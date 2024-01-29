https://ukraina.ru/20240129/1052951258.html

Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента

Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента - 29.01.2024 Украина.ру

Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента

Президент Украины Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов). Об этом сообщили 28 января в его Офисе

2024-01-29T07:45

2024-01-29T07:45

2024-01-29T07:45

доходы

декларация

новости

владимир зеленский

украина

имущество

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"Владимир Зеленский обнародовал декларации… об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов – ред.)", - говорится в материале на сайте Офиса Зеленского.В 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов по нынешнему курсу). Около половины этой суммы – это зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов по нынешнему курсу).В Офисе Зеленского уточнили, что в 2021 – 2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло.В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения. В сентябре 2023 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, согласно которому чиновники и парламентарии обязаны публично демонстрировать свои доходы в е-декларировании. Документ подписал Зеленский.

https://ukraina.ru/20231027/1050548141.html

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доходы, декларация, новости, владимир зеленский, украина, имущество