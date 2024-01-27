В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру
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В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ - 27.01.2024 Украина.ру
В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком, оставление города обернется военным поражением Киева. Очевидно, сейчас ВС РФ готовятся к операции для дальнейшего освобождения Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2024-01-27T06:30
2024-01-27T06:30
новости
авдеевка
днр
наступление
оборона
россия
украина
сво
укрепления
штурм
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Поступили сообщения, что российский спецназ с нескольких сторон вошел в Авдеевку для разведки боем. Об этом сообщали украинские ТГ-каналы, но в России это никто не опровергал, рассказал блогер.Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком, оставление города обернется военным поражением Киева. Второй по силе укрепрайон — это Славянско-Краматорская агломерация, добавил волонтер.Подозреваю, что настоящая цель ВСУ - не защищать земли Украины, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно "сточить" российские подразделения об украинскую армию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240126/1052910403.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, авдеевка, днр, наступление, оборона, россия, украина, сво, укрепления, штурм, штурмовик
Новости, Авдеевка, ДНР, наступление, оборона, Россия, Украина, СВО, укрепления, штурм, штурмовик

В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ

06:30 27.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком, оставление города обернется военным поражением Киева. Очевидно, сейчас ВС РФ готовятся к операции для дальнейшего освобождения Авдеевки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Поступили сообщения, что российский спецназ с нескольких сторон вошел в Авдеевку для разведки боем. Об этом сообщали украинские ТГ-каналы, но в России это никто не опровергал, рассказал блогер.
Авдеевка — крупнейший укрепрайон ВСУ под Донецком, оставление города обернется военным поражением Киева. Второй по силе укрепрайон — это Славянско-Краматорская агломерация, добавил волонтер.
"Очевидно, что готовится операция для дальнейшего освобождения Авдеевки. И с этой целью сходили посмотреть, какая обстановка сейчас там и можно ли проводить штурмовые действия. Уверен, что Авдеевку освободят, потому что сил потрачено очень много, цена высока", - подчеркнул Живов.
Подозреваю, что настоящая цель ВСУ - не защищать земли Украины, их задача простирается чуть дальше. Западным странам выгодно "сточить" российские подразделения об украинскую армию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 04:12
Владимир Евсеев: Россия пока не подавила огонь ВСУ на Днепре, но проломила Авдеевку и угомонила ПольшуНам нет смысла проводить широкомасштабные наступления, потому что мы еще не уничтожили боеспособную украинскую армию. И вообще, СВО не закончится раньше 2025 года. Но как только ВСУ утратят боеспособность, мы сможем освободить больше территорий
 
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Заголовок открываемого материала
06:30В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
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