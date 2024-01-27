В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком, оставление города обернется военным поражением Киева. Очевидно, сейчас ВС РФ готовятся к операции для дальнейшего освобождения Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Поступили сообщения, что российский спецназ с нескольких сторон вошел в Авдеевку для разведки боем. Об этом сообщали украинские ТГ-каналы, но в России это никто не опровергал, рассказал блогер.
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком, оставление города обернется военным поражением Киева. Второй по силе укрепрайон — это Славянско-Краматорская агломерация, добавил волонтер.
"Очевидно, что готовится операция для дальнейшего освобождения Авдеевки. И с этой целью сходили посмотреть, какая обстановка сейчас там и можно ли проводить штурмовые действия. Уверен, что Авдеевку освободят, потому что сил потрачено очень много, цена высока", - подчеркнул Живов.
Подозреваю, что настоящая цель ВСУ - не защищать земли Украины, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно "сточить" российские подразделения об украинскую армию, заключил собеседник издания.
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Вчера, 04:12Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила ПольшуНам нет смысла проводить широкомасштабные наступления, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. И вообще, СВО не закончится раньше 2025 года. Но как только ВСУ утратят боеспособность, мы сможем освободить больше территорий