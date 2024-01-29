https://ukraina.ru/20240129/1052951442.html

Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ

Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ - 29.01.2024 Украина.ру

Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ

Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России

2024-01-29T07:52

2024-01-29T07:52

2024-01-29T07:52

дмитрий гордон

новости

розыск

мвд

журналист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102839/89/1028398904_62:0:1143:608_1920x0_80_0_0_43910ee3368fda0052bad795e5609503.jpg

"Дмитрий Гордон, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.Источник РИА Новости сообщил, что в конце января в отношении Гордона возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ).* Включен в реестр физлиц-иноагентов.

https://ukraina.ru/20221213/1041766232.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий гордон, новости, розыск, мвд, журналист