https://ukraina.ru/20240129/1052958114.html

Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью

Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью - 29.01.2024 Украина.ру

Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью

Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров в Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом 29 января в Кишиневе заявил посол по особым поручениям Украины, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей

2024-01-29T12:50

2024-01-29T12:50

2024-01-29T12:50

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"Украина – адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат "5+2" нефункционален, и главная причина этого - участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - процитировали РИА Новости слова Роговея.При этом Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией, добавил украинский дипломат."Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - отметил Роговей.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.

https://ukraina.ru/20240123/1052840018.html

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новости, украина, приднестровье, россия, переговоры, молдавия