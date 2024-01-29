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Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД
Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД - 29.01.2024 Украина.ру
Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД
Курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Об этом 29 января сообщили журналисты РИА Новости
2024-01-29T09:48
2024-01-29T09:48
2024-01-29T09:48
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Страны НАТО несут единоличную ответственность за все беды, что случились с Украиной, считает депутат ГД. Так как именно они спровоцировали военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию, добавил он.По мнению Шеремета, всё, что Запад обещает и делает для Украины – это не от любви к украинскому народу."Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России. Жаль только, что украинский народ начал что-то понимать лишь сейчас", - подчеркнул депутат.Бывший президент Чехии Вацлав Клаус ранее заявил, что конфликт на Украине начался 4 апреля 2008 года, когда США и Великобритания пообещали Киеву членство в Альянсе.
https://ukraina.ru/20240126/1052919229.html
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новости, россия, госдума, шеремет, украина, нато
Новости, Россия, Госдума, Шеремет, Украина, НАТО
Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД
Курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Об этом 29 января сообщили журналисты РИА Новости
"Курс продажной украинской элиты в НАТО, как показала история, действительно привел страну к трагическим последствиям. Он стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху", - сказал Шеремет.
Страны НАТО несут единоличную ответственность за все беды, что случились с Украиной, считает депутат ГД. Так как именно они спровоцировали военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию, добавил он.
По мнению Шеремета, всё, что Запад обещает и делает для Украины – это не от любви к украинскому народу.
"Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России. Жаль только, что украинский народ начал что-то понимать лишь сейчас", - подчеркнул депутат.
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус ранее заявил
, что конфликт на Украине начался 4 апреля 2008 года, когда США и Великобритания пообещали Киеву членство в Альянсе.