"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет - 28.01.2024 Украина.ру
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"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет
"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет - 28.01.2024 Украина.ру
"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет
Западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения. Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — всего лишь всего способ получить бюджет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
2024-01-28T04:00
2024-01-28T04:00
новости
бюджет
россия
украина
запад
поставки
вооружение
оборонный бюджет
нато
война
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Союзники по НАТО продолжают твердить, что если на них якобы "нападут" Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, рассказал политтехнолог.Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — для западных чиновников это всего лишь всего способ получить бюджет, новую машину и секретаршу. Это не говорит о том, что они реально будут воевать с Россией, добавил эксперт.Даже наоборот. Может оказаться, чем больше они рассказывают о готовности воевать с Россией, тем это ближе к миру. Ведь НАТО твердила тоже самое в 70–80-е годы, но масштабных военных действий не случилось, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240126/1052910137.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, бюджет, россия, украина, запад, поставки, вооружение, оборонный бюджет, нато, война, конфликт
Новости, бюджет, Россия, Украина, Запад, поставки, вооружение, оборонный бюджет, НАТО, война, конфликт

"Машина и секретарша": эксперт раскрыл, как под разговоры о войне с РФ на Западе готовятся делить бюджет

04:00 28.01.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 28.01.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения. Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — всего лишь всего способ получить бюджет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
Союзники по НАТО продолжают твердить, что если на них якобы "нападут" Россия и Китай, то они будут обороняться и воевать. Потому что западным элитам надо как-то объяснить своим жителям, зачем тратятся огромные деньги на вооружения, рассказал политтехнолог.
"Я думаю, что готовиться надо в любом случае к долгому и серьёзному конфликту. Это необходимо делать, чтобы нас не застали врасплох, если в итоге реализуется именно такой сценарий", - подчеркнул Ющук.
Все разговоры о том, что НАТО якобы готовится к войне с Россией — для западных чиновников это всего лишь всего способ получить бюджет, новую машину и секретаршу. Это не говорит о том, что они реально будут воевать с Россией, добавил эксперт.
Даже наоборот. Может оказаться, чем больше они рассказывают о готовности воевать с Россией, тем это ближе к миру. Ведь НАТО твердила тоже самое в 70–80-е годы, но масштабных военных действий не случилось, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пётр Скоробогатый интервью
26 января, 05:15
Петр Скоробогатый: Когда Европа останется один на один с руинами Украины, по ней ударят "хитрые русские"Европейцы могут остаться не только один на один с украинским кризисом, но и в перспективе пяти лет будут вынуждены разгребать завалы после конфликта, виновником которого стали США, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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