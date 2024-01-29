Миф о "бое под Крутами"
Каждый год 29 января в украинских СМИ принято чествовать историческое событие, являющееся, по их мнению, важнейшей вехой становления государственности. Сейчас такие празднования должны быть особо масштабными – война ведь идёт. К тому же в 2022 году российские войска шли и через Круты…
Каноническая версия гласит, что в 1918 году 300 добровольцев-студентов возле станции Круты задержали 6 000 "большевистских захватчиков" и полегли как один, став местным аналогом спартанцев.
То, что войск Центральной Рады было раза в два больше, погибло студентов в разы меньше, да не все из них были студентами, с точки зрения государственной пропаганды не так уж и важно. Не затем ведь придумывают знаменательные даты, чтобы разбираться, как всё было на самом деле.
23 июня 2021, 16:00Как Центральная Рада объявила безграничную автономию Украины назло Временному правительству10 (23) июня 1917 года Центральная Рада провозгласила автономию Украины, издав свой первый Универсал (всего их было четыре). Так из собрания представителей общественных организаций она впервые попыталась стать чем-то большим, чем орган местного самоуправления. Однако территория, на которой Рада собиралась хозяйничать, никак определена не была.
Например, Виктор Ющенко в своё время настолько погрузился в миф, что после реконструкции боя горячо жал руки "героям" и показательно не замечал стоящих рядом "врагов". Конечно же, возле станции был создан мемориал памяти героев Крут, а в учебнике истории Украины за 10-й класс им посвящен целый абзац.
Так что же произошло 101 год назад под Крутами?
Если совсем кратко, примерно то же, что мы наблюдали своими собственными глазами начиная с 2014 года: самозваная власть отправила людей на смерть ради политики. У истории своя ирония, люди не просто выбирают себе идею по вкусу — идея начинает форматировать людей.
Сто лет назад Центральная Рада узурпировала власть после Февральской революции примерно так же, как это случилось в Киеве нашего времени.
Один из творцов УНР Владимир Винниченко в книге "Возрождение нации" признавал: "будем честны с собой и другими: мы воспользовались несознательностью масс. Не они нас выбирали, а мы им навязали себя".
У слабого Временного правительства Рада вытребовала автономию, а с приходом к власти в Петрограде большевиков взяла курс на независимость. Ленина это не устраивало, и 12 (25) декабря (первая дата – по новому стилю) 1917 года в Харькове было объявлено о создании лояльной большевикам Украинской Народной Республики Советов, которая вскоре объявила УНР войну. Всего за месяц киевские власти потеряли контроль над всем югом и востоком.
Однако говорить про некую "оккупацию", следуя политической моде, неправильно.
Идейно противопоставить наступлению большевиков правительству УНР было нечего, ведь те события были состязанием партий и их политических программ — просто в крайней форме. После публикации ленинских декретов о мире и о земле солдаты, которые на 90% были мобилизованы из сел, наплевали на войну и лавиной хлынули по домам.
Если большевики могли формировать свои отряды из активно настроенных и подготовленных идеологически рабочих, то в распоряжении Центральной Рады людей, готовых воевать за смутную и толком не сформулированную украинскую идею, было крайне мало.
Винниченко вспоминал: "единственной активной милитарной нашей силой была интеллигентная молодежь и часть национально-сознательных трудящихся… которые понимали державность так же, как и мы её понимали…" То есть такие же "активисты майдана", мечтающие о чем-то другом, лучшем, но не способные это лучшее слепить.
Вот из такой молодежи и сформировали 20 ноября 1917 года в Киеве Первую им. Гетмана Богдана Хмельницкого Юношескую военную школу. Её разместили в стенах 1-го Киевского Константиновского военного училища. Предыдущие хозяева училища — юнкера, такие же юноши, но "другой веры", за неделю до того захватили железнодорожный состав и махнули на Дон, к Корнилову. В тех первых боях Гражданской войны со всех сторон в основном участвовала идейная молодежь.
Всего украинских военных школьников набралось 600 человек — четыре сотни по 150 бойцов при 18 пулемётах и 20 старшинах. Уже 22-го декабря их отправили под Бахмач.
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Тут же Центральная Рада создала конфликтную управленческую ситуацию. Одновременно с сотником Аверкием Гончаренко (будущим гауптшурмфюрером дивизии СС "Галичина"), которого оборонять Бахмач назначил командующий войск УНР атаман Юрий Капкан, правительство поставило командующим войсками Черниговщины сотника Тимченко. Войск у того не было, зато был паровоз с вагоном, в котором он культурно пьянствовал вместе со своим штабом.
Гончаренко и Тимченко вступили в конфликт, после чего последний на своем поезде отбыл в тыл к станции Круты. Первый же остался со своими шестью сотнями и одним орудием прикрывать весь северо-восточный фланг УНР.
Инициативному Гончаренко выделили другой паровоз, платформу, пушку и пулемет. Последние он прикрыл шпалами и мешками с песком, платформу прицепил к паровозу, и импровизированный "бронепоезд" начал тревожить артналётами стягивавшиеся к Бахмачу красногвардейские отряды. В самом Бахмаче находилось около двух тысяч рабочих железнодорожных мастерских, которые поддерживали большевиков, и туда военшкольники не совались.
Понимая ситуацию и не дождавшись подкрепления, Гончаренко тоже отвёл своё войско к станции Круты и уже там получил подмогу от созданного в Нежине полка им. Шевченко.
Второй отряд прибыл 16 (28) января в 4 часа утра: Студенческая сотня из Киева, романтически настроенная и кое-как одетая молодежь, которая уже попала в историю в прямом и переносном смысле. Военшкольники ликовали так, словно прибыла целая дивизия. Студентов тут же разделили на три взвода: первый отправили в разведку, второй — в караул, а третий — копать окопы. Патронов им дали по одной-две обоймы на брата и обеспечили обувкой — валенками.
В хлопотах подготовки к ожидавшемуся бою прошел день.
На следующее утро с боковой ветки к Крутам подошел эшелон с демобилизованными солдатами численностью до двух тысяч человек, многие с оружием. Ехали они домой в Россию, и новость, что кто-то тут собрался обороняться и не собирается их пропускать, им совершенно не понравилась. Фронтовик и Георгиевский кавалер Гончаренко понимал, что, вступи его воинство сейчас в бой, прошедшие окопы Первой мировой солдаты их просто затопчут. Поэтому посчитал за лучшее пропустить эшелон.
Задержать его не получилось и большевикам дальше по дороге. Так что в итоге наступавшая красная молодежь схлестнулась в четырехчасовом бою с молодежью желто-голубой. Началось все с того, что при первых же разрывах снарядов штаб сотника Тимченко снова отработал маневр быстрого отхода — вместе с вагоном боеприпасов и теплушками для студентов и военшкольников.
А вот "бронепоезд" сотника Семёна Лощенко смело пошел в бой. Метким огнем он не давал провести массированную атаку, постоянно выскальзывая из-под огня неопытных красных пушкарей. Несколько фронтальных атак военшкольники отбили пулемётным огнём. Однако красногвардейцы, используя своё многократное численное превосходство, вскоре обошли позиции отряда Гончаренко, "бронепоезд" пришлось отвести в тыл, а пехоте приказали отступать.
Военшкольники отошли в полном порядке, грамотно прикрывшись арьергардом.
Находившаяся на левом фланге обороны Студенческая сотня, не имевшая никакого боевого опыта, вместо отступления пошла в штыковую атаку. В первые же минуты был смертельно ранен командир студентов, сотник Омельченко, и они бросились бежать. Те, кто находился на самом левом крыле обороны, обошли Круты стороной.
Но один взвод, оборонявшийся ближе всех к насыпи, пошел прямо к станции. Не успели студенты оглянуться, как были окружены. Часть из них сгоряча закололи штыками, а остальных разоружили.
Семь раненых из числа попавших в плен командование красногвардейцев отправило в Харьков в госпиталь, из которого они потом просто ушли. А вот остальных пленных расстреляли.
Почему так получилось — сказать точно уже невозможно. Может быть, одни плакали и умоляли, а другие хорохорились. Но в любом случае их было не триста. Общее число погибших в бою по различным оценкам достигает со стороны УНР 65-75 человек, со стороны красногвардейцев — около 300, хотя числа эти ничем, кроме воспоминаний выживших, не подтверждаются.
Те из отряда Гончаренко, кто уцелел и избежал плена, догнали поезд сотника Тимченко, на котором, разрушая за собой железнодорожный путь отправились в Киев. Наступление красных было задержано только взорванными мостами, но не героизмом защитников УНР.
Но уже в феврале большевики выбили из Киева все оставшиеся войска Центральной Рады.
В итоге можно говорить, что под Крутами произошла небольшая стычка, не повлиявшая на общий ход событий. Потом было еще много боев, и намного более кровопролитных. Почему же именно этот вошёл в пантеон наиболее важных исторических событий?
7 января 2018, 16:20РИА Новости: «Большевистская оккупация» Украины в СССР и преемственность страны от УНР - мифыЗаявление о том, что Киеву нужно работать над признанием пребывания Украины в составе СССР «большевистской оккупацией», а также о необходимости провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), являются мифами, нацеленными на формирование у украинских граждан антирусского националистического характера
Объяснение очень простое: среди погибших студентов был Владимир Шульгин — племянник министра иностранных дел УНР Александра Шульгина. Центральной Раде требовались герои, вокруг которых можно было бы "консолидировать нацию" и легитимизировать власть, — точь-в-точь как сто лет спустя.
Когда правительство УНР, следуя в обозе немецких войск, в марте 1918 года вернулось в Киев, в Круты отправили комиссию, которая разыскала место захоронения расстрелянных студентов и эксгумировала трупы.
6 (19) марта 1918 года в два часа пополудни от киевского вокзала к Аскольдовой могиле отправилась целая похоронная процессия: духовенство, студенческий хор, военный оркестр, подразделения гайдамаков и большие толпы народу.
Простые деревянные гробы, выкрашенные в голубой цвет, везли на подводах. Под грохот литавр, отпевание священников и громогласные речи украинских политиков в этот день и родился миф о героических студентах, которые на самом деле были не героями, а жертвами новой продажной власти, которую уже через месяц немцы пинками разогнали из зала Педагогического музея, в котором она заседала.
Миф о бое под Крутами, не смотря на всю его неубедительность, вошёл в государственную идеологию как один из важнейших исторических моментов "отражения российской агрессии". Именно за счёт таких мифов ковалось упорство украинских солдат, которые героически гибнут за интересы США сейчас. И их воспевают как достойных наследников "героев Крут".