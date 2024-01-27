https://ukraina.ru/20240127/1052939986.html

Таможенники Германии задержали украинского пенсионера с 450 тыс. евро в чемодане

Таможенники Германии задержали украинского пенсионера с 450 тыс. евро в чемодане - 27.01.2024 Украина.ру

Таможенники Германии задержали украинского пенсионера с 450 тыс. евро в чемодане

В аэропорту Мюнхена сотрудники германской таможни задержали 66-летнего украинского пенсионера, который пытался вывезти из страны 455 тысяч евро наличными. Об этом 27 января сообщила газета Bild

2024-01-27T15:48

2024-01-27T15:48

2024-01-27T15:48

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германия

аэропорт

таможня

украинцы

пенсионеры

деньги

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Гражданин Украины собирался вылететь на Кипр. При прохождении досмотра вон сказал сотрудникам мюнхенского аэропорта, что взял с собой только 300 евро. После досмотра к нему подошел другой мужчина и передал чемодан, что показалось подозрительным сотрудникам таможни. Они попросили украинца показать содержимое чемодана.Внутри чемодана оказались пачки купюр по 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро. Деньги у мужчины конфисковали. Сейчас таможня выясняет, кому принадлежат изъятые деньги и как они оказались в чемодане.Как сообщало издание Украина.ру, ранее две гражданки Украины получили условный срок за нападение на сотрудника полиции в международном аэропорту Будапешта.

https://ukraina.ru/20230906/1049216867.html

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новости, германия, аэропорт, таможня, украинцы, пенсионеры, деньги