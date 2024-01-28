Зеленский убрал "всех разом"? Военный блогер назвал две версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ
Нужно изучить списки пленных ВСУ, находившихся на борту рухнувшего Ил-76, есть ли среди них важные офицеры и сотрудники украинских спецслужб. Кто-то из этих военнопленных мог представлять серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Рассматривая версии крушения самолета Ил-76 с пленными ВСУ, нужно учитывать все варианты. Первый — военные увидели и сбили самолет, не разбираясь, кто летит на борту. Второй вариант — кто-то из этих военнопленных представлял серьезную угрозу для киевского режима, сообщил волонтер.
Нужно изучить списки находившихся на борту пленных, есть ли среди них не рядовые военнослужащие, офицеры и сотрудники специальных служб. Возможно, украинские власти таким способом решили убрать всех разом, отметил блогер.
"В прошлом году у них целый вертолет с высокопоставленными сотрудниками Минобороны рухнул под Киев. Они абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то чем-то мешают", - подчеркнул Живов.
Если украинско-американская ПВО действительно сбила самолет с военнопленными ВСУ, более абсурдного поступка с военной и гуманистической точек зрения придумать невозможно, заключил собеседник Украина.ру.
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