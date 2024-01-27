В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ

Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила Польшу Нам нет смысла проводить широкомасштабные наступления, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. И вообще, СВО не закончится раньше 2025 года. Но как только ВСУ утратят боеспособность, мы сможем освободить больше территорий