"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения. Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — всего лишь всего способ получить бюджет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Союзники по НАТО продолжают твердить, что если на них якобы "нападут" Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, рассказал политтехнолог.
"Я думаю, что готовиться надо в любом случае к долгому и серьёзному конфликту. Это необходимо делать, чтобы нас не застали врасплох, если в итоге реализуется именно такой сценарий", - подчеркнул Ющук.
Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — для западных чиновников это всего лишь всего способ получить бюджет, новую машину и секретаршу. Это не говорит о том, что они реально будут воевать с Россией, добавил эксперт.
Даже наоборот. Может оказаться, чем больше они рассказывают о готовности воевать с Россией, тем это ближе к миру. Ведь НАТО твердила тоже самое в 70–80-е годы, но масштабных военных действий не случилось, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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