https://ukraina.ru/20240128/1052942284.html

Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января

Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января - 28.01.2024 Украина.ру

Новый обмен пленными, давление на Грецию. Главное на Украине на утро 28 января

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о скором обмене пленными. США давят на Грецию для поставок оружия Украине

2024-01-28T10:07

2024-01-28T10:07

2024-01-28T10:07

эксклюзив

хроники

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О скором обмене пленными Буданов, который также является начальником Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, заявил в эфире телемарафона."Жизнь наших людей, наших граждан, военнослужащих или гражданских, не должна быть в опасности и в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все, что можно сделать, мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится. А что произошло с этим эпизодом (катастрофой Ил-76 – Ред.), со временем мы узнаем", - заявил Буданов.Тем самым он отказался признавать вину Украину за то, что та сбила борт с украинскими военнопленными.В комментарии изданию Украина.ру волонтёр Алексей Живов отметил, что украинскому военно-политическому руководству не впервой сбивать борт с украинскими военными. Он отметил, что нужно изучить списки находившихся на борту пленных, есть ли среди них не рядовые военнослужащие, офицеры и сотрудники специальных служб. Возможно, украинские власти таким способом решили убрать всех разом, указал Живов."В прошлом году у них целый вертолёт с высокопоставленными сотрудниками Минобороны рухнул под Киев. Они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают", - подчеркнул Живов.Если украинско-американская ПВО действительно сбила самолет с военнопленными ВСУ, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать невозможно, подытожил Живов.Ранее украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтверждал информацию о том, что 65 человек из обнародованного в России списка украинских военнопленных планировалось"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - указывалось в сообщении.По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиакатастрофы и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.Буданов тогда же заявил, что, по его мнению, нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолёта."Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", - указал он.Однако украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в опубликованном 26 января видео утверждал, что с ним связывались родственники тех, кто был в обнародованных Россией списках."Вчера (25 января — Ред.) было предложено приехать на 15 по Киеву (16:00 по Москве — Ред.) в Координационный штаб по данной ситуации. Они (родственники — Ред.) подтянулись, надеясь получить какую-то информацию. Им сказали, что в одном самолёте летело оружие, в другом самолёте летели росгвардейцы. Когда родственники спросили, почему не было доложено тем, кто стрелял по самолёту о том, что там — пленные, руководитель одной из служб сказал: "Таке трапляється" - "Такое бывает". Это, в общем-то и весь ответ", - отметил Шарий.По информации, родственников убеждали "не верить пропаганде" и призвали самостоятельно "обращаться в международные организации". Что же до указанных в списке военнопленных, их стали считать "без вести пропавшими". Более того, родственникам сказали, что предоставлять ДНК для анализа не нужно, т. к. "это в интересах России".В среду, 24 января, украинская ПВО сбила транспортный самолёт Ил-76 под Белгородом. Погибли 74 человека, из которых 6 — члены экипажа, 3 — сопровождающие лица и 65 — украинские военнопленные, следовавшие на обмен, который должен был состояться в тот же день.Украинские СМИ со ссылки на источники в Воздушных силах ВСУ сначала сообщали о том, что самолёт сбили украинские военные. Притом последние утверждали, что на борту Ил-76 якобы находились ракеты к ЗРК С-300. Но после того, как стала появляться информация о военнопленных, украинские медиа начали массово редактировать уже вышедшие материалы. Украинская же сторона во всём попыталась обвинить Россию. При этом некоторые украинские военные продолжали бахвалиться возможностями украинской ПВО."Воздушные силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолёты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены. У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает", - прокомментировал катастрофу командующий ВС ВСУ Николай Олещук.В то же время, он заявил, что Россия якобы хочет дискредитировать Украину, настаивая на виновности украинских военных в произошедшем.Давление на ГрециюГосударственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к премьер-министру Греции Кириакису Мицотакису с предложением передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму $200 млн, сообщило греческое издание Kathimerini.В официальном письме Блинкен написал, что США интересует оборонный потенциал, который Греция могла бы передать или продать Украине."Если эти возможности представляют интерес для Украины, и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможности вероятного дополнительного финансирования вооруженных сил Греции на сумму до $200 млн", - указывалось в письме.В свою очередь премьер-министр Мицотакис в своём заявлении сказал о "важном дне" для национальной обороны и дипломатии Греции. Кроме того, он отметил, что полученное письмо от главы американской дипломатии Блинкена, подчеркивает и закрепляет глубину греко-американских отношенийРанее Госдеп США разрешил продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $8,6 млрд. По информации Агентства по вопросам сотрудничества по безопасности Минобороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за границу по межправительственным контрактам, речь идёт о приобретении до 40 истребителей, 42 двигателей, систем наведения, запасных частей и другого оборудования.Агентство подчеркнуло, что поставки этой техники не повредят боевой готовности США и "не изменят базового военного баланса" в регионе.Администрация США уже уведомила Конгресс об этом решении. У последнего есть 30 дней для рассмотрения этой сделки и для того, чтобы, при желании, заблокировать её.Кроме того, в своём письме Блинкен сообщал, что 27 сентября 2022 года завершился процесс передачи Греции от США $30 млн на оборонные закупки через процесс внешнего военного финансирования (FMF), чтобы поощрить поддержку Украины.В свою очередь глава Минобороны Гренции Никос Панайотопулос отметил, что его страна с первого дня спецоперации направили Украине гуманитарную помощь и предложили военную помощь.

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https://ukraina.ru/20240127/1052936686.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники