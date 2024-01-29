Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру
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Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ
Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру
Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ
В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-01-29T05:00
2024-01-29T05:00
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Если обороняющаяся сторона говорит, что попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние части, рассказал эксперт.В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. У Российской армии в этом плане все в порядке, добавил он.Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240125/1052884388.html
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Новости, ВСУ, Россия, Украина, штурм, штурмовик, Авдеевка, ДНР, артиллерия, авиация, ВС РФ

Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ

05:00 29.01.2024
 
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если обороняющаяся сторона говорит, что попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние части, рассказал эксперт.
В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. У Российской армии в этом плане все в порядке, добавил он.
"Им не нужно прорывать с большими потерями несколько сотен метров, прикрытых плотным пулеметным и минометным огнем, поскольку позиции противника размягчены нашими артиллерийскими и авиационными налетами. Особенно в этом постарались наши планирующие и свободно падающие бомбы", - указал Анпилогов.
Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Станислав Крапивник интервью
25 января, 04:14
Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с РоссиейОсновная проблема ВСУ состоит в том, что мы выбили основной кадровых состав их двух армий, которые они создали за два года. Сейчас они затыкают дыры в обороне людьми, которые в плохой физической форме или ни разу не держали оружия в руках
 
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Заголовок открываемого материала
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05:00Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ
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