "других военных подразделений, которые занимались рекрутингом кандидатов в воинские части".Оружие, из которого бандиты в погонах стреляли по гражданскому лицу, "было трофейным" - так сказано в публикации бюро. При каких обстоятельствах оно было добыто и на каких правовых основаниях использовалось - не уточнятся.Разоблаченные военнослужащие обвиняются в совершении шести уголовных преступлений. В их числе незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, хулиганство группы лиц с особой дерзостью и применением огнестрельного оружия, незаконное групповое проникновении в жилище с применением насилия, похищение человека по предварительному сговору группой лиц, законченное покушение на умышленное убийство, пытки.Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Из них лишь двое содержатся под стражей.Также в новостях: Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионеромАктуальное интервью: Малек Дудаков: Пока Киев ждет новых траншей, Россия готовит условия мира по Запорожью и ХерсонщинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, харьков, тцк, украина, мобилизация на украине, пытки, военные преступления, гбр, сбу