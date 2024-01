https://ukraina.ru/20240129/1052954722.html

Проверка военкоматов, принуждение Венгрии к помощи. Главное на Украине на утро 29 января

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о проверке военкоматов. Евросоюз разрабатывает план уничтожения экономики Венгрии, если та не поддержит выделение помощи Украине

На своей странице в соцсетях глава украинского Минобороны Умеров заявил, что в прошлую неделю произошло "очищение системы""Есть первые конкретные результаты. 1. Вернули в бюджет 1,5 млрд грн. (около 3,5 млрд руб. — Ред.), фигурирующих в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ. 2. Ещё на 1,5 млрд грн. — Министерство обороны выиграло суд по делу ООО "Львовский арсенал" за непоставкуоплаченных мин. 3. Вручили подозрения бывшим и нынешним чиновникам министерства и их подельникам, которые, по версии следствия, завладели почти 1,5 млрд грн. Минобороны для закупки миномётных выстрелов для ВСУ. 4. Команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Выявили непоставку продовольствия более чем на 50 млн грн. (около 117 млн руб. — Ред.). Фиксируем нарушения, по каждому случаю раздельно разбираемся. По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям. 5. Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП (аналог российских военкоматов. — Ред.) в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно устранить все недостатки. Благодарен СБУ, ГБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу», — отметил Умеров.При этом в стране продолжают зверствовать военкомы, что уже вызывает сопротивление в обществе."Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб попросил Офис президента засекретить всю информацию о нападении на военкомов, число которых постоянно растет. В обществе негативное отношение к ТЦК и насильственной мобилизации, которая вызывает ненависть к людям форме", - сообщил 28 января популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".За день до этого появилось видео драки мужчины в военной форме с гражданским мужчиной в Калуше, что под Ивано-Франковском. Многие предположили, что на видео - драка потенциального мобилизованного с военкомом.Ранее, 23 января, в украинских соцсетях завирусилось видео очередной облавы военкомов в общественном транспорте Одессы."Очередная незаконная облава в Одессе. Учитывая, что у нас медийно-эмоциональная форма организации общества, советуем женщинам спасать мужчин, максимально привлекая внимание к теме. Женщины - громкие, напористые, против них тэцэкашники не смогут использовать силу. Поэтому кто-то снимает на телефон, пока другие отбивают мужчин, блокируют незаконные действия "охотников". Уже много видео, когда "полицаи" сдаются и отступают, уходя искать других жертв", - описывал видео популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный телеграм-канал - "Легитимный" - комментируя это же видео, отмечал, что дальше будет только хуже."Будни демократической Украины, где все знают, что действия ТЦК нарушают Конституцию, но всем всё равно, так как никто за это отвечать не будет (им так внушили функционеры ОП). Депутаты молчат, международные правовые хваленые организации, которые видят "геев в Чечне", здесь нарушения прав человека и свободы не видят. СМИ боится об этом писать. Люди запуганы и не хотят друг другу помогать, согласившись с тем, что они "крепостные". Дальше будет больше, так как люди сами в этом виноваты…", - указывалось в публикации.При этом власти не планируют снижать темпы мобилизации. Напротив, ряд источников сообщает об ужесточении набора людей в армию, а среди военно-политического руководства страны всё громче раздаются голоса, призывающие снизить мобилизационный возраст.Давление на ВенгриюКак сообщило издание Financial Times, Евросоюз разрабатывает план уничтожения венгерской экономики в случае, если Будапешт и дальше будет препятствовать выделению €50 млрд помощи Украине. Об этом газета сообщила со ссылкой на внутренний документ ЕС.По информации Financial Times, Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.Так, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не пойдёт на уступки в вопросе Украины и не прекратит блокировать выделение €50 млрд помощи для этой страны, руководство Евросоюза может публично заявить о полном прекращении финансирования Будапешта с намерением "напугать рынки".В самой Венгрии об этих угрозах не знают."Венгрия не проводит связь между поддержкой Украины и доступом к средствам ЕС и выступает против того, чтобы другие страны проводили такую связь. Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах", - заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.Он подчеркнул, что "Венгрия не поддастся на шантаж". При этом Бока рассказал, что Венгрия в 27 января направила новое предложение Брюсселю, дав предварительное согласие на использование средств из бюджета ЕС для оказания помощи Украине и выпуск долговых обязательств сообщества для покрытия потребностей Киева, если Евросоюз пойдет навстречу Будапешту и добавит пункт о возможности изменения своего решения будущем. Ранее Венгрия настаивала на том, чтобы финансирование Украины пересматривалось ежегодно. Как тогда сообщали СМИ, в Брюсселе были готовы пойти на некоторые требования Будапешта.В свою очередь представитель Совета ЕС на вопрос Financial Times ответил, что не будет комментировать утечку документа в прессе. Однако источники газеты в дипломатических кругах Евросоюза заявили, что многие европейские государства поддерживают данный план. Однако один из дипломатов в комментарии Financial Times охарактеризовал такие обсуждения как шантаж.Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявляла, что премьер-министр Венгрии Орбан откажется от блокирования €50 млрд для Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля. Валтонен рассказала, что на встрече глав МИД стран ЕС в понедельник, 22 января, её венгерский коллега Петер Сийярто "дал позитивный сигнал"."И я очень надеюсь, что мы, наконец, сможем утвердить помощь Украине. Если нет — мы найдём другое решение", — заявил Валтонен.До этого западные СМИ сообщали о том, что Евросоюз разрабатывает план давления на Венгрию с тем, чтобы та разблокировала выделение пакета помощи Украине. В самой же Венгрии упрекают Украину за недемократичность, неготовность к переговорам, а также за то, что эта страна, по сути, принадлежит западным корпорациям. Венгерские политики встревожены происходящим на Украине и опасаются, что боевые действия в этой стране могут перерасти в мировую войну.

