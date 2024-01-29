Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью - 29.01.2024 Украина.ру
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Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью
Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью - 29.01.2024 Украина.ру
Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью
Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров в Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом 29 января в Кишиневе заявил посол по особым поручениям Украины, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей
2024-01-29T12:50
2024-01-29T12:50
новости
украина
приднестровье
россия
переговоры
молдавия
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"Украина – адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат "5+2" нефункционален, и главная причина этого - участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - процитировали РИА Новости слова Роговея.При этом Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией, добавил украинский дипломат."Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - отметил Роговей.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
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новости, украина, приднестровье, россия, переговоры, молдавия
Новости, Украина, Приднестровье, Россия, переговоры, Молдавия

Киев отказывается от переговоров с Россией даже в качестве посредника по Приднестровью

12:50 29.01.2024
 
© Фото : nyst.ru/Приднестровье
Приднестровье - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Фото : nyst.ru/
Читать в
Киев категорически отказывается садиться за стол переговоров в Россией в рамках формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. Об этом 29 января в Кишиневе заявил посол по особым поручениям Украины, ответственный за приднестровское направление Паун Роговей
"Украина – адепт мирного урегулирования приднестровского вопроса. Но сейчас формат "5+2" нефункционален, и главная причина этого - участие в переговорном процессе России. Украина твердо стоит на позиции - не садиться за стол переговоров с Российской Федерацией", - процитировали РИА Новости слова Роговея.
При этом Украина продолжит работу в качестве посредника в переговорах между Приднестровьем и Молдавией, добавил украинский дипломат.
"Украина есть и будет составной частью правовых документов по приднестровскому урегулированию", - отметил Роговей.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Акция протеста в Бендерах против блокады Приднестровья - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 13:02
Экономическая блокада и угроза нападения. Молдавия усиливает давление на ПриднестровьеС начала года Молдавия объявила о введении пошлин на все товары, поступающие в Приднестровье. Речь идёт об усилении блокады ПМР с целью лишения республики суверенитета и принуждения к интеграции на условиях Кишинёва
 
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