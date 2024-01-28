https://ukraina.ru/20240128/1052930372.html

"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет

"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет - 28.01.2024 Украина.ру

"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет

Западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения. Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — всего лишь всего способ получить бюджет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук

2024-01-28T04:00

2024-01-28T04:00

2024-01-28T04:00

новости

бюджет

россия

украина

запад

поставки

вооружение

оборонный бюджет

нато

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ed3bcc09dc7094d8909d5c53e99dd9.jpg

Союзники по НАТО продолжают твердить, что если на них якобы "нападут" Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, рассказал политтехнолог.Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — для западных чиновников это всего лишь всего способ получить бюджет, новую машину и секретаршу. Это не говорит о том, что они реально будут воевать с Россией, добавил эксперт.Даже наоборот. Может оказаться, чем больше они рассказывают о готовности воевать с Россией, тем это ближе к миру. Ведь НАТО твердила тоже самое в 70–80-е годы, но масштабных военных действий не случилось, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240126/1052910137.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бюджет, россия, украина, запад, поставки, вооружение, оборонный бюджет, нато, война, конфликт