Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ - 29.01.2024 Украина.ру
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Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ
Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ - 29.01.2024 Украина.ру
Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ
Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России
2024-01-29T07:52
2024-01-29T07:52
дмитрий гордон
новости
розыск
мвд
журналист
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"Дмитрий Гордон, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.Источник РИА Новости сообщил, что в конце января в отношении Гордона возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ).* Включен в реестр физлиц-иноагентов.
https://ukraina.ru/20221213/1041766232.html
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дмитрий гордон, новости, розыск, мвд, журналист
Дмитрий Гордон, Новости, розыск, МВД, журналист

Украинский журналист Гордон* переобъявлен в розыск - база МВД РФ

07:52 29.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ГордонДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Гордон
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Украинский журналист Дмитрий Гордон* переобъявлен в розыск, следует из базы МВД России
"Дмитрий Гордон, 21.10.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК ", - сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России.
Источник РИА Новости сообщил, что в конце января в отношении Гордона возбудили новое уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (статья 205.2 УК РФ).
* Включен в реестр физлиц-иноагентов.
13 декабря 2022, 16:14
Гордон* и Арестович заговорили о плохом состоянии ЗеленскогоИзменения во внешности Владимира Зеленского связаны с тем, что он очень сильно устал. Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованном 12 декабря
 
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