Новая стратегия США, подтверждение ГУР. Главное на Украине на утро 27 января

Новая стратегия США, подтверждение ГУР. Главное на Украине на утро 27 января

США разрабатывают новую стратегию по Украине, сообщили СМИ. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило правдивость списка погибших 24 января украинских военнопленных

Как сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники, в администрации президента США Джо Байдена разрабатывают новую стратегию помощи Украине.По словам источников издания, Вашингтон разрабатывает "новую стратегию, которая не будет сосредоточена на возвращении территорий, а сосредотачивается на помощи Украине в отражении новых наступлений России при продвижении к долгосрочной цели - укреплении украинских вооруженных сил и экономики".Один из источников заявил, что идея администрации Байдена заключается в том, чтобы позиционировать Украину как пока удерживающую свои позиции на поле боя, но "вывести их на другую траекторию, чтобы быть намного сильнее к концу 2024 года... и вывести их на более устойчивый путь".При этом, согласно информации издания, американские планы — часть усилий почти 30 стран-союзниц Украины, и обещают Киеву долгосрочную учитывая "неутешительные результаты прошлогоднего контрнаступления и убеждение, что аналогичные усилия в этом году, вероятно, принесут такой же результат, так и как демонстрация непоколебимой решимости президенту России Владимиру Путину".По информации The Washington Post, все страны готовят документ, в котором будут изложены обязательства каждой из сторон на период до 10 лет.При этом успех стратегии, подчеркнуло издание, почти полностью зависит от Соединённых Штатов, которые на сегодня являются крупнейшим донором Украины - по деньгам и оборудованию, а также координатором действий союзников.Источники The Washington Post сообщили, что этой весной администрация Байдена надеется обнародовать свои собственные 10-летние обязательства, которые будут составлены Государственным департаментом и Белым домом - при условии, что запрос самого Байдена на дополнительное финансирование Украины в размере $61 млрд будет одобрен Конгрессом.Как рассказали изданию американские чиновники, документ будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций, а также развитие будущих украинских вооружённых сил.Кроме того, документ будет содержать конкретные американские обязательства и программы, которые помогут защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу Украины, а также будут способствовать проведению политических реформ, необходимых для полной интеграции на Запад.Как заявил американский чиновник, надежды нынешней администрации США заключаются в том, что долгосрочное обещание - опять же при условии поддержки Конгресса - также станет "перспективной" помощью для Украины на случай, если набирающий популярность 45-й президент США Дональд Трамп снова будет избран.Кроме того, отмечало издание, Запад надеется, что в 2024 году Украина не потеряет больше территории, чем одна пятая часть страны. Кроме того, западные правительства хотят, чтобы Украина сосредоточилась на тактике, в которой ВСУ в последнее время достигли большего успеха - обстрелы на большие расстояния.По информации The Washington Post, в разговорах с законодателями представители администрации подчёркивали, что лишь около половины из запрашиваемых $61 млрд направлены на текущие боевые действия, тогда как остальные - на помощь Украине в обеспечении безопасного будущего без массивной западной помощи.Документ по помощи США, по словам американских чиновников, принимающих непосредственное участие в его планировании, состоит из четырёх этапов: воевать, строить, восстанавливать и реформировать.Кроме того, предполагается усиление украинской ПВО для создание защитных "пузырей" вокруг не только Киева и Одессы, но и других городов, что позволит восстановить ключевые отрасли украинской экономики.Основным слабым местом плана американской администрации является проведение через Конгресс США выплат Украине.Примечательно, что практически одновременно с публикацией The Washington Post издание The Hill опубликовало письмо спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, который тот заявил, что законопроект Сената по границе, который связан с выделению денег Украине и Израилю, не одобрят в палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности."Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете и границе, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он всё равно будет мёртвым после поступления в палату представителей", – рассказал Джонсон в письме к своим коллегам.Письмо появилось после отдельных сигналов от помощников руководства палаты представителей, а также республиканцев в палате представителей и Сенате о том, что дополнительный пакет, который в частности предусматривает помощь Украине, не имеет будущего в палате представителей, даже если его одобрит Сенат.Также о том, что это законопроект мёртв, руководителям штабов республиканцев 25 января объявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ.При этом на Украине по-прежнему уверена, что США одобрит финансирование для помощи Киева. В частности, об этом ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Подтверждение от ГУРВ Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, который возглавляет начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, подтвердили, что 65 человек из опубликованного российскими СМИ списка военнопленных, находившихся на борту сбитого украинской ПВО российского транспортного самолёта Ил-76, должны были быть обменены 24 января."Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - указывалось в сообщении.По данным ведомства, опрошенные родственники военных из упомянутого списка ознакомились с видео якобы с места авиакатастрофы и не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных.Глава штаба и начальник ГУР МОУ Буданов подчеркнул, что пока, по его мнению, нет достоверной информации о том, кто мог действительно находиться на борту самолёта."Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указана Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", - указал он.Однако украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в опубликованном 26 января видео утверждает, что с ним связывались родственники тех, кто был в обнародованных Россией списках."Вчера (25 января — Ред.) было предложено приехать на 15 по Киеву (16:00 по Москве — Ред.) в Координационный штаб по данной ситуации. Они (родственники — Ред.) подтянулись, надеясь получить какую-то информацию. Им сказали, что в одном самолёте летело оружие, в другом самолёте летели росгвардейцы. Когда родственники спросили, почему не было доложено тем, кто стрелял по самолёту о том, что там — пленные, руководитель одной из служб сказал: "Таке трапляється" - "Такое бывает". Это, в общем-то и весь ответ", - отметил Шарий.По информации, родственников убеждали "не верить пропаганде" и призвали самостоятельно "обращаться в международные организации". Что же до указанных в списке военнопленных, их стали считать "без вести пропавшими". Более того, родственникам сказали, что предоставлять ДНК для анализа не нужно, т. к. "это в интересах России".Ранее Следком РФ опубликовал два видео: одно - с места крушения, где видны в т.ч. и личные документы некоторых из погибших, второе - с места посадки военнопленных в самолёт.

