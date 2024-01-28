Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января - 28.01.2024 Украина.ру
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Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января
Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января - 28.01.2024 Украина.ру
Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о скором обмене пленными. США давят на Грецию для поставок оружия Украине
2024-01-28T10:07
2024-01-28T10:07
эксклюзив
хроники
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О скором обмене пленными Буданов, который также является начальником Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, заявил в эфире телемарафона."Жизнь наших людей, наших граждан, военнослужащих или гражданских, не должна быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все, что можно сделать, мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится. А что произошло с этим эпизодом (катастрофой Ил-76 – Ред.), со временем мы узнаем", - заявил Буданов.Тем самым он отказался признавать вину Украину за то, что та сбила борт с украинскими военнопленными.В комментарии изданию Украина.ру волонтёр Алексей Живов отметил, что украинскому военно-политическому руководству не впервой сбивать борт с украинскими военными. Он отметил, что нужно изучить списки находившихся на борту пленных, есть ли среди них не рядовые военнослужащие, офицеры и сотрудники специальных служб. Возможно, украинские власти таким способом решили убрать всех разом, указал Живов."В прошлом году у них целый вертолёт с высокопоставленными сотрудниками Минобороны рухнул под Киев. Они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают", - подчеркнул Живов.Если украинско-американская ПВО действительно сбила самолет с военнопленными ВСУ, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать невозможно, подытожил Живов.Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтверждал информацию о том, что 65 человек из обнародованного в России списка украинских военнопленных планировалось"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - указывалось в сообщении.По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиакатастрофы и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.Буданов тогда же заявил, что, по его мнению, нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолёта."Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", - указал он.Однако украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в опубликованном 26 января видео утверждал, что с ним связывались родственники тех, кто был в обнародованных Россией списках."Вчера (25 января — Ред.) было предложено приехать на 15 по Киеву (16:00 по Москве — Ред.) в Координационный штаб по данной ситуации. Они (родственники — Ред.) подтянулись, надеясь получить какую-то информацию. Им сказали, что в одном самолёте летело оружие, в другом самолёте летели росгвардейцы. Когда родственники спросили, почему не было доложено тем, кто стрелял по самолёту о том, что там — пленные, руководитель одной из служб сказал: "Таке трапляється" - "Такое бывает". Это, в общем-то и весь ответ", - отметил Шарий.По информации, родственников убеждали "не верить пропаганде" и призвали самостоятельно "обращаться в международные организации". Что же до указанных в списке военнопленных, их стали считать "без вести пропавшими". Более того, родственникам сказали, что предоставлять ДНК для анализа не нужно, т. к. "это в интересах России".В среду, 24 января, украинская ПВО сбила транспортный самолёт Ил-76 под Белгородом. Погибли 74 человека, из которых 6 — члены экипажа, 3 — сопровождающие лица и 65 — украинские военнопленные, следовавшие на обмен, который должен был состояться в тот же день.Украинские СМИ со ссылки на источники в Воздушных силах ВСУ сначала сообщали о том, что самолёт сбили украинские военные. Притом последние утверждали, что на борту Ил-76 якобы находились ракеты к ЗРК С-300. Но после того, как стала появляться информация о военнопленных, украинские медиа начали массово редактировать уже вышедшие материалы. Украинская же сторона во всём попыталась обвинить Россию. При этом некоторые украинские военные продолжали бахвалиться возможностями украинской ПВО."Воздушные силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолёты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены. У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает", - прокомментировал катастрофу командующий ВС ВСУ Николай Олещук.В то же время, он заявил, что Россия якобы хочет дискредитировать Украину, настаивая на виновности украинских военных в произошедшем.Давление на ГрециюГосударственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму $200 млн, сообщило греческое издание Kathimerini.В официальном письме Блинкен написал, что США интересует оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине."Если эти возможности представляют интерес для Украины, и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности вероятного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до $200 млн", - указывалось в письме.В свою очередь премьер-министр Мицотакис в своём заявлении сказал о "важном дне" для национальной обороны и дипломатии Греции. Кроме того, он отметил, что полученное письмо от главы американской дипломатии Блинкена, подчеркивает и закрепляет глубину греко-американских отношенийРанее Госдеп США разрешил продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $8,6 млрд. По информации Агентства по вопросам сотрудничества по безопасности Минобороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, речь идёт о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и другого оборудования.Агентство подчеркнуло, что поставки этой техники не повредят боевой готовности США и "не изменят базового военного баланса" в регионе.Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У последнего есть 30 дней для рассмотрения этой сделки и для того, чтобы, при желании, заблокировать её.Кроме того, в своём письме Блинкен сообщал, что 27 сентября 2022 года завершился процесс передачи Греции от США $30 млн на оборонные закупки через процесс внешнего военного финансирования (FMF), чтобы поощрить поддержку Украины.В свою очередь глава Минобороны Гренции Никос Панайотопулос отметил, что его страна с первого дня спецоперации направили Украине гуманитарную помощь и предложили военную помощь.
https://ukraina.ru/20240127/1052941567.html
https://ukraina.ru/20240127/1052938486.html
https://ukraina.ru/20240127/1052936686.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января

10:07 28.01.2024
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о скором обмене пленными. США давят на Грецию для поставок оружия Украине
О скором обмене пленными Буданов, который также является начальником Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, заявил в эфире телемарафона.
"Жизнь наших людей, наших граждан, военнослужащих или гражданских, не должна быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все, что можно сделать, мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится. А что произошло с этим эпизодом (катастрофой Ил-76 – Ред.), со временем мы узнаем", - заявил Буданов.
Тем самым он отказался признавать вину Украину за то, что та сбила борт с украинскими военнопленными.
В комментарии изданию Украина.ру волонтёр Алексей Живов отметил, что украинскому военно-политическому руководству не впервой сбивать борт с украинскими военными. Он отметил, что нужно изучить списки находившихся на борту пленных, есть ли среди них не рядовые военнослужащие, офицеры и сотрудники специальных служб. Возможно, украинские власти таким способом решили убрать всех разом, указал Живов.
"В прошлом году у них целый вертолёт с высокопоставленными сотрудниками Минобороны рухнул под Киев. Они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают", - подчеркнул Живов.
Если украинско-американская ПВО действительно сбила самолет с военнопленными ВСУ, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать невозможно, подытожил Живов.
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Вчера, 18:30
Опасность дронов из Литвы и не только. Итоги 27 января на УкраинеВо время визита главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса в Киев обсуждалось оборонное сотрудничество государств, в первую очередь — насыщение ВСУ беспилотниками
Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтверждал информацию о том, что 65 человек из обнародованного в России списка украинских военнопленных планировалось
"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - указывалось в сообщении.
По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиакатастрофы и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.
Буданов тогда же заявил, что, по его мнению, нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолёта.
"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", - указал он.
Однако украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в опубликованном 26 января видео утверждал, что с ним связывались родственники тех, кто был в обнародованных Россией списках.
"Вчера (25 января — Ред.) было предложено приехать на 15 по Киеву (16:00 по Москве — Ред.) в Координационный штаб по данной ситуации. Они (родственники — Ред.) подтянулись, надеясь получить какую-то информацию. Им сказали, что в одном самолёте летело оружие, в другом самолёте летели росгвардейцы. Когда родственники спросили, почему не было доложено тем, кто стрелял по самолёту о том, что там — пленные, руководитель одной из служб сказал: "Таке трапляється" - "Такое бывает". Это, в общем-то и весь ответ", - отметил Шарий.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Вчера, 13:00
Судьба транзита, авария в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 январяВ Минэнерго России рассказали о судьбе транзита газа через Украину. В Польше перевернулся автобус с 59 украинцами. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
По информации, родственников убеждали "не верить пропаганде" и призвали самостоятельно "обращаться в международные организации". Что же до указанных в списке военнопленных, их стали считать "без вести пропавшими". Более того, родственникам сказали, что предоставлять ДНК для анализа не нужно, т. к. "это в интересах России".
В среду, 24 января, украинская ПВО сбила транспортный самолёт Ил-76 под Белгородом. Погибли 74 человека, из которых 6 — члены экипажа, 3 — сопровождающие лица и 65 — украинские военнопленные, следовавшие на обмен, который должен был состояться в тот же день.
Украинские СМИ со ссылки на источники в Воздушных силах ВСУ сначала сообщали о том, что самолёт сбили украинские военные. Притом последние утверждали, что на борту Ил-76 якобы находились ракеты к ЗРК С-300. Но после того, как стала появляться информация о военнопленных, украинские медиа начали массово редактировать уже вышедшие материалы. Украинская же сторона во всём попыталась обвинить Россию. При этом некоторые украинские военные продолжали бахвалиться возможностями украинской ПВО.
"Воздушные силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолёты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены. У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает", - прокомментировал катастрофу командующий ВС ВСУ Николай Олещук.
В то же время, он заявил, что Россия якобы хочет дискредитировать Украину, настаивая на виновности украинских военных в произошедшем.
Вчера, 10:16
Новая стратегия США, подтверждение ГУР. Главное на Украине на утро 27 январяСША разрабатывают новую стратегию по Украине, сообщили СМИ. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило правдивость списка погибших 24 января украинских военнопленных
Давление на Грецию
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму $200 млн, сообщило греческое издание Kathimerini.
В официальном письме Блинкен написал, что США интересует оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине.
"Если эти возможности представляют интерес для Украины, и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности вероятного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до $200 млн", - указывалось в письме.
В свою очередь премьер-министр Мицотакис в своём заявлении сказал о "важном дне" для национальной обороны и дипломатии Греции. Кроме того, он отметил, что полученное письмо от главы американской дипломатии Блинкена, подчеркивает и закрепляет глубину греко-американских отношений
Ранее Госдеп США разрешил продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $8,6 млрд. По информации Агентства по вопросам сотрудничества по безопасности Минобороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, речь идёт о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и другого оборудования.
Агентство подчеркнуло, что поставки этой техники не повредят боевой готовности США и "не изменят базового военного баланса" в регионе.
Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У последнего есть 30 дней для рассмотрения этой сделки и для того, чтобы, при желании, заблокировать её.
Кроме того, в своём письме Блинкен сообщал, что 27 сентября 2022 года завершился процесс передачи Греции от США $30 млн на оборонные закупки через процесс внешнего военного финансирования (FMF), чтобы поощрить поддержку Украины.
В свою очередь глава Минобороны Гренции Никос Панайотопулос отметил, что его страна с первого дня спецоперации направили Украине гуманитарную помощь и предложили военную помощь.
 
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Заголовок открываемого материала
10:07Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января
10:02Байден назвал Трампа "действующим президентом"
09:38Минобороны: "Солнцепеки" нанесли удары по опорным пунктам ВСУ под Купянском
08:00Евгений Марчук: стукач, который хотел стать президентом
06:30Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ
06:00Эксперт рассказал, почему на Западе молчат о трагедии в Донецке, скрывая поставки "кассетников" для ВСУ
05:30"Это небо и земля": Герой России о том, как развивается направление БПЛА и зачем бойцам нужны "птички"
05:27Военкому разрешили брать взятки домами, война с Чебурашкой. Западная Украина за минувшую неделю
05:07Денис Селезнёв: Если через пару недель в США не случится чудо, Россия покажет ВСУ "большую синюю стрелку"
05:00Военный эксперт о том, почему на Западе не заметили гибель самолета, но Зеленский уже ищет "стрелочника"
04:47Неизбежное решение. США собираются уйти из Сирии и Ирака
04:30Феноменальная ненависть. Евгений Ющук объяснил, почему Украина бьет "кассетниками" по Белгороду и Донецку
04:20Лариса Шеслер: Зеленский сделал реверанс потомкам бандеровцев и решил отомстить миллионам украинцев
04:05"Вокруг Булгакова": сила нечистая и "чистая"
04:00"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет
18:30Опасность дронов из Литвы и не только. Итоги 27 января на Украине
17:50Глава "Росатома" рассказал, что на самом деле происходит на Запорожской АЭС
17:35Сколько Штатов останется в США после выборов и что Россия должна сделать с Украиной - Вассерман
17:10Немцам прикажут укрепляться в подвалах и гаражах. Германия готовит план на случай войны с Россией
16:48В Новой Каховке ВСУ нанесли удар по машинам волонтеров, тяжело ранена женщина
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