Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ
В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Если обороняющаяся сторона говорит, что попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние части, рассказал эксперт.
В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. У Российской армии в этом плане все в порядке, добавил он.
"Им не нужно прорывать с большими потерями несколько сотен метров, прикрытых плотным пулеметным и минометным огнем, поскольку позиции противника размягчены нашими артиллерийскими и авиационными налетами. Особенно в этом постарались наши планирующие и свободно падающие бомбы", - указал Анпилогов.
Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.
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