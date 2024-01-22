Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную - 22.01.2024 Украина.ру
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Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную - 22.01.2024 Украина.ру
Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ сейчас будут концентрироваться на том, чтобы удерживать более-менее связные позиции внутри Авдеевского укрепрайона
2024-01-22T17:47
2024-01-22T17:47
интервью
россия
всу
авдеевка
артиллерия
авиация
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А это с каждым днем и будет сложнее и сложнее, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в телеграм-каналах стали поступать сообщения, что армия России в южной части Авдеевки взяла под контроль улицы Спортивную и Соборную, а также оставшуюся часть улицы Чернышевского. Ожидается падение бывшей Базы ПВО и укрепрайона "Чебурашка".- Алексей, насколько для наших войск все еще важно перерезать дорогу через Орловку, по которой снабжается гарнизон ВСУ, учитывая, что бои уже начались в городской черте Авдеевки?- Перерезать снабжение все равно надо.Если бои идут в городской черте, это просто означает, что обороняющимся труднее выстраивать единую линию обороны и работать средствами поражения вроде артиллерии и минометов.Да, в городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня, занимая позиции в соседних домах. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами, эвакуировать раненых и обеспечивать ротацию свежих подразделений.Это все равно делается по оперативным линиям снабжения, а потом уже распределятся внутри города капиллярной сетью через улицы и отдельные кварталы.Так что ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ сейчас будут концентрироваться на том, чтобы удерживать более-менее связные позиции внутри Авдеевского укрепрайона. А это с каждым днем и будет сложнее и сложнее.- Вы сказали, что в городской застройке боевые порядки перемешиваются. Именно с этим связаны истерические радиоперехваты всушников, которые сегодня облетели телеграм-каналы?- Да.Когда перемешиваются боевые порядки и когда идет распад единой обороны, часто включается психологический фактор. Тут дело не в том, насколько эти радиоперехваты достоверны. Если обороняющаяся сторона считает, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Ее моральное состояние будет ухудшаться, даже если, например, на соседней улице стоит госпиталь, а они туда не могут добраться, потому что этот квартал простреливается.Более того, этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение, но и на их соседей, которые понимают, что завтра с ними может быть то же самое.И совокупность этих факторов будет с каждым днем приводить к деградации обороны Авдеевки.- Какую тактику сейчас в Авдеевке используют российские войска?- В самой застройке работа ведется небольшими штурмовыми группами.В отличие от ВСУ, которые во многом лишены поддержки артиллерии и авиации, у нас в этом вопросе все в порядке. Наши штурмовые группы идут на дезорганизованную оборону. Им не нужно прорывать с большими потерями несколько сотен метров, прикрытых плотным пулеметным и минометным, огнем поскольку позиции противника размягчены нашими артиллерийскими и авиационными налетами.Особенно в этом постарались наши планирующие и свободно падающие бомбы.- Украина может осуществить организованный отвод сил из Авдеевки?- Полностью нет.Часть сил они еще могут вынуть. Например, тех, кто находится ближе к тыловым дорогам. Тот же самый Коксохим может отойти, потому что это огромное сооружение, которое своим корпусом прикрывает действия артиллерии. Наблюдение там тоже вести достаточно сложно. Хотя это возможно делать с занятого террикона. Но полностью гарнизон не сможет отойти. Часть его будет потеряна.Мы это уже видели на примере Попасной и Артемовска, когда ВСУ приходилось оставлять часть своих войск в окружении. У них был более-менее чисто выполненный отход в Лисичанске. Мы находились на другом берегу Северского Донца, что позволило им вывезти технику. Но в Авдеевке это сделать будет сложно, поскольку там - более плотный наш контроль за всеми коммуникациями.- Залужный в конце декабря допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через 2-3 месяца. Решим ли мы этот вопрос за февраль-март?- Да.Сейчас наступает самое неприятное для ВСУ время. Еще очень длинное темное время суток, когда мы можем проводить штурмовые операции. Именно так нами была занята "Царская охота". Среди ночи зашла наша штурмовая группа и неожиданно взяла эту укрепленную позицию.Против ВСУ играют погодные условия. Сейчас температура колеблется около нуля, а в этих условиях любая окопная позиция превращается в канавы, залитые грязью и ледяной водой.Удерживать такие позиции под ударами артиллерии и авиации - крайне трудно.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20240120/1052797674.html
https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html
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авдеевка
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, россия, всу, авдеевка, артиллерия, авиация
Интервью, Россия, ВСУ, Авдеевка, артиллерия, авиация

Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную

17:47 22.01.2024
 
© Журналистская правдаАлексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов интервью
© Журналистская правда
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ сейчас будут концентрироваться на том, чтобы удерживать более-менее связные позиции внутри Авдеевского укрепрайона
А это с каждым днем и будет сложнее и сложнее, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее в телеграм-каналах стали поступать сообщения, что армия России в южной части Авдеевки взяла под контроль улицы Спортивную и Соборную, а также оставшуюся часть улицы Чернышевского. Ожидается падение бывшей Базы ПВО и укрепрайона "Чебурашка".
- Алексей, насколько для наших войск все еще важно перерезать дорогу через Орловку, по которой снабжается гарнизон ВСУ, учитывая, что бои уже начались в городской черте Авдеевки?
- Перерезать снабжение все равно надо.
Если бои идут в городской черте, это просто означает, что обороняющимся труднее выстраивать единую линию обороны и работать средствами поражения вроде артиллерии и минометов.
Да, в городской застройке боевые порядки перемешиваются, а противоборствующие стороны находятся на дистанции стрелкового огня, занимая позиции в соседних домах. Но гарнизон надо все равно снабжать продовольствием и боеприпасами, эвакуировать раненых и обеспечивать ротацию свежих подразделений.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Это все равно делается по оперативным линиям снабжения, а потом уже распределятся внутри города капиллярной сетью через улицы и отдельные кварталы.
Так что ВС РФ продолжат попытки перерезать или взять под полный контроль горловину в районе Орловки через Степное. Но они уже не будут столь ожесточенными, поскольку ВСУ сейчас будут концентрироваться на том, чтобы удерживать более-менее связные позиции внутри Авдеевского укрепрайона. А это с каждым днем и будет сложнее и сложнее.
- Вы сказали, что в городской застройке боевые порядки перемешиваются. Именно с этим связаны истерические радиоперехваты всушников, которые сегодня облетели телеграм-каналы?
- Да.
Когда перемешиваются боевые порядки и когда идет распад единой обороны, часто включается психологический фактор. Тут дело не в том, насколько эти радиоперехваты достоверны.
Если обороняющаяся сторона считает, что она попала в окружение без снабжения, то это так и есть. Ее моральное состояние будет ухудшаться, даже если, например, на соседней улице стоит госпиталь, а они туда не могут добраться, потому что этот квартал простреливается.
Более того, этот страх начинает действовать не только на окруженное подразделение, но и на их соседей, которые понимают, что завтра с ними может быть то же самое.
И совокупность этих факторов будет с каждым днем приводить к деградации обороны Авдеевки.
- Какую тактику сейчас в Авдеевке используют российские войска?
- В самой застройке работа ведется небольшими штурмовыми группами.
Виктор Литовкин интервью
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В отличие от ВСУ, которые во многом лишены поддержки артиллерии и авиации, у нас в этом вопросе все в порядке. Наши штурмовые группы идут на дезорганизованную оборону.
Им не нужно прорывать с большими потерями несколько сотен метров, прикрытых плотным пулеметным и минометным, огнем поскольку позиции противника размягчены нашими артиллерийскими и авиационными налетами.
Особенно в этом постарались наши планирующие и свободно падающие бомбы.
- Украина может осуществить организованный отвод сил из Авдеевки?
- Полностью нет.
Часть сил они еще могут вынуть. Например, тех, кто находится ближе к тыловым дорогам. Тот же самый Коксохим может отойти, потому что это огромное сооружение, которое своим корпусом прикрывает действия артиллерии. Наблюдение там тоже вести достаточно сложно. Хотя это возможно делать с занятого террикона.
Но полностью гарнизон не сможет отойти. Часть его будет потеряна.
Мы это уже видели на примере Попасной и Артемовска, когда ВСУ приходилось оставлять часть своих войск в окружении. У них был более-менее чисто выполненный отход в Лисичанске. Мы находились на другом берегу Северского Донца, что позволило им вывезти технику.
Но в Авдеевке это сделать будет сложно, поскольку там - более плотный наш контроль за всеми коммуникациями.
- Залужный в конце декабря допустил, что ВСУ могут оставить Авдеевку через 2-3 месяца. Решим ли мы этот вопрос за февраль-март?
- Да.
Сейчас наступает самое неприятное для ВСУ время. Еще очень длинное темное время суток, когда мы можем проводить штурмовые операции. Именно так нами была занята "Царская охота". Среди ночи зашла наша штурмовая группа и неожиданно взяла эту укрепленную позицию.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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Против ВСУ играют погодные условия. Сейчас температура колеблется около нуля, а в этих условиях любая окопная позиция превращается в канавы, залитые грязью и ледяной водой.
Удерживать такие позиции под ударами артиллерии и авиации - крайне трудно.
 
ИнтервьюРоссияВСУАвдеевкаартиллерияавиация
 
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Заголовок открываемого материала
17:47Алексей Анпилогов: Россия размягчила ВСУ в Авдеевке, а через два месяца устроит им там вторую Попасную
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