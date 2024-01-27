Таможенники Германии задержали украинского пенсионера с 450 тыс. евро в чемодане
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В аэропорту Мюнхена сотрудники германской таможни задержали 66-летнего украинского пенсионера, который пытался вывезти из страны 455 тысяч евро наличными. Об этом 27 января сообщила газета Bild
Гражданин Украины собирался вылететь на Кипр. При прохождении досмотра вон сказал сотрудникам мюнхенского аэропорта, что взял с собой только 300 евро. После досмотра к нему подошел другой мужчина и передал чемодан, что показалось подозрительным сотрудникам таможни. Они попросили украинца показать содержимое чемодана.
Внутри чемодана оказались пачки купюр по 20 и 50 евро на общую сумму 455 тысяч евро. Деньги у мужчины конфисковали. Сейчас таможня выясняет, кому принадлежат изъятые деньги и как они оказались в чемодане.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее две гражданки Украины получили условный срок за нападение на сотрудника полиции в международном аэропорту Будапешта.