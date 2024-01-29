Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ГордонДмитрий Гордон
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Гордон
Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России
"Дмитрий Гордон, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.
Источник РИА Новости сообщил, что в конце января в отношении Гордона возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ).
* Включен в реестр физлиц-иноагентов.
13 декабря 2022, 16:14Гордон* и Арестович заговорили о плохом состоянии ЗеленскогоИзменения во внешности Владимира Зеленского связаны с тем, что он очень сильно устал. Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном 12 декабря