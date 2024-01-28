Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ - 28.01.2024 Украина.ру
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Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ
Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ - 28.01.2024 Украина.ру
Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ
Нужно изучить списки пленных ВСУ, находившихся на борту рухнувшего Ил-76, есть ли среди них важные офицеры и сотрудники украинских спецслужб. Кто-то из этих военнопленных мог представлять серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2024-01-28T06:30
2024-01-28T06:30
новости
сво
россия
украина
самолет
крушение
пленные
ил-76
власти украины
всу
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Рассматривая версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ, нужно учитывать все варианты. Первый — военные увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто летит на борту. Второй вариант — кто-то из этих военнопленных представлял серьезную угрозу для киевского режима, сообщил волонтер.Нужно изучить списки находившихся на борту пленных, есть ли среди них не рядовые военнослужащие, офицеры и сотрудники специальных служб. Возможно, украинские власти таким способом решили убрать всех разом, отметил блогер.Если украинско-американская ПВО действительно сбила самолет с военнопленными ВСУ, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать невозможно, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240125/1052881556.html
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новости, сво, россия, украина, самолет, крушение, пленные, ил-76, власти украины, всу, обмен пленными
Новости, СВО, Россия, Украина, самолет, крушение, Пленные, Ил-76, власти Украины, ВСУ, обмен пленными

Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ

06:30 28.01.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© РИА Новости
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Нужно изучить списки пленных ВСУ, находившихся на борту рухнувшего Ил-76, есть ли среди них важные офицеры и сотрудники украинских спецслужб. Кто-то из этих военнопленных мог представлять серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Рассматривая версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ, нужно учитывать все варианты. Первый — военные увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто летит на борту. Второй вариант — кто-то из этих военнопленных представлял серьезную угрозу для киевского режима, сообщил волонтер.
Нужно изучить списки находившихся на борту пленных, есть ли среди них не рядовые военнослужащие, офицеры и сотрудники специальных служб. Возможно, украинские власти таким способом решили убрать всех разом, отметил блогер.
"В прошлом году у них целый вертолет с высокопоставленными сотрудниками Минобороны рухнул под Киев. Они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают", - подчеркнул Живов.
Если украинско-американская ПВО действительно сбила самолет с военнопленными ВСУ, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать невозможно, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Федоров интервью
25 января, 16:42
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НовостиСВОРоссияУкраинасамолеткрушениеПленныеИл-76власти УкраиныВСУобмен пленными
 
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Заголовок открываемого материала
06:30Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ
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