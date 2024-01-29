https://ukraina.ru/20240129/1052951258.html
Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента
Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента - 29.01.2024 Украина.ру
Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента
Президент Украины Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов). Об этом сообщили 28 января в его Офисе
2024-01-29T07:45
2024-01-29T07:45
2024-01-29T07:45
доходы
декларация
новости
владимир зеленский
украина
имущество
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"Владимир Зеленский обнародовал декларации… об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов – ред.)", - говорится в материале на сайте Офиса Зеленского.В 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов по нынешнему курсу). Около половины этой суммы – это зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов по нынешнему курсу).В Офисе Зеленского уточнили, что в 2021 – 2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло.В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения. В сентябре 2023 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, согласно которому чиновники и парламентарии обязаны публично демонстрировать свои доходы в е-декларировании. Документ подписал Зеленский.
https://ukraina.ru/20231027/1050548141.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
доходы, декларация, новости, владимир зеленский, украина, имущество
доходы, декларация, Новости, Владимир Зеленский, Украина, имущество
Почти 100 тысяч долларов. Офис Зеленского отчитался о заработках семьи президента
Президент Украины Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов). Об этом сообщили 28 января в его Офисе
"Владимир Зеленский
обнародовал декларации… об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021 и 2022 годы… Согласно декларации 2022 года, доходы главы государства и членов его семьи составили 3,692 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов – ред.)", - говорится в материале на сайте Офиса Зеленского.
В 2021 году доходы Зеленского и его семьи составили почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов по нынешнему курсу). Около половины этой суммы – это зарплата, проценты банка и доход от сдачи недвижимости в аренду. По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов по нынешнему курсу).
В Офисе Зеленского уточнили, что в 2021 – 2022 годах изменений в отношении активов, недвижимого имущества, транспортных средств Зеленского не произошло.
В марте 2022 года украинский парламент приостановил обязательную подачу деклараций о доходах со стороны чиновников на время военного положения. В сентябре 2023 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, согласно которому чиновники и парламентарии обязаны публично демонстрировать свои доходы в е-декларировании. Документ подписал Зеленский.