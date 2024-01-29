https://ukraina.ru/20240129/1052955167.html

Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД

Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД - 29.01.2024 Украина.ру

Курс Украины в НАТО принесет стране горе и разруху - депутат ГД

Курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Об этом 29 января сообщили журналисты РИА Новости

2024-01-29T09:48

2024-01-29T09:48

2024-01-29T09:48

новости

россия

госдума

шеремет

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32be68f2d74ff373ea2d073e810224ac.jpg

Страны НАТО несут единоличную ответственность за все беды, что случились с Украиной, считает депутат ГД. Так как именно они спровоцировали военный конфликт на Украине, стараясь ослабить Россию, добавил он.По мнению Шеремета, всё, что Запад обещает и делает для Украины – это не от любви к украинскому народу."Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России. Жаль только, что украинский народ начал что-то понимать лишь сейчас", - подчеркнул депутат.Бывший президент Чехии Вацлав Клаус ранее заявил, что конфликт на Украине начался 4 апреля 2008 года, когда США и Великобритания пообещали Киеву членство в Альянсе.

https://ukraina.ru/20240126/1052919229.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, госдума, шеремет, украина, нато