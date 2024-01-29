https://ukraina.ru/20240129/1052889627.html

Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ

Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ - 29.01.2024 Украина.ру

Битва за Авдеевку: Алексей Анпилогов раскрыл, как штурмовики ВС РФ пробивают "размягченную" оборону ВСУ

В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-01-29T05:00

2024-01-29T05:00

2024-01-29T05:00

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Если обороняющаяся сторона говорит, что попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Этот страх начинает действовать не только на подразделение ВСУ в Авдеевке, но и на соседние части, рассказал эксперт.В Авдеевке российские военные работают небольшими штурмовыми группами. Они наступают на дезорганизованную оборону ВСУ, лишенную поддержки артиллерии и авиации. У Российской армии в этом плане все в порядке, добавил он.Сейчас ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ будут стремиться удержать позиции внутри укрепрайона, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052884388.html

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