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Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ

Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ - 28.01.2024 Украина.ру

Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ

Нужно изучить списки пленных ВСУ, находившихся на борту рухнувшего Ил-76, есть ли среди них важные офицеры и сотрудники украинских спецслужб. Кто-то из этих военнопленных мог представлять серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2024-01-28T06:30

2024-01-28T06:30

2024-01-28T06:30

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Рассматривая версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ, нужно учитывать все варианты. Первый — военные увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто летит на борту. Второй вариант — кто-то из этих военнопленных представлял серьезную угрозу для киевского режима, сообщил волонтер.Нужно изучить списки находившихся на борту пленных, есть ли среди них не рядовые военнослужащие, офицеры и сотрудники специальных служб. Возможно, украинские власти таким способом решили убрать всех разом, отметил блогер.Если украинско-американская ПВО действительно сбила самолет с военнопленными ВСУ, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать невозможно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240125/1052881556.html

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новости, сво, россия, украина, самолет, крушение, пленные, ил-76, власти украины, всу, обмен пленными